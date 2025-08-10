Ванс: Уморени сме от безкрайното плащане, приключихме с финансирането на военната помощ за Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Щатите са приключили с финансирането на военна помощ за Украйна. Според него обаче, ако европейските страни искат да закупят американско оръжие за Украйна, САЩ няма да са против да ги продават, предава United24 Media, цитирана от ФОКУС.
Той подчерта, че САЩ са казали на европейските си съюзници, че войната на Русия срещу Украйна се води "във вашата собствена земя, точно под носа ви“. Следователно, според него, европейците трябва да поемат по-голяма роля в уреждането на конфликта, щом тази война "е толкова важна за тях“.
"Мисля, че президентът и аз със сигурност вярваме, че Америка е приключила с финансирането на войната в Украйна. Искаме да постигнем мирно уреждане на тази ситуация. Искаме да спрем убийствата“, коментира Ванс.
Според него "американците са уморени от безкрайно изпращане на парите, данъците си за този конкретен конфликт“.
"Но ако европейците искат да поемат инициативата и реално да купуват оръжия от американски производители, ние не сме против. Но самите ние вече няма да финансираме това“, подчерта вицепрезидентът на САЩ.
Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.
Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.
В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.
"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.
За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.
"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.
Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Световна война
Коментиран от #10, #122, #146, #158, #161, #167
17:51 10.08.2025
3 Фен
Коментиран от #5, #7, #40, #109
17:51 10.08.2025
4 Отхвърля се
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Това е чудовищно искане и не отчита реалностите.
Коментиран от #8
17:52 10.08.2025
5 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Фен":Защото лапат и богатеят от такива конфликти и ограбват народите по-лесно и бързо.
17:52 10.08.2025
6 Определено
17:54 10.08.2025
7 И правилно мисли Урсула.
До коментар #3 от "Фен":Ако войната спре путин ще бъде ликвидиран от своите.
Коментиран от #25, #49, #118
17:54 10.08.2025
8 Феникс
До коментар #4 от "Отхвърля се":Виж сега скъпи, тези милиони украйнци изпогинаха точно заради финансовите интереси на същите, така че не ми се прави на интересен!
Коментиран от #15
17:54 10.08.2025
9 гошо
17:56 10.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Решение
Коментиран от #17, #22, #24, #143
17:58 10.08.2025
12 Ааааа нема нема...
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Украинците ще продължат да избиват руснаци поне още 50 години.
Коментиран от #77
17:59 10.08.2025
13 Всичко им е цирк
Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.
Коментиран от #20
18:00 10.08.2025
14 Механик
Лично на мен последните няколко дни ми беше много готино да гледам как минута след минута тия все повече се сбъгясват.
Прави впечатление, че те все още не са се ориентирали дали Тръмп е техен човек или е агент Краснов.
Коментиран от #19
18:01 10.08.2025
15 Само питам
До коментар #8 от "Феникс":С милионите русначета и изгниха в украинската почва а?
Коментиран от #115
18:01 10.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Морски
До коментар #11 от "Решение":Решение-решението е на такива като теб да им се отнеме правото на мнение за благото на останалата част на човечеството,че ни докарахте на ръба на световна катастрофа!Do you understand?
Коментиран от #30, #97
18:02 10.08.2025
18 нннн
Коментиран от #23, #57, #150
18:03 10.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сега питам
До коментар #13 от "Всичко им е цирк":Това не можеше ли да го направи Путин? Не можеше ли той да играе тази роля пред света и по този начин да привлече симпатии и да изстреля Русия в една върхова позиция? Не можеше ли? Какво прави той? И московската имперска клика? Вечни войни на завладяване и подчиняване! Защото това е техния свят на кръвопролития, така си го разбират. И толкова си могат. Така ли е?
Коментиран от #47
18:04 10.08.2025
21 Разумен е
Коментиран от #26, #28
18:05 10.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да де
До коментар #18 от "нннн":Те орките тръгнаха преди 4 години на запад и мрат като мухи още в Донбас.Дс бъдем реалисти.Все пак един милион (минимум)руснака са мъртви.
