Ванс: Уморени сме от безкрайното плащане, приключихме с финансирането на военната помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Ванс: Уморени сме от безкрайното плащане, приключихме с финансирането на военната помощ за Украйна

10 Август, 2025 17:47, обновена 10 Август, 2025 20:47

Малко вероятно е споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни. Работим за преговори между Путин и Зеленски, заяви американският вицепрезидент


Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Щатите са приключили с финансирането на военна помощ за Украйна. Според него обаче, ако европейските страни искат да закупят американско оръжие за Украйна, САЩ няма да са против да ги продават, предава United24 Media, цитирана от ФОКУС.

Той подчерта, че САЩ са казали на европейските си съюзници, че войната на Русия срещу Украйна се води "във вашата собствена земя, точно под носа ви“. Следователно, според него, европейците трябва да поемат по-голяма роля в уреждането на конфликта, щом тази война "е толкова важна за тях“.

"Мисля, че президентът и аз със сигурност вярваме, че Америка е приключила с финансирането на войната в Украйна. Искаме да постигнем мирно уреждане на тази ситуация. Искаме да спрем убийствата“, коментира Ванс.

Според него "американците са уморени от безкрайно изпращане на парите, данъците си за този конкретен конфликт“.

"Но ако европейците искат да поемат инициативата и реално да купуват оръжия от американски производители, ние не сме против. Но самите ние вече няма да финансираме това“, подчерта вицепрезидентът на САЩ.

Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, предаде БНР.

Още новини от Украйна

Въпреки това Вашингтон се стреми към приемлива за Киев и Москва договореност, каза Ванс преди насрочената за петък среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В интервю за Fox News Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати работят по насрочването на разговори между Путин, Зеленски и Тръмп, но не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски преди да е разговарял с Тръмп.

"В момента се опитваме да разберем кога е възможно тримата лидери да седнат и да обсъдят края на войната", каза Ванс.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което "биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи още Ванс.

"Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, отбеляза Ванс.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Световна война

    30 156 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #10, #122, #146, #158, #161, #167

    17:51 10.08.2025

  • 3 Фен

    128 15 Отговор
    А Урсула иска войната да не свършва....

    Коментиран от #5, #7, #40, #109

    17:51 10.08.2025

  • 4 Отхвърля се

    17 94 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Това е чудовищно искане и не отчита реалностите.

    Коментиран от #8

    17:52 10.08.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    79 13 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Защото лапат и богатеят от такива конфликти и ограбват народите по-лесно и бързо.

    17:52 10.08.2025

  • 6 Определено

    49 8 Отговор
    през установените замразени позиции от време през ден ще си разменят снаряди, за да се премине в трета фаза на ограничената военна операция. (Крим бе първата мирна настъпателна фаза.)

    17:54 10.08.2025

  • 7 И правилно мисли Урсула.

    19 100 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Ако войната спре путин ще бъде ликвидиран от своите.

    Коментиран от #25, #49, #118

    17:54 10.08.2025

  • 8 Феникс

    99 11 Отговор

    До коментар #4 от "Отхвърля се":

    Виж сега скъпи, тези милиони украйнци изпогинаха точно заради финансовите интереси на същите, така че не ми се прави на интересен!

    Коментиран от #15

    17:54 10.08.2025

  • 9 гошо

    39 9 Отговор
    Оранжев клоун или нагримиран клоун.Какво ще избере ФАЩ

    17:56 10.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Решение

    23 109 Отговор
    Капитулация на руската федерация и съд за всички отгорни за кървавата война на фсшистка Русия. И за бомбардировките срещу цивилни жилищни сгради и масовите убийства на деца, майки, бащи, старци. Ако това се размине на Русия и се даде право да задържи окупираните земи. То до десетилетие или две, ще има световна и още по-ужасна война, запалена от Русия или държави с апетити към чужди земи. И докато днес руската пропаганда винплаши че ще ви изпращат на война. Тогава със сигурност вашите деца ще ходят на война. Бъдете сигурни.

    Коментиран от #17, #22, #24, #143

    17:58 10.08.2025

  • 12 Ааааа нема нема...

    20 75 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Украинците ще продължат да избиват руснаци поне още 50 години.

    Коментиран от #77

    17:59 10.08.2025

  • 13 Всичко им е цирк

    30 8 Отговор
    Лидерите на Азербайджан и Армения подписаха в Белия дом, заедно с Доналд Тръмп, споразумение, което според американския президент ще доведе до вечен мир. Споразумението, което Белият дом нарича мирно споразумение, е по-скоро декларация, че двете страни в Кавказ ще подпишат мирно споразумение в бъдеще. Ключовият проблем е решен

    Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
    САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

    Коментиран от #20

    18:00 10.08.2025

  • 14 Механик

    70 12 Отговор
    Много яко е да наблюдаваш как укаинските-чатботове се гърчат в безпомощност.
    Лично на мен последните няколко дни ми беше много готино да гледам как минута след минута тия все повече се сбъгясват.
    Прави впечатление, че те все още не са се ориентирали дали Тръмп е техен човек или е агент Краснов.

    Коментиран от #19

    18:01 10.08.2025

  • 15 Само питам

    13 59 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    С милионите русначета и изгниха в украинската почва а?

    Коментиран от #115

    18:01 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Морски

    47 8 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Решение-решението е на такива като теб да им се отнеме правото на мнение за благото на останалата част на човечеството,че ни докарахте на ръба на световна катастрофа!Do you understand?

    Коментиран от #30, #97

    18:02 10.08.2025

  • 18 нннн

    65 7 Отговор
    Как пък се сетиха за уреждане на конфликта, точно когато линията на контакт тръгна на Запад? Май ПАК се канят да измамят Путин.

