Левски официално задейства клаузата за откупуване на Акрам Бурас

Левски официално задейства клаузата за откупуване на талантливия полузащитник на МС Алжер - Акрам Бурас. Според авторитетния журналист Набил Джелит, „сините“ са се споразумели с алжирския клуб и са готови да приветстват 23-годишния национал в редиците си.

Сделката, която се оценява на сума между 700 и 800 хиляди евро, гарантира на МС Алжер и 25% от бъдеща продажба на Бурас. Въпреки това, източници на Gong.bg твърдят, че реалната трансферна сума е значително по-ниска – повече от два пъти под посочената от френските медии.

В момента Акрам Бурас се намира в лагера на националния отбор на Алжир, който участва в Купата на африканските нации за местни играчи. Любопитен факт е, че халфът не се появи на терена в първите два двубоя на своя тим. Причината, според местните журналисти, е лека травма, както и предстоящият му трансфер в Левски.

След като премине задължителните медицински тестове, Бурас ще подпише официално с българския гранд и ще се присъедини към състава на Хулио Веласкес.