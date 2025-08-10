Ванс: Уморени сме от безкрайното плащане, приключихме с финансирането на военната помощ за Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Щатите са приключили с финансирането на военна помощ за Украйна. Според него обаче, ако европейските страни искат да закупят американско оръжие за Украйна, САЩ няма да са против да ги продават, предава United24 Media, цитирана от ФОКУС.



Той подчерта, че САЩ са казали на европейските си съюзници, че войната на Русия срещу Украйна се води "във вашата собствена земя, точно под носа ви“. Следователно, според него, европейците трябва да поемат по-голяма роля в уреждането на конфликта, щом тази война "е толкова важна за тях“.



"Мисля, че президентът и аз със сигурност вярваме, че Америка е приключила с финансирането на войната в Украйна. Искаме да постигнем мирно уреждане на тази ситуация. Искаме да спрем убийствата“, коментира Ванс.



Според него "американците са уморени от безкрайно изпращане на парите, данъците си за този конкретен конфликт“.



"Но ако европейците искат да поемат инициативата и реално да купуват оръжия от американски производители, ние не сме против. Но самите ние вече няма да финансираме това“, подчерта вицепрезидентът на САЩ.

Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.

Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.

"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.