    Коментиран от #23, #57, #150

    18:03 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сега питам

    14 56 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко им е цирк":

    Това не можеше ли да го направи Путин? Не можеше ли той да играе тази роля пред света и по този начин да привлече симпатии и да изстреля Русия в една върхова позиция? Не можеше ли? Какво прави той? И московската имперска клика? Вечни войни на завладяване и подчиняване! Защото това е техния свят на кръвопролития, така си го разбират. И толкова си могат. Така ли е?

    Коментиран от #47

    18:04 10.08.2025

  • 21 Разумен е

    49 12 Отговор
    този подход, но европейците не са съгласни. Те смятат, че в бъдеще Украйна ще надделее и руснаците ще претърпят крушение. В момента украинските власти слушат ЕС, а не САЩ, тъй като ЕС плаща. Следователно войната продължава.

    Коментиран от #26, #28

    18:05 10.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да де

    14 54 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Те орките тръгнаха преди 4 години на запад и мрат като мухи още в Донбас.Дс бъдем реалисти.Все пак един милион (минимум)руснака са мъртви.

    Коментиран от #46

    18:06 10.08.2025

  • 24 Калоян

    46 7 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Забрави да включиш в ,, добавената си реалност" Зелевски като император на Русия,а себе си пръв съветник.Е,не пръв,а втори,защото вицеимператор ще бъде Тагаренко.
    После...после ще ви свършат минутите за тази ,,добавена реалност" и ще се наложи да се върнете в реалността,а очилата ще надене друг любител на фантазии,който си е платил следващите минути ,,блаженство".

    18:06 10.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Още повече

    15 38 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    Украйна не трябва никой да слуша. Нито Америка, нито европейските държави, нито Русия. И да действа срещу Русия както сметне за добре. Защото ще бъдат разпарчетосани както България! Да взимат пример от Полша прегазвана и от Германия и от Русия. Само така ще се спасят.

    Коментиран от #29

    18:07 10.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъъъъ

    38 5 Отговор

    До коментар #21 от "Разумен е":

    "...тъй като ЕС плаща."

    Те пък едни плащачи....Обещанието не е като даването. И на Тръмп обещаха един куп неща, но реално няма да изпълнят нищо и в момента, в който Тръмп се усети, че дебелата филия с масло и мед я няма, на Европа ще си се стъжни. Само гледай!

    18:10 10.08.2025

  • 29 Ъхъ ъхъ

    30 6 Отговор

    До коментар #26 от "Още повече":

    Да не слуша.
    Да победи Русия на бойното поле и да превземе 20% руска територия.
    Хайде.....

    18:10 10.08.2025

  • 30 Хахах

    6 19 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    За благото обаче само на Русията, еле троле.

    Коментиран от #44

    18:12 10.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пълен лаик,

    8 29 Отговор
    също като началника си Тръмп! Някой да ги светне и двамата умника как се водят преговори! Европа има вековен опит в дипломацията, да бяха чули съветите й!

    18:12 10.08.2025

  • 33 И погледнато обективно

    37 2 Отговор
    Какво въобще зависи от вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ? Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят

    Коментиран от #39

    18:13 10.08.2025

  • 34 А50

    31 7 Отговор
    Ами то 2/3 от 404 е населена с чисти руснаци, линията на контакт е към Виницка област с неруснаците

    Коментиран от #42

    18:13 10.08.2025

  • 35 Празни приказки

    25 2 Отговор
    Щял да вземе предвид настоящата линия на контакт между Русия и Украйна, и щял да се опита да постигнем уреждане и ала бала портокала

    18:16 10.08.2025

  • 36 Мишел

    9 34 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #41, #169

    18:16 10.08.2025

  • 37 линия на контакт между Русия и Украйна,

    26 4 Отговор
    Е в посока Киев па не знам. И става все по къса със всеки изминал ден

    Коментиран от #55

    18:17 10.08.2025

  • 38 Твоите не са ли на примат

    8 23 Отговор

    До коментар #31 от "Морски":

    Какво сложно има да видиш, че големите ограбват малките. Затова Украйна не трябва да разчита на големите. Народите и държавите трябва да намерят път на обединение срещу фашизма на Русия и Америка. Колко ли ум трябва да имаш? Някои хора проправят път към нови виждания и решения. Други само слушат "специалистите" и очите им без премигване следват движението на пръста им. Ти от вторите ли си? Промени това и започни сам да анализираш. Не се опитвай да вкарваш другите в рамката, в която някой друг теб вече те е вкарал. Грозно е.

    Коментиран от #48

    18:17 10.08.2025

  • 39 Ъъъъъъъъ

    28 1 Отговор

    До коментар #33 от "И погледнато обективно":

    "Те не могат дори на Натаняху да повлияят, луди ги прави оня нацист, взели на интересни да се правят"

    Нетаняху определя дневния ред на Белия дом, а не обратното. Той е шефът! Евреите контролират половината сенатори. САЩ нямат думата. Утре Нетаняху вдига телефона и Тръмп прави това, което му наредят. Без да задава въпроси.

    18:18 10.08.2025

  • 40 Хаха

    12 21 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Путин също не иска войната да приключва. Не е постигнал нито една от двете цели на СВО. Но капацитета на Русия е това, вече грохнаха :)

    Коментиран от #53

    18:18 10.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да А50

    5 21 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    А докъде е линията на руззНаците на юг с чеченците и дагестанците, на север с угрите и на изток с още 150 народа?

    18:21 10.08.2025

  • 43 Ако не са Тръмп

    7 26 Отговор
    и републиканците, Путин отдавна да е умрял прав! Майк Джонсън от РП НА САЩ спаси Путин миналата зима, сега Тръмп го спасява , като само говори празни заплахи и нищо не прави? Путин го знае и си прави майтап с Тръмп.