Коментиран от #46
18:06 10.08.2025
24 Калоян
До коментар #11 от "Решение":Забрави да включиш в ,, добавената си реалност" Зелевски като император на Русия,а себе си пръв съветник.Е,не пръв,а втори,защото вицеимператор ще бъде Тагаренко.
После...после ще ви свършат минутите за тази ,,добавена реалност" и ще се наложи да се върнете в реалността,а очилата ще надене друг любител на фантазии,който си е платил следващите минути ,,блаженство".
18:06 10.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Още повече
До коментар #21 от "Разумен е":Украйна не трябва никой да слуша. Нито Америка, нито европейските държави, нито Русия. И да действа срещу Русия както сметне за добре. Защото ще бъдат разпарчетосани както България! Да взимат пример от Полша прегазвана и от Германия и от Русия. Само така ще се спасят.
Коментиран от #29
18:07 10.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ъъъъъъъ
До коментар #21 от "Разумен е":"...тъй като ЕС плаща."
Те пък едни плащачи....Обещанието не е като даването. И на Тръмп обещаха един куп неща, но реално няма да изпълнят нищо и в момента, в който Тръмп се усети, че дебелата филия с масло и мед я няма, на Европа ще си се стъжни. Само гледай!
18:10 10.08.2025
29 Ъхъ ъхъ
До коментар #26 от "Още повече":Да не слуша.
Да победи Русия на бойното поле и да превземе 20% руска територия.
Хайде.....
18:10 10.08.2025
30 Хахах
До коментар #17 от "Морски":За благото обаче само на Русията, еле троле.
Коментиран от #44
18:12 10.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пълен лаик,
18:12 10.08.2025
33 И погледнато обективно
Коментиран от #39
18:13 10.08.2025
34 А50
Коментиран от #42
18:13 10.08.2025
35 Празни приказки
18:16 10.08.2025
36 Мишел
Коментиран от #41, #169
18:16 10.08.2025
37 линия на контакт между Русия и Украйна,
Коментиран от #55
18:17 10.08.2025
38 Твоите не са ли на примат
До коментар #31 от "Морски":Какво сложно има да видиш, че големите ограбват малките. Затова Украйна не трябва да разчита на големите. Народите и държавите трябва да намерят път на обединение срещу фашизма на Русия и Америка. Колко ли ум трябва да имаш? Някои хора проправят път към нови виждания и решения. Други само слушат "специалистите" и очите им без премигване следват движението на пръста им. Ти от вторите ли си? Промени това и започни сам да анализираш. Не се опитвай да вкарваш другите в рамката, в която някой друг теб вече те е вкарал. Грозно е.
Коментиран от #48
18:17 10.08.2025
39 Ъъъъъъъъ
До коментар #33 от "И погледнато обективно":"Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят"
Нетаняху определя дневния ред на Белия дом, а не обратното. Той е шефът! Евреите контролират половината сенатори. САЩ нямат думата. Утре Нетаняху вдига телефона и Тръмп прави това, което му наредят. Без да задава въпроси.
18:18 10.08.2025
40 Хаха
До коментар #3 от "Фен":Путин също не иска войната да приключва. Не е постигнал нито една от двете цели на СВО. Но капацитета на Русия е това, вече грохнаха :)
Коментиран от #53
18:18 10.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да А50
До коментар #34 от "А50":А докъде е линията на руззНаците на юг с чеченците и дагестанците, на север с угрите и на изток с още 150 народа?
18:21 10.08.2025
43 Ако не са Тръмп
Коментиран от #45
18:23 10.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ъъъъъъъ
До коментар #43 от "Ако не са Тръмп":Тръмп чий е? Че вече се обърках.🤔
18:26 10.08.2025
46 нннн
До коментар #23 от "Да де":Прав си. Руснаците запичнаха глупаво и зле. Тогава никой на Запад не се сети за мирно уреждане. Напротив - слушахме за война до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н.
