Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза напредък в най-новото издание на световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

Родната първа ракета при дамите се придвижи с две места нагоре и вече заема 102-ата позиция в престижната класация, като активът ѝ възлиза на 713 точки.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, която е недостижима с внушителните 12 010 точки.

Втората позиция е за американската звезда Коко Гоф, която разполага със 7 669 точки, а третото място заема шампионката от „Уимбълдън“ – полякинята Ига Швьонтек, събрала 6 933 точки.