    Коментиран от #45

    18:23 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъъъ

    5 9 Отговор

    До коментар #43 от "Ако не са Тръмп":

    Тръмп чий е? Че вече се обърках.🤔

    18:26 10.08.2025

  • 46 нннн

    34 6 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    Прав си. Руснаците запичнаха глупаво и зле. Тогава никой на Запад не се сети за мирно уреждане. Напротив - слушахме за война до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н.
    Обаче, когато линията на контакт тръгна в посока Киев, скочиха да спасяват Зеленски и хунтата. Миролюбци, бе! Късни миролюбци.

    Коментиран от #51

    18:28 10.08.2025

  • 47 Не е възможно

    6 27 Отговор

    До коментар #20 от "Сега питам":

    Путин да направи това, защото нито има влияние нито пък уважение от тези две държави. Когато Армения имаше проблем с Азербайджан, Русия се водеше съюзник на Армения, но от страх от Турция, която подкрепя азерите, не само не им помогна, ами се сви в ъгъла. Миналия месец пък, руснаците от страх и паника от атака на украински дронове, свалиха с ПВО пътнитечски самолет на Азербайджан. Така че и двете държави напълно са игнорирали Путин.

    Коментиран от #144

    18:29 10.08.2025

  • 48 Морски

    25 5 Отговор

    До коментар #38 от "Твоите не са ли на примат":

    Изглежда искаш да конкретизираме.Обясни ми дефеницията на думата" фашизъм" и защо наричаш Русия-фашистка държава?Друго,като поставяш Русия наравно със САЩ в грабежите дай някой примери кои държави Русия е разпарчаталосала и ограбила?Зашото за САЩ има десетки примери.И не си мисли че защитавам Русия и те имат през вековете някой " мръсни ризи" но да ги поставяш рамо до рамо със САЩ във това отношение,е все едно да сравняваш Марек-Дупница със Реал Мадрид(ако харесваш футбола ще разбереш какво имам предвид.И без да обиждам феновете на Марек

    Коментиран от #101

    18:37 10.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И тако и вако

    16 0 Отговор
    И вълкът сит и агнето цяло, не е имало, няма и няма да има. Ако залагат на два стола, сядат на земята!

    18:59 10.08.2025

  • 51 Да обобщим

    6 34 Отговор

    До коментар #46 от "нннн":

    Путлер превърна русия в държава на Глупоста.

    18:59 10.08.2025

  • 52 руската мечка

    6 25 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не , ще гризне дръвцето.

    18:59 10.08.2025

  • 53 Без коментар

    4 21 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    Логистиката на руската армия е от магарета и просят месо от Ким.

    Коментиран от #120

    19:03 10.08.2025

  • 54 Фашистите САЩ

    19 2 Отговор
    Ако продължавате така да "работите" само им пречите. Те хората бяха се разбрали по между си, но вие не им позволявате. От вашата "помощ" страда целия свят.

    19:03 10.08.2025

  • 55 Няма такова нещо

    4 22 Отговор

    До коментар #37 от "линия на контакт между Русия и Украйна,":

    Руснаците са до никъде, боксуват и въртят в кръг в Донецк. А що се отнася до напредъка през последните 7 месеца положението е много зле. От началото на 2025 г. руските войски са превзели 2395 квадратни километра украинска територия, което е абсолютно несъизмеримо с огромния брой дадени жертви. 2395 квадратни километра е нищожна площ, все едно за цяла година да превземеш област Перник. С две думи - голямо унижение за руската армия.

    19:05 10.08.2025

  • 56 БАЙ ---ХОЙ

    11 9 Отговор
    ТРЪМП. И. ДИВАНС. СА. ТОЛКОВА. ТЪПИ. ПАРЧЕТА. ЧЕ. НЯМА. НАКЪДЕ. ПУТЛЕР. ВИ. НАПРАВИ
    ЛУДИ. КАЛИНКИ , ЯСНО. ЛИ. ВИ. Е. ДРУГАРИТЕ. НА. ПУТЛЕР. В. АЛЯСКА. ЩЕ. ПРОВЕДЕТЕ. ПАК. МНОГО. КРАСИВ. РАЗГОВОР . НА. КОЙТО. ЩЕ. СТАНЕТЕ. ЗА. СМЯХ. МИРОТВОРЦИ.

    19:07 10.08.2025

  • 57 Град Козлодуй

    6 22 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:08 10.08.2025

  • 58 Нормално

    7 4 Отговор
    Путин първо трябва да говори с Тръмп. И ако Тръмп се съгласи чак тогава със Зеленски.

    19:14 10.08.2025

  • 59 Киро

    19 4 Отговор
    „Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт“ Сега и EU. Държавите трябва да стигнат до същия извод и войната в Украйна ще спре.

    Коментиран от #62

    19:17 10.08.2025

  • 60 Опа

    6 16 Отговор
    Тръмп е стратег в преговорите. Първо ще даде на Зеленски да подпали Русийка и после ще преговарят.

    19:17 10.08.2025

  • 61 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    Същественото е в края на материала

    Коментиран от #63

    19:18 10.08.2025

  • 62 Аааааа нема,нема.

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Киро":

    Нема...

    19:21 10.08.2025

  • 63 Копей,

    6 16 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа80":

    Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.

    Коментиран от #96, #130

    19:24 10.08.2025

  • 64 Ха ха

    20 2 Отговор
    Да попитам 11 колко споразумения Украйна не спази?Водеше ли 8 г.битка с руснаците в Донбас?Уби ли там 11 хиляди цивилни и деца,погребани в отделно гробище?През цялото време на военните действия разполагаше ли в жилищни райони ПВО тата си?Имало цивилни жертви,ще има защото така не се прави,да използваш цивилното население като щит.Сега Урсулските слуги искат войната да продължи защото иначе народите ще им потърсят сметка за милиардите похарчени за нищо и ще ги свалят от власт.Ти,човече,съгласен ли си надодът ни да мизерства и да отива на дъното заради чужди интереси?Каква ни е на нас Украйна?Даваш ли си сметка още колко милиарди ще поискат да се бият напразно,колко ще трябва насила да дадем за възтановяване на страната им.Представи си да станат членове на ЕС какво значи за другите страни,та те са втори по територия.Колко сопсидии ще им трябват и от кой джоб ще са?Тате нямат пари дори вноската си да платят.Сега като още се пънат Путин ще завземе цяла Украйна и ще видим кой крив,койправ.Когато влязоха в Курск защо го направиха,за да заменят територии,а сега като ги смачкаха там,не може да се пипа тяхната.Не така с тези номера,като си изкарал мечката от бърлогата ще търпиш и ще даваш територии защото законите на войната са токива.Последно,самите американци дадоха 50 дни,защо беше така?Защото много добре знаят,че до две седмици украйнския фронт ще се разпадне.