Обаче, когато линията на контакт тръгна в посока Киев, скочиха да спасяват Зеленски и хунтата. Миролюбци, бе! Късни миролюбци.
Коментиран от #51
18:28 10.08.2025
47 Не е възможно
До коментар #20 от "Сега питам":Путин да направи това, защото нито има влияние нито пък уважение от тези две държави. Когато Армения имаше проблем с Азербайджан, Русия се водеше съюзник на Армения, но от страх от Турция, която подкрепя азерите, не само не им помогна, ами се сви в ъгъла. Миналия месец пък, руснаците от страх и паника от атака на украински дронове, свалиха с ПВО пътнитечски самолет на Азербайджан. Така че и двете държави напълно са игнорирали Путин.
Коментиран от #144
18:29 10.08.2025
48 Морски
До коментар #38 от "Твоите не са ли на примат":Изглежда искаш да конкретизираме.Обясни ми дефеницията на думата" фашизъм" и защо наричаш Русия-фашистка държава?Друго,като поставяш Русия наравно със САЩ в грабежите дай някой примери кои държави Русия е разпарчаталосала и ограбила?Зашото за САЩ има десетки примери.И не си мисли че защитавам Русия и те имат през вековете някой " мръсни ризи" но да ги поставяш рамо до рамо със САЩ във това отношение,е все едно да сравняваш Марек-Дупница със Реал Мадрид(ако харесваш футбола ще разбереш какво имам предвид.И без да обиждам феновете на Марек
Коментиран от #101
18:37 10.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И тако и вако
18:59 10.08.2025
51 Да обобщим
До коментар #46 от "нннн":Путлер превърна русия в държава на Глупоста.
18:59 10.08.2025
52 руската мечка
18:59 10.08.2025
53 Без коментар
До коментар #40 от "Хаха":Логистиката на руската армия е от магарета и просят месо от Ким.
Коментиран от #120
19:03 10.08.2025
54 Фашистите САЩ
19:03 10.08.2025
55 Няма такова нещо
До коментар #37 от "линия на контакт между Русия и Украйна,":Руснаците са до никъде, боксуват и въртят в кръг в Донецк. А що се отнася до напредъка през последните 7 месеца положението е много зле. От началото на 2025 г. руските войски са превзели 2395 квадратни километра украинска територия, което е абсолютно несъизмеримо с огромния брой дадени жертви. 2395 квадратни километра е нищожна площ, все едно за цяла година да превземеш област Перник. С две думи - голямо унижение за руската армия.
19:05 10.08.2025
56 БАЙ ---ХОЙ
ЛУДИ. КАЛИНКИ , ЯСНО. ЛИ. ВИ. Е. ДРУГАРИТЕ. НА. ПУТЛЕР. В. АЛЯСКА. ЩЕ. ПРОВЕДЕТЕ. ПАК. МНОГО. КРАСИВ. РАЗГОВОР . НА. КОЙТО. ЩЕ. СТАНЕТЕ. ЗА. СМЯХ. МИРОТВОРЦИ.
19:07 10.08.2025
57 Град Козлодуй
До коментар #18 от "нннн":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
19:08 10.08.2025
58 Нормално
19:14 10.08.2025
59 Киро
Коментиран от #62
19:17 10.08.2025
60 Опа
19:17 10.08.2025
61 az СВО Победа80
Коментиран от #63
19:18 10.08.2025
62 Аааааа нема,нема.
До коментар #59 от "Киро":Нема...
19:21 10.08.2025
63 Копей,
До коментар #61 от "az СВО Победа80":Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.
Коментиран от #96, #130
19:24 10.08.2025
64 Ха ха
Коментиран от #66
19:29 10.08.2025
65 Мишел
19:30 10.08.2025
66 хаха🤣
До коментар #64 от "Ха ха":абе, тавариши, вие вярвате ли си като пишете че Рашката щяла да превземе не само Киев, но и цяла Украйна🤣 , ама честно кажете..🤣 🤣 🤣
19:33 10.08.2025
67 Ком
Коментиран от #68
19:35 10.08.2025
68 Ти пък нищо
До коментар #67 от "Ком":каза сега :) Ти да не би да си на страната на Русия, а не страната на Европа ? Естествено, че трябва да подкрепяш европейския план, а не руския.
