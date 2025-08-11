Ангел Петричев: Плейофът за влизане в Шампионската лига е важен за целите на клуба

Ръководството на Лудогорец е напълно концентрирано върху предстоящия сблъсък с унгарския Ференцварош, като целта е ясна – класиране за плейофната фаза на Шампионската лига. Изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев подчерта, че целият клуб е обединен и мотивиран да постигне този ключов успех, който според него е от изключително значение за бъдещето и амбициите на отбора.

"Очаквам труден мач. На този етап от турнира всяка грешка се наказва и всички сме с нагласата, всеки със своите задължения, да бъдем максимално концентрирани, за да можем да се поздравим с успех. Ако спечелим този мач, си гарантираме плейоф за влизане в Шампионската лига, а това е много важно по отношение на целите на клуба и по отношение на всички усилия, които влагаме. Всички сме пределно мобилизирани и се надявам да се поздравим с краен успех", каза Петричев при заминаването тима за Будапеща.

"Ференцварош има предимство като домакин, но от друга страна ние сме свикнали да играем пред голяма публика. Домакинският фактор е важен и ще трябва да преодолеем и него", добави шефът на разградския клуб.

"Има още какво да се желае и какво да се подобрява. Но ми харесва трудолюбието и желанието на целия треньорски щаб и на играчите. Аз съм с тях всеки ден и виждам, че всеки дава максимума от себе си. Мисля, че почеркът на старши треньора Руи Мота почва да се вижда, но ще му трябва още малко време, за да наложи своите идеи. На мен неговата философия за играта ми харесва. Има къде да се работи, но моята работа не е да давам оценките. Като ръководител виждам труда, който се полага от футболистите и от треньорския щаб. Рано или късно това, което искаме да виждаме като игра от Лудогорец, ще се получи. Имаме страхотни играчи. Виждате, че новите момчета, които привлякохме в началото на подготвителния период, бързо се адаптират. Липсва ни Квадво Дуа, който е контузен. Той е играч, който може много да повлияе на класата на Лудогорец. Но смятам, че вървим в правилната посока", добави Петричев.