    Коментиран от #66

    19:29 10.08.2025

  • 65 Мишел

    3 14 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    19:30 10.08.2025

  • 66 хаха🤣

    7 10 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    абе, тавариши, вие вярвате ли си като пишете че Рашката щяла да превземе не само Киев, но и цяла Украйна🤣 , ама честно кажете..🤣 🤣 🤣

    19:33 10.08.2025

  • 67 Ком

    14 2 Отговор
    Самото твърдение, че САЩ работят за среща между Путин и Зеленски показва бъдещия провал на преговорите в Аляска. Допуснат ли Зеленски да участва под някаква форма на тези преговори, веднага на опашката ще се наредят и урсулите.

    Коментиран от #68

    19:35 10.08.2025

  • 68 Ти пък нищо

    4 14 Отговор

    До коментар #67 от "Ком":

    каза сега :) Ти да не би да си на страната на Русия, а не страната на Европа ? Естествено, че трябва да подкрепяш европейския план, а не руския.

    19:40 10.08.2025

  • 69 Явно

    3 8 Отговор
    Ди джей вицето е на хранилка в Кремъл.

    20:12 10.08.2025

  • 70 Копейки

    6 8 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея или Русия.

    Коментиран от #72

    20:19 10.08.2025

  • 71 Станно е даже ла се информира това !!!

    12 1 Отговор
    Путин президент на велика страна и някакъв си господин никой да се ррещат !!!! Какво ще обсъждат със страна нмаща нито президент нито собственно оръжие , нито дани от космоса или просто убива своя народ и с този трябва да се говори !!!! НО ПРИ ТОВА Е И ТЕРОРИСТИЧНА СТРАНА НЕ РАЗБИРАЩА , ЧЕ ВСИЧКИТЕ И РЪКОВОДИТЕ МОЖЕХА И ДА СА МЪРТВИ НО СА ЖИВИ САМО ОТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПУТИН !!!! КОйТО не е Нетеняхо да ликвидирва всички лидери на врага си

    Коментиран от #73

    20:20 10.08.2025

  • 72 Гробар

    9 6 Отговор

    До коментар #70 от "Копейки":

    Мазните американски еврейски слуги пак се опитват да изпързалят Русия и то без да са били участници в конфликта. Ако Путята им се върже ще означава че пак продава Русия на олигарсите.

    20:22 10.08.2025

  • 73 именно за това са и грешките

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Станно е даже ла се информира това !!!":

    за не се трие

    20:22 10.08.2025

  • 74 макак така

    3 2 Отговор
    пак ли ще му избяга на Тремп Нобела? Пу пу пу.

    20:25 10.08.2025

  • 75 Цирковете на САЩ

    13 1 Отговор
    Имитация на загриженост за Украйна, като сами я вкараха във война. Имитация, че ги интересува, че загиват хора, като сами и тикат тубата с бензин. Имитация, че искат мир, като сами я тикат във война, за да източват Европа!

    20:28 10.08.2025

  • 76 Е нали👇

    0 7 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    20:30 10.08.2025

  • 77 Аман

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ааааа нема нема...":

    Не 50 години, а завинаги.

    20:31 10.08.2025

  • 78 Обективни истини

    11 0 Отговор
    Лев Голеемев: когато един украинец поумнее той става руснак.

    20:35 10.08.2025

  • 79 Той

    17 0 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    20:36 10.08.2025

  • 80 Николай

    13 0 Отговор
    нАТО трябваше да се разпусне още през лятото на 1991г., когато се разпусна Варшавският договор, за да има мир и благополучие в Европа. Но нАТО е създадено като агресивна войнолюбива и вредна за Европа организация, шест години преди създаването на Варшавския договор и няма да се саморазпусне, докато не бъде тотално унизена от враговете, които сама си създава.

    20:37 10.08.2025

  • 81 Борко

    13 0 Отговор
    1994: Клинтън подписва меморандума от Будапеща, закрепващ украинския неутралитет; 2001: Буш се оттегля от Договора за антибалистични ракети с Русия; 2003: Буш ръководи свалянето на грузинското правителство; 2003-2008: САЩ започват да въоръжават и обучават грузински сили; 2008: През април Буш кани Украйна да се присъедини към НАТО в нарушение на меморандума от Будапеща; 2008: През август грузинските сили атакуват руски миротворци, предизвиквайки руско-грузинска война; 2009: При администрацията на Обама министър Клинтън организира „рестартиране“ с Русия; 2011: След създадената от САЩ „Арабска пролет“, американският сенатор Маккейн твърди, че Русия е следващата; 2014: Обама ръководи свалянето на украинското правителство; 2014-2019: САЩ започват обучение на украинските сили; 2019: Тръмп се оттегля от Договора за Ракети със среден обхват с Русия; (ПОЛУЧИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОРЕШНИКА) 2019: Тръмп започва да въоръжава украинската армия; 2022: Американски обучени и въоръжени украински войски започват да засилват операциите в Донбас по протежение на Русия граница, последвана от началото на специалната военна операция на Русия; 2022-2025: САЩ изчерпват оръжия/муниции в прокси война с Русия; 2025 г.: Тръмп търси „рестартиране“ с Русия, като същевременно предлага западни войски да влязат в Украйна, за да замразят конфликта като Западът разширява производството на оръжия/муниции