19:40 10.08.2025
69 Явно
20:12 10.08.2025
70 Копейки
Коментиран от #72
20:19 10.08.2025
71 Станно е даже ла се информира това !!!
Коментиран от #73
20:20 10.08.2025
72 Гробар
До коментар #70 от "Копейки":Мазните американски еврейски слуги пак се опитват да изпързалят Русия и то без да са били участници в конфликта. Ако Путята им се върже ще означава че пак продава Русия на олигарсите.
20:22 10.08.2025
73 именно за това са и грешките
До коментар #71 от "Станно е даже ла се информира това !!!":за не се трие
20:22 10.08.2025
74 макак така
20:25 10.08.2025
75 Цирковете на САЩ
20:28 10.08.2025
76 Е нали👇
20:30 10.08.2025
77 Аман
До коментар #12 от "Ааааа нема нема...":Не 50 години, а завинаги.
20:31 10.08.2025
78 Обективни истини
20:35 10.08.2025
79 Той
20:36 10.08.2025
80 Николай
20:37 10.08.2025
81 Борко
20:37 10.08.2025
82 Калоян Бонапарт
Коментиран от #95, #106
20:37 10.08.2025
83 Ако аз снабдявах ПАЗАРА
20:38 10.08.2025
84 Моди
30 сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
20:38 10.08.2025
85 Барче
20:38 10.08.2025
86 Светът от вътре
Украинската армия е изправена пред огромен проблем: войниците дезертират...
Дезертьорството и ниският боен дух са огромен проблем за украинската армия в този момент, предава в репортаж американската телевизия CNN, която разговаря с украински командири и офицери, пожелали анонимност.
Дезертьорството и неподчинението се превръщат в широко разпространен проблем, особено сред новоназначените войници, разказаха украинските военни пред телевизията. Ситуацията е особено тежка сред пехотните части близо до Покровск и в други точки по източната фронтова линия, където Украйна се бори да спре настъплението на Русия
20:39 10.08.2025
87 Обективни истини
20:39 10.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Кампус
Русия е обединена и са мотивирани, особено - след като я обградиха от всички страни и - на практика се повтори състоянието преди Втората световна - е как да реагират - пак ли да чакат.
Много ясно, че ще ударят. Трябваше да са глупаци да стоят и да гледат - как се пълни полуостров Крим с войски на НАТО.
20:40 10.08.2025
90 Да се чете
Коментиран от #105
20:40 10.08.2025
91 Той
А някой чувал ли е за украински царе, князе, владетели от историята на така наречената "държава" Украйна?
Коментиран от #127
20:40 10.08.2025
92 Веселин
20:41 10.08.2025
93 Левски
20:41 10.08.2025
94 Ванс:
20:41 10.08.2025
95 напълно сте прав И !!!!!
До коментар #82 от "Калоян Бонапарт":ОЩЕ КУПУВА КИЕВ ЗА 140 000 ЗЛАТНИ РУБЛИ !!!! Които се интересува нека напише (((((кога МОСКВА купува украина и от кого и за колко)))))
20:43 10.08.2025
96 Орк
До коментар #63 от "Копей,":Те самые винаги били хладнокровни убийцы на евреи, поляци, беларуси,.руснаци Просто обичат тоя занаят
20:44 10.08.2025
97 Аман
До коментар #17 от "Морски":Г-н Руснак, до световна катастрофа ни докараха имперските амбиции на Путин. Всичко тръгва от това, че в 21-ви век някой си мисли да заграбва територии и да избива цивилно население. Оттогава всичко поскъпна безобразно точно по вина на Путин. А можеше да си стои мирно на нещото си и да си продава газ и нефт. Нямаше и НАТО да се разширява, нямаше и ЕС да се превъоръжава. Никои не иска и сантиметър от блатата, каквито са руските опорки.
