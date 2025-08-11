Карлос Алкарас започна с трудна победа в Синсинати, Медведев сензационно отпадна

Световният номер две Карлос Алкарас стартира с драматичен успех участието си на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати, докато Даниил Медведев преживя неочаквано ранно поражение.

След близо месец отсъствие от твърдите кортове, испанският ас се завърна с трисетов двубой срещу Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина. Алкарас демонстрира класата си в първия сет, като буквално помете съперника с 6:1 за по-малко от половин час. Във втората част обаче ролите се обърнаха – Джумхур показа характер и изравни резултата след 6:2, печелейки пет поредни гейма. Решителният трети сет отново бе под диктовката на испанеца, който с 6:3 си осигури място в следващия кръг.

В третия кръг Алкарас ще се изправи срещу сърбина Хамад Меджедович, който поднесе изненада, елиминирайки 26-ия в схемата Талон Грийкспор от Нидерландия.

Междувременно, Александър Зверев и Бен Шелтън също записаха убедителни победи.

Германецът, шампион в Синсинати през 2021 г., не остави шанс на американеца Нинеш Басавареди, като го надигра с 6:3, 6:3 само за 67 минути. Зверев впечатли с 12 аса и безупречно подаване, а следващото му препятствие ще бъде Брандън Накашима.

Бен Шелтън, който наскоро триумфира в Торонто, поведе убедително срещу Камило Уго Карабели, преди аржентинецът да се откаже поради контузия. В следващия кръг младият американец ще срещне опитния испанец Роберто Баутиста Агут.

Карен Хачанов, другият финалист от Торонто, също продължава напред след успех над французина Валентен Ройер с 6:4, 7:6(6).

Голямата сензация на деня обаче дойде от Даниил Медведев. Бившият номер едно в света и шампион в Синсинати от 2019 г. отстъпи на австралиеца Адам Уолтън след обрат – 7:6(0), 4:6, 1:6. Това е четвърта загуба за руснака в последните му седем срещи, докато за Уолтън победата е първа срещу тенисист от топ 20. В следващия кръг австралиецът ще се изправи срещу чеха Иржи Лехечка.