    20:37 10.08.2025

  • 82 Калоян Бонапарт

    15 0 Отговор
    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    Коментиран от #95, #106

    20:37 10.08.2025

  • 83 Ако аз снабдявах ПАЗАРА

    6 1 Отговор
    С НАЙ ДОБРИТЕ домати .чушки и т.н. зелечуци няма да развалям този пазар защото имам най голяма печалба ТА защо тръм ще спре това което му дава велика печалба

    20:38 10.08.2025

  • 84 Моди

    8 0 Отговор
    Зелен на бял кон седеше
    30 сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    20:38 10.08.2025

  • 85 Барче

    13 0 Отговор
    3-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    20:38 10.08.2025

  • 86 Светът от вътре

    10 0 Отговор
    Около 20 процента от украинския военен персонал дезертира от фронтовата линия... съобщава британското списание The Economist, позовавайки се на източник в Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
    Украинската армия е изправена пред огромен проблем: войниците дезертират...
    Дезертьорството и ниският боен дух са огромен проблем за украинската армия в този момент, предава в репортаж американската телевизия CNN, която разговаря с украински командири и офицери, пожелали анонимност.
    Дезертьорството и неподчинението се превръщат в широко разпространен проблем, особено сред новоназначените войници, разказаха украинските военни пред телевизията. Ситуацията е особено тежка сред пехотните части близо до Покровск и в други точки по източната фронтова линия, където Украйна се бори да спре настъплението на Русия

    20:39 10.08.2025

  • 87 Обективни истини

    13 0 Отговор
    Чета, гледам, слушам - от всички медии се лее правоверна евроатлантическа пропаганда. Рядко срещам материали критични, встрани от ,,правата линия", които не бих определил за руска пропаганда. Абе, всички само урсулското мнение ли трябва да имаме?

    20:39 10.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Кампус

    10 0 Отговор
    Войната е нещо ужасно и явно се разчита на някакви глупави войници - има ги и сега - ама в първият момент - като падне бомба - ще запеят друга песен. Армията трябва да поддържа мира - не да печели войни - няма такива войни без жертви.

    Русия е обединена и са мотивирани, особено - след като я обградиха от всички страни и - на практика се повтори състоянието преди Втората световна - е как да реагират - пак ли да чакат.

    Много ясно, че ще ударят. Трябваше да са глупаци да стоят и да гледат - как се пълни полуостров Крим с войски на НАТО.

    20:40 10.08.2025

  • 90 Да се чете

    12 1 Отговор
    Русия няма нужда от украински земи, Русия си има достатъчно територии и проблем е по скоро с малобройното население на тези територии. Русия ще си вземе своето, а това което остане ще бъде напълно демилитаризирано и денацифицирано, връщане на руския език като втори официален език навсякъде, възстановяване на разрушените паметници, следващите 30 години Русия да контролира медиите и училищната програма за да израстне ново поколение незаразено от нацизма.

    Коментиран от #105

    20:40 10.08.2025

  • 91 Той

    13 1 Отговор
    А бе, знае ли някой тук какъв е този украински език, някой тук чувал ли е за украински език преди 1991г. Каква е тая държава, която няма даже дума за "език", ами използва полската дума мова (mowa - на полски: обикновена, селска реч, реч от покрайнините) Изобщо да е чувал някой за украински писатели, поети, драматурзи които са творили на така наречения украински език?
    А някой чувал ли е за украински царе, князе, владетели от историята на така наречената "държава" Украйна?

    Коментиран от #127

    20:40 10.08.2025

  • 92 Веселин

    11 2 Отговор
    украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".

    20:41 10.08.2025

  • 93 Левски

    10 2 Отговор
    Всъщност НАТО и ОТАН са в шок. Пълен и тотален шок. Тестваха способностите си срещу Русия в конвенционална война използвайки най-голямата европейска държава като полигон. Използваха и населението и като високомотивирани войници. Въоръжиха я до зъби със всякакви оръжия, изпратиха всякакви съветници, гурота, тактици, стратези и с неограничен бюджет и се провалиха с гръм и трясък. За това е целият вой. Колективните нямат абсолютно никакъв шанс срещу Русия в конвенционална, камо ли в ядрена война и това добре го знаят. При това Русия пипа доста внимателно и гледа да сведе до минимум цивилните жертви. Срещу друга държава ще е пи-страшно и от ивицата Газа, ще изравнява градовете със земята

    20:41 10.08.2025

  • 94 Ванс:

    5 3 Отговор
    Малко вероятно е да има споразумение между Русия и Украйна.

    20:41 10.08.2025

  • 95 напълно сте прав И !!!!!

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Калоян Бонапарт":

    ОЩЕ КУПУВА КИЕВ ЗА 140 000 ЗЛАТНИ РУБЛИ !!!! Които се интересува нека напише (((((кога МОСКВА купува украина и от кого и за колко)))))

    20:43 10.08.2025

  • 96 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Копей,":

    Те самые винаги били хладнокровни убийцы на евреи, поляци, беларуси,.руснаци Просто обичат тоя занаят

    20:44 10.08.2025

  • 97 Аман

    1 18 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    Г-н Руснак, до световна катастрофа ни докараха имперските амбиции на Путин. Всичко тръгва от това, че в 21-ви век някой си мисли да заграбва територии и да избива цивилно население. Оттогава всичко поскъпна безобразно точно по вина на Путин. А можеше да си стои мирно на нещото си и да си продава газ и нефт. Нямаше и НАТО да се разширява, нямаше и ЕС да се превъоръжава. Никои не иска и сантиметър от блатата, каквито са руските опорки.
    И не забравяй, че след Украйна сме ние. Това ще е краят за Русия, но много от нас ще умрат. Понимаеш?