И не забравяй, че след Украйна сме ние. Това ще е краят за Русия, но много от нас ще умрат. Понимаеш?
Коментиран от #116, #159
20:46 10.08.2025
98 Атина Палада
20:46 10.08.2025
99 В АЛЯСКА ЩЕ Е МНОГО ЖЕГА 😂⚖💵💸💶💰
20:48 10.08.2025
100 еми така е
😅
20:49 10.08.2025
101 те всичко знаят
До коментар #48 от "Морски":но за пари продадоха и майкитн си
20:50 10.08.2025
102 и ние сме глупаци нали?
20:52 10.08.2025
103 Юлиян
20:52 10.08.2025
104 По прагматични
20:52 10.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Историк 2
До коментар #82 от "Калоян Бонапарт":"В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие"
А какво стана след започването на войната, Украйна стана още по-опасна за Русия, с още повече военни и западни заводи за оръжия. Нищо чудно и американски бази да се появят в Украйна. Изводът от всичко това, е че тази война навреди още повече на Русия, а и последиците след приключване на този конфликт ще са най-тежки и вредни за самата Русия.
20:55 10.08.2025
107 Гориил
Коментиран от #113
20:55 10.08.2025
108 Удри
20:58 10.08.2025
109 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Фен":Вещица как може да иска мир ,тя мисли как импо какъв начин да умъртвява още хора се с ваксини де с париза войни
20:59 10.08.2025
110 Ами
Коментиран от #112
21:00 10.08.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Тото 1 и Тото 2
До коментар #110 от "Ами":За съжаление си прав. Ще проявяваме самоубийствена глупост до безкрай ли ?
Коментиран от #119
21:02 10.08.2025
113 Любо
До коментар #107 от "Гориил":Русия е пред бутален фалит.Глад,студ,алкохолизъм, СПИН,наркомания....Предимно кал
Коментиран от #145
21:02 10.08.2025
114 ТИГО
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Да , и по същата логика да не се бяхме освобождавали от Турското !Така или иначе си живеехме заедно...
21:02 10.08.2025
115 Обективен
До коментар #15 от "Само питам":Ти брои ли ги,или ти каза британското разузнаване
21:03 10.08.2025
116 Юлиян
До коментар #97 от "Аман":А бе аз,,понимаю",ама ти явно не си наясно или просто се опитваш да кажеш на черното бяло.,,НАТО нямаше да се разраства"!!!Даже и самите генерали и ръководители на НАТО-то само биха се подсмихнали снизходително на наивността ти.Ти пусни вълка в кошарата и после говори колкото щеш за веганство и пости.
21:03 10.08.2025
117 Бай. Танас
ОТ. ТИЯ. ПО. ГОЛЕМИ. ЦИРКАДЖИИ. СВЕТЪТ. НЕ. Е. ВИЖДАЛ. ЖАЛКИ. ПАРОДИИ. НА. ПОЛИТИЦИ.
Коментиран от #152
21:04 10.08.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Уинбет
До коментар #112 от "Тото 1 и Тото 2":Ще плащаш и ушите ти ще пукат.
21:04 10.08.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Абсурдистан
21:05 10.08.2025
122 Шопо
До коментар #2 от "Световна война":Украйна не е държава а територия, руска територия .
21:05 10.08.2025
123 Фантомния непознат
Коментиран от #129, #134, #175
21:06 10.08.2025
124 До всичко им е цирк
21:07 10.08.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Гориил
21:10 10.08.2025
127 Моряка
До коментар #91 от "Той":Държава Украйна е нямало,няма и няма да има.Еднодневките не ги броя.
Украенски език няма,нямало е и няма да има.Има помакедончен руски.Временен.Както са го помакедончили,така ще го размакедончат.Руский язик - самъй руский в мире.
21:10 10.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Ъъъъъъъъъ
До коментар #63 от "Копей,":"Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.
