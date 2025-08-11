Новини
Себастиан Фетел: Нови хоризонти във Формула 1, но не и зад волана

11 Август, 2025 19:21 443 0

Германецът заяви, че състезателната му кариера е затворена

Себастиан Фетел: Нови хоризонти във Формула 1, но не и зад волана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел разкри, че макар да не планира завръщане като пилот, не изключва възможността да се впусне в нови предизвикателства в любимия си спорт. В откровено интервю за германската телевизия ZDF, легендарният германец сподели, че състезателната му глава е затворена, но страстта към Формула 1 остава жива.

„Възможно е да поема различна роля в бъдеще, но не и като състезател“, категоричен бе Фетел, който сложи край на бляскавата си кариера през 2022 година, за да се посвети на семейството си. Заедно със съпругата си Хана и трите им деца, той се радва на нови житейски предизвикателства далеч от шума на пистите.

Спекулациите около бъдещето на Фетел не стихват – съветникът на Ред Бул, Хелмут Марко, дори го посочи като потенциален наследник в управлението на отбора. Въпреки това, Себастиан остава предпазлив и не бърза с решенията.

Наскоро се появиха слухове за евентуално участие в Световния шампионат по издръжливост (WEC), след като германецът тества автомобил на „Порше“.

„Беше интересно преживяване, но засега не съм поел по този път“, уточни той.

Днес 38-годишният Фетел се отдава на разнообразни инициативи – от обучение за фермер до активна работа по екологични и устойчиви проекти. Освен това, той е съсобственик на ветроходния отбор Germany SailGP, доказвайки, че страстта към спорта и предизвикателствата не го напуска.