    Коментиран от #116, #159

    20:46 10.08.2025

  • 98 Атина Палада

    5 6 Отговор
    Брендо, Ростовска,Курска, Белгородска и Крим стават буферна зона.

    20:46 10.08.2025

  • 99 В АЛЯСКА ЩЕ Е МНОГО ЖЕГА 😂⚖💵💸💶💰

    6 0 Отговор
    КРАВАРЯ ПОЧВА ДА ВИЖДА ЗОРР 😂

    20:48 10.08.2025

  • 100 еми така е

    1 6 Отговор
    сега копейките ще купуват оръжие за Украйна, благодарение на Пуся
    😅

    20:49 10.08.2025

  • 101 те всичко знаят

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Морски":

    но за пари продадоха и майкитн си

    20:50 10.08.2025

  • 102 и ние сме глупаци нали?

    3 1 Отговор
    Пренасочвате всички пари към извършващите геноцид които почват да трепак наред и грабят земите!

    20:52 10.08.2025

  • 103 Юлиян

    6 1 Отговор
    Споразумението е между Русия и САЩ,а не между Русия и Украйна.Когато атовете се ритат, магаретата никой не ги пита.Най-много да отнесат още някой ,,къч".

    20:52 10.08.2025

  • 104 По прагматични

    4 3 Отговор
    Руснаците чак след 50 години промяна украинското дай,дай,дай... Американците се усетиха за 10 години даване. По прагматични са.

    20:52 10.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Историк 2

    7 0 Отговор

    До коментар #82 от "Калоян Бонапарт":

    "В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие"

    А какво стана след започването на войната, Украйна стана още по-опасна за Русия, с още повече военни и западни заводи за оръжия. Нищо чудно и американски бази да се появят в Украйна. Изводът от всичко това, е че тази война навреди още повече на Русия, а и последиците след приключване на този конфликт ще са най-тежки и вредни за самата Русия.

    20:55 10.08.2025

  • 107 Гориил

    6 2 Отговор
    Срещата в Руска Америка е катастрофа за Украйна. Киев или ще бъде принуден да се окаже в неблагоприятни условия, или Вашингтон ще му обърне гръб. Русия и Съединените щати са съвсем друга работа. Тръмп ще постигне мир, а Путин ще подобри стратегическото положение на страната и ще определи историческото си наследство за години напред.

    Коментиран от #113

    20:55 10.08.2025

  • 108 Удри

    5 1 Отговор
    Ясно е, че при мандата на Тръмп няма да има безплатен обяд за Украйна както при Байдън. Сега Европа ще плаща и вече увеличи собственото производство и инвестиции в производство на оръжия в Украйна.

    20:58 10.08.2025

  • 109 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Вещица как може да иска мир ,тя мисли как импо какъв начин да умъртвява още хора се с ваксини де с париза войни

    20:59 10.08.2025

  • 110 Ами

    6 1 Отговор
    След като американците не искат да плащат, ще трябва европейците да го правят.

    Коментиран от #112

    21:00 10.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Тото 1 и Тото 2

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ами":

    За съжаление си прав. Ще проявяваме самоубийствена глупост до безкрай ли ?

    Коментиран от #119

    21:02 10.08.2025

  • 113 Любо

    2 7 Отговор

    До коментар #107 от "Гориил":

    Русия е пред бутален фалит.Глад,студ,алкохолизъм, СПИН,наркомания....Предимно кал

    Коментиран от #145

    21:02 10.08.2025

  • 114 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Да , и по същата логика да не се бяхме освобождавали от Турското !Така или иначе си живеехме заедно...

    21:02 10.08.2025

  • 115 Обективен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Ти брои ли ги,или ти каза британското разузнаване

    21:03 10.08.2025

  • 116 Юлиян

    5 0 Отговор

    До коментар #97 от "Аман":

    А бе аз,,понимаю",ама ти явно не си наясно или просто се опитваш да кажеш на черното бяло.,,НАТО нямаше да се разраства"!!!Даже и самите генерали и ръководители на НАТО-то само биха се подсмихнали снизходително на наивността ти.Ти пусни вълка в кошарата и после говори колкото щеш за веганство и пости.

    21:03 10.08.2025

  • 117 Бай. Танас

    3 5 Отговор
    С. ТИЯ. УПРАВНИЦИ. САЩ. СТАНАХА. ЗА. СМЯХ.
    ОТ. ТИЯ. ПО. ГОЛЕМИ. ЦИРКАДЖИИ. СВЕТЪТ. НЕ. Е. ВИЖДАЛ. ЖАЛКИ. ПАРОДИИ. НА. ПОЛИТИЦИ.

    Коментиран от #152

    21:04 10.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Уинбет

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Тото 1 и Тото 2":

    Ще плащаш и ушите ти ще пукат.

    21:04 10.08.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Мирът не е предмет на търговска сделка, а ясен политически поглед в бъдещето. Късогледството и късата памет ще доведат до ТСВ.

    21:05 10.08.2025

  • 122 Шопо

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Световна война":

    Украйна не е държава а територия, руска територия .

    21:05 10.08.2025

  • 123 Фантомния непознат

    2 9 Отговор
    Единственото решение за край на войната е ЕС да се обедини с останалите държави от ЕВропа извън ЕС в една държава, никога Турция да не влиза, американските войски изгонени от ЕВропа, вън на икономическото влияние на Китай от ЕС и пълна военна подкрепа за Украйна до пълна военна победа срещу Русия в конвенционално решение и нови ядрени сили за ЕС и трилионна финансиране за обща европеска армия, всичко останало е предателство спрямо стария континент от съюзниците извън аттланика и враговете на ЕС от БРИКС и ШОС и пълно ликвидиране на НАТО и контрола им от Вашингтон

    Коментиран от #129, #134, #175

    21:06 10.08.2025

  • 124 До всичко им е цирк

    7 1 Отговор
    Голям кеф тъпанарите азери и арменци станаха робове на САЩ . Ще си патят дано е прав Тома Томов още една война на Кавказ , че да се охладят амбиците на Турция защото са най голямата бъркачка подкокоросвани от измислената Англия ,че и ние да си отдъхнем от тези прешълци на нашата земя .