А аз се чудех, що му трябват на Зеления 60+ годишни в армията, че и такива със синдром на Даун(щото и такива има), а тя каква била работата. Да трепят орките. Ясно. Сега вече ядянах.
21:14 10.08.2025
131 Скитник с китара
21:15 10.08.2025
132 Очаквам
21:16 10.08.2025
133 000
21:16 10.08.2025
134 По-голяма
До коментар #123 от "Фантомния непознат":глупост не бях чувал.
21:17 10.08.2025
135 Хахахаха
21:18 10.08.2025
136 До само питам
21:18 10.08.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Няма комплексар
21:20 10.08.2025
139 И що ще живееш
До коментар #137 от "А ти искаш ли":в Турция бе? Къде ви намират толкова гладки за глупава пропаганда.
21:21 10.08.2025
140 Скитник с китара
21:22 10.08.2025
141 Тръмп работи
21:26 10.08.2025
142 Пpъчот
21:26 10.08.2025
143 Моряка
До коментар #11 от "Решение":Анонимника Нострадамус?Нещастник.
21:26 10.08.2025
144 Стенли
До коментар #47 от "Не е възможно":Азърбайджан са едно нищо правят се на много велики щото Турция е зад гърба им а Турция безспорно е силна военно но все пак ако не е в нато няма чак толкова да се перчи на Русия помним как като свалиха руския изтребител в Сирия Ердоган веднага се обяви за член пети на нато но като цяло Турция военен потенциал а Азербайджан са едно нищо
Коментиран от #156
21:27 10.08.2025
145 Юлиян
До коментар #113 от "Любо":Чекай,чекай Любчо!Има да ,,чекаш"... Годо.
Коментиран от #153
21:27 10.08.2025
146 Хохи Бохо
До коментар #2 от "Световна война":Няма украински земи, всичките са руски.
21:27 10.08.2025
147 Бай той Толстой
21:28 10.08.2025
148 Разгеле
21:28 10.08.2025
149 Руснаков
21:29 10.08.2025
150 Рамбо
До коментар #18 от "нннн":Путин сам си признава, че всички го мамят и го надуват. Путин е глупавичък. Не знам, как руснаците търпят такъв тъпир на власт, явно ги устройва корупцията и разврата, които е устроил.
Коментиран от #151, #154, #155, #166
21:31 10.08.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 уйко калеко
До коментар #117 от "Бай. Танас":Днешните управници на САЩ въобще не са станали за смях .Тръмпито си е бизнесмен и въобще не му пука дали ще мрат украинци и руснаци.Даже има интерес тази война да продължи ,защото ЕС ЩЕ ЗАПЛАЩА ЗА ОРЪЖИЕТО ЗА УКРАЙНА.Свърши времето когато БАЙ ДЪН натоварвше бюджета на щатите с военните разходи на УКРАЙНА. Раздуха се и мита за руската заплаха вследствие на което само за 2024 г.европейските държави са закупили американско оръжие за над 21 молиарда долара.Това е положението войната си е война ,страдания жертви, разрушения и т.н .за воюващите страни и доходоносен бизнес за щатите,а за европейците яко бъркане в джоба.ЗАПАДНА ЕВРОПА ВИНАГИ СЕ Е СТРЕМЯЛА ДА УНИЩОЖИ РУСИЯ,А ТЯ РУСИЯТА НА ДВА ПЪТИ Е СПАСЯВАЛА ЗАПАДНЯЦИТЕ(НАПОЛЕОН,ХИТЛЕР)
21:33 10.08.2025
153 Краварин
До коментар #145 от "Юлиян":Нощен пазачо, не се заплесвай, ми глей дан ти краднат тухлити!
21:33 10.08.2025
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Ленин Сталин Тито
До коментар #144 от "Стенли":Ако стане война между Русия и Турция, Турция ще стигне до Москва. Турците са не по-малко фанатични от руснаците, но са по-дисциплинирани и по-малко корумпирани и още нещо. Руските мюсюлмани, които представляват гръбнака на руската армия, ще се присъединят към Турция. Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан всичко ще мине на страната на Турция, също ще я подкрепят и бившите съветски републики, които също са турци.