    21:07 10.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Гориил

    7 1 Отговор
    Инфлацията в Русия е около 9% годишно, а основният лихвен процент е 18%. Досега това е оказало слабо влияние върху обикновените руснаци. Заплатите в много сектори нарастват по-бързо от цените, а вложителите получават високи лихвени проценти. Опитният екип от икономисти на президента Путин ефективно предприе мерки за изкуствено охлаждане на икономиката по време на кризата. Някои дори приветстват охлаждането на икономиката. Предпазливостта от страна на потребителите и бизнеса намали инфлацията, забави спекулативното кредитиране и смекчи недостига на работна ръка. Прегрятата руска икономика се връща към ниска инфлация и балансиран растеж.

    21:10 10.08.2025

  • 127 Моряка

    11 0 Отговор

    До коментар #91 от "Той":

    Държава Украйна е нямало,няма и няма да има.Еднодневките не ги броя.
    Украенски език няма,нямало е и няма да има.Има помакедончен руски.Временен.Както са го помакедончили,така ще го размакедончат.Руский язик - самъй руский в мире.

    21:10 10.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ъъъъъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Копей,":

    "Същественото е,че кремълският молец направи от украинците хладнокръвно и убийци на руските орки.

    А аз се чудех, що му трябват на Зеления 60+ годишни в армията, че и такива със синдром на Даун(щото и такива има), а тя каква била работата. Да трепят орките. Ясно. Сега вече ядянах.

    21:14 10.08.2025

  • 131 Скитник с китара

    4 3 Отговор
    Ванс заяви, че е малко вероятно споразумение между Русия и Украйна да задоволи и двете страни, което преведено от американски английски означава, че само путин ще е доволен! Така става, когато се прави сметката без кръчмаря. Аз мисля, че спорът трябва да се арбитрира от изкуствен интелект!

    21:15 10.08.2025

  • 132 Очаквам

    4 0 Отговор
    тежки окраински провокации с една единствена цел - предотвратяване на преговорите между Путин и Тръмп и продължаване на гражданската руско-руска война на руската територия в новия юдео-хазарски хаганат - квазидържавата 404.

    21:16 10.08.2025

  • 133 000

    4 0 Отговор
    Вие спирате, но ние пподължаваме. Ще замразим пенсиите, но ще бием Русия. Ес е съюз на добрите американски васали. Помощта за украйна приближава разпадането на този франкенщайн.

    21:16 10.08.2025

  • 134 По-голяма

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Фантомния непознат":

    глупост не бях чувал.

    21:17 10.08.2025

  • 135 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Е нали ви ги плащат от Европа бе ба стун?

    21:18 10.08.2025

  • 136 До само питам

    2 0 Отговор
    Турция е в основата на всичко около тези двамата единия си спасява милиардите защото там е пълна диктатура и има много престъпни организации иначе гледали към Европа Ха Ха . А арменчето е простичко

    21:18 10.08.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Няма комплексар

    1 2 Отговор
    Който да не харесва Путин. Това е лакмусът за тъпота

    21:20 10.08.2025

  • 139 И що ще живееш

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "А ти искаш ли":

    в Турция бе? Къде ви намират толкова гладки за глупава пропаганда.

    21:21 10.08.2025

  • 140 Скитник с китара

    2 0 Отговор
    Тоя Диван кога е плащат, та вече се и умори!?

    21:22 10.08.2025

  • 141 Тръмп работи

    1 0 Отговор
    За Путин,кое не ясно? Да,ама няма да му стане играта

    21:26 10.08.2025

  • 142 Пpъчот

    1 1 Отговор
    Тоя Диван кога е плащал, та вече се и умори!?

    21:26 10.08.2025

  • 143 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Решение":

    Анонимника Нострадамус?Нещастник.

    21:26 10.08.2025

  • 144 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не е възможно":

    Азърбайджан са едно нищо правят се на много велики щото Турция е зад гърба им а Турция безспорно е силна военно но все пак ако не е в нато няма чак толкова да се перчи на Русия помним как като свалиха руския изтребител в Сирия Ердоган веднага се обяви за член пети на нато но като цяло Турция военен потенциал а Азербайджан са едно нищо

    Коментиран от #156

    21:27 10.08.2025

  • 145 Юлиян

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Любо":

    Чекай,чекай Любчо!Има да ,,чекаш"... Годо.

    Коментиран от #153

    21:27 10.08.2025

  • 146 Хохи Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Световна война":

    Няма украински земи, всичките са руски.

    21:27 10.08.2025

  • 147 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Русия ще ви дойде на гости бе!

    21:28 10.08.2025

  • 148 Разгеле

    1 0 Отговор
    Дойде им акъла. Като още няколко университета не платят 1 милиард на администрацията на Тръмп, войната ще спре.

    21:28 10.08.2025

  • 149 Руснаков

    3 0 Отговор
    ТИ пък от какво толкова се умори бе льольо...половин година на власт и се умори,неадекватният...

    21:29 10.08.2025

  • 150 Рамбо

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Путин сам си признава, че всички го мамят и го надуват. Путин е глупавичък. Не знам, как руснаците търпят такъв тъпир на власт, явно ги устройва корупцията и разврата, които е устроил.