Време е да разберете, че русофилчетата сте просто фантазьори. Свърши се с руското величие отдавна, когато убиха Царя.
Коментиран от #160, #170, #171
21:35 10.08.2025
157 Рамбо
До коментар #155 от "Глупавичкият си ти":Обидих вожда-государя ти ли? Засегна се, няма да можеш да спиш, ще плачкаш цяла нощ, горкото русначе!
Коментиран от #164
21:36 10.08.2025
158 Тези мрьснци
До коментар #2 от "Световна война":Забравиха да те питат.
21:36 10.08.2025
159 Стенли
До коментар #97 от "Аман":Приятелю ти си един много объркан човек та той Путин изобщо не е искал да воюва нито с така наречената държава Украйна нито със някоя друга страна но така наречените украинци се държаха към хората с руско самосъзнание както така наречените македонци се държат с хората с българско самосъзнание в така наречената държава Северна Македония но когато така наречените украинци взеха да обстрелват областите Донецк и Луганск и изгориха живи хора в Одеса в дома на профсъюзите тогава вече ножа опря до кокала и той нямаше друг избор освен да обяви така наречената СВО
21:36 10.08.2025
160 И като драскаш глупости
До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":каква полза имаш? Показваш единствено ко си жалко и нешастно..
21:37 10.08.2025
161 Колкото и да квичат форумните
До коментар #2 от "Световна война":укротролове, колкото и да се тръшкат на умряло, не могат да променят реалността.
21:37 10.08.2025
162 az СВО Победа80
Ква стана тя???
🤣🤣🤣🤣🤣
21:37 10.08.2025
163 Скитник с китара
21:38 10.08.2025
164 Вождове и господари
До коментар #157 от "Рамбо":имат глупците. Та сега може да си отговориш що си глупачето което ползват.
21:38 10.08.2025
165 Цензура
21:38 10.08.2025
166 Глупавичкият си ти
До коментар #150 от "Рамбо":Да те ползват за глупаче.
21:39 10.08.2025
167 Цензура
До коментар #2 от "Световна война":Ако укропия продължи да се зъби, ще бъде окончателно смазана и заличена от картата. И надали ще липсва на някой, освен на родния жълто-син планктон.
21:40 10.08.2025
168 Тоя
21:42 10.08.2025
169 Абе
До коментар #36 от "Мишел":дърдорко, ти учил ли си поне малко история, славна и безславна, само питам...
21:43 10.08.2025
170 Това са
До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":Безспорни факти.
Коментиран от #172
21:43 10.08.2025
171 Стенли
До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":Абе то по добре да не се стига до там защото ако Путин или друг като него бъде притиснат до ъгъла може да се използва ЯО и тогава ще стане едно мазало че няма да има никакво значение кой какъв е между другото баща ми никога не е харесвал така наречените комунисти и много се ядосваше като го караха да ходи на манифестации но после беше много разочрован от така наречената демокрация
Коментиран от #173
21:43 10.08.2025
172 Това е шизофрения на просттт трол
До коментар #170 от "Това са":Да драска простотия и да си се хвали. Колко, ли е тъп?
21:44 10.08.2025
173 Няма кой да ползва ядрено оръжие
До коментар #171 от "Стенли":На всички е ясно, че това ще е гейм овър. А да отговаряш на глупостите на тролей, също не е безсмислено. Турция е много силна военно, но е джудже пред Русия и САЩ. Русия и САЩ ако искат да унищожат някой могат да го направят от другият край на света, без да пратят един войник.
21:49 10.08.2025
174 Гоуст
21:52 10.08.2025
175 Обективни истини
До коментар #123 от "Фантомния непознат":Ти ли че си войник, аз няма да бъда, не вярвам и никой нормален да иска да бъде войник или военен въобще. Трябва да си изперкал к р е т е N , да искаш да си военен.
21:52 10.08.2025