    Коментиран от #151, #154, #155, #166

    21:31 10.08.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 уйко калеко

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Бай. Танас":

    Днешните управници на САЩ въобще не са станали за смях .Тръмпито си е бизнесмен и въобще не му пука дали ще мрат украинци и руснаци.Даже има интерес тази война да продължи ,защото ЕС ЩЕ ЗАПЛАЩА ЗА ОРЪЖИЕТО ЗА УКРАЙНА.Свърши времето когато БАЙ ДЪН натоварвше бюджета на щатите с военните разходи на УКРАЙНА. Раздуха се и мита за руската заплаха вследствие на което само за 2024 г.европейските държави са закупили американско оръжие за над 21 молиарда долара.Това е положението войната си е война ,страдания жертви, разрушения и т.н .за воюващите страни и доходоносен бизнес за щатите,а за европейците яко бъркане в джоба.ЗАПАДНА ЕВРОПА ВИНАГИ СЕ Е СТРЕМЯЛА ДА УНИЩОЖИ РУСИЯ,А ТЯ РУСИЯТА НА ДВА ПЪТИ Е СПАСЯВАЛА ЗАПАДНЯЦИТЕ(НАПОЛЕОН,ХИТЛЕР)

    21:33 10.08.2025

  • 153 Краварин

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Юлиян":

    Нощен пазачо, не се заплесвай, ми глей дан ти краднат тухлити!

    21:33 10.08.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Ленин Сталин Тито

    2 4 Отговор

    До коментар #144 от "Стенли":

    Ако стане война между Русия и Турция, Турция ще стигне до Москва. Турците са не по-малко фанатични от руснаците, но са по-дисциплинирани и по-малко корумпирани и още нещо. Руските мюсюлмани, които представляват гръбнака на руската армия, ще се присъединят към Турция. Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан всичко ще мине на страната на Турция, също ще я подкрепят и бившите съветски републики, които също са турци.
    Време е да разберете, че русофилчетата сте просто фантазьори. Свърши се с руското величие отдавна, когато убиха Царя.

    Коментиран от #160, #170, #171

    21:35 10.08.2025

  • 157 Рамбо

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Глупавичкият си ти":

    Обидих вожда-государя ти ли? Засегна се, няма да можеш да спиш, ще плачкаш цяла нощ, горкото русначе!

    Коментиран от #164

    21:36 10.08.2025

  • 158 Тези мрьснци

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Световна война":

    Забравиха да те питат.

    21:36 10.08.2025

  • 159 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Аман":

    Приятелю ти си един много объркан човек та той Путин изобщо не е искал да воюва нито с така наречената държава Украйна нито със някоя друга страна но така наречените украинци се държаха към хората с руско самосъзнание както така наречените македонци се държат с хората с българско самосъзнание в така наречената държава Северна Македония но когато така наречените украинци взеха да обстрелват областите Донецк и Луганск и изгориха живи хора в Одеса в дома на профсъюзите тогава вече ножа опря до кокала и той нямаше друг избор освен да обяви така наречената СВО

    21:36 10.08.2025

  • 160 И като драскаш глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":

    каква полза имаш? Показваш единствено ко си жалко и нешастно..

    21:37 10.08.2025

  • 161 Колкото и да квичат форумните

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Световна война":

    укротролове, колкото и да се тръшкат на умряло, не могат да променят реалността.

    21:37 10.08.2025

  • 162 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Ква стана тя, а?
    Ква стана тя???

    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:37 10.08.2025

  • 163 Скитник с китара

    0 0 Отговор
    Диване, обръсни брадътъ да не приличаш на радикален ислямист, да та гръмнат негде!

    21:38 10.08.2025

  • 164 Вождове и господари

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "Рамбо":

    имат глупците. Та сега може да си отговориш що си глупачето което ползват.

    21:38 10.08.2025

  • 165 Цензура

    1 0 Отговор
    Подлият план на обонгото е изпълнен. САЩ разпалиха война в Европа и накараха ЕС-пейците да плащат за нея.... разбира се с любезното съдействие на пишман евролидерите.

    21:38 10.08.2025

  • 166 Глупавичкият си ти

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Рамбо":

    Да те ползват за глупаче.

    21:39 10.08.2025

  • 167 Цензура

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Световна война":

    Ако укропия продължи да се зъби, ще бъде окончателно смазана и заличена от картата. И надали ще липсва на някой, освен на родния жълто-син планктон.

    21:40 10.08.2025

  • 168 Тоя

    0 1 Отговор
    папагал от какво се е уморил? Да повтаря думите на шефа си?

    21:42 10.08.2025

  • 169 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    дърдорко, ти учил ли си поне малко история, славна и безславна, само питам...

    21:43 10.08.2025

  • 170 Това са

    1 1 Отговор

    До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":

    Безспорни факти.

    Коментиран от #172

    21:43 10.08.2025

  • 171 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "Ленин Сталин Тито":

    Абе то по добре да не се стига до там защото ако Путин или друг като него бъде притиснат до ъгъла може да се използва ЯО и тогава ще стане едно мазало че няма да има никакво значение кой какъв е между другото баща ми никога не е харесвал така наречените комунисти и много се ядосваше като го караха да ходи на манифестации но после беше много разочрован от така наречената демокрация

    Коментиран от #173

    21:43 10.08.2025

  • 172 Това е шизофрения на просттт трол

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Това са":

    Да драска простотия и да си се хвали. Колко, ли е тъп?

    21:44 10.08.2025

  • 173 Няма кой да ползва ядрено оръжие

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Стенли":

    На всички е ясно, че това ще е гейм овър. А да отговаряш на глупостите на тролей, също не е безсмислено. Турция е много силна военно, но е джудже пред Русия и САЩ. Русия и САЩ ако искат да унищожат някой могат да го направят от другият край на света, без да пратят един войник.

    21:49 10.08.2025

  • 174 Гоуст

    1 0 Отговор
    Чакай сега: "искаме да спрем кръвопролитията"..."купувайте от нас оръжия". Кое последно?

    21:52 10.08.2025

  • 175 Обективни истини

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Фантомния непознат":

    Ти ли че си войник, аз няма да бъда, не вярвам и никой нормален да иска да бъде войник или военен въобще. Трябва да си изперкал к р е т е N , да искаш да си военен.

    21:52 10.08.2025