Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юнайтед отписва Хойлунд, италиански гранд чака отговор до седем дни

11 Август, 2025 19:42 466 0

  • рамус хойлунд-
  • кариерата-
  • a gazzetta dello sport-
  • спортният директор -
  • милан-
  • игли тар-
  • великобритания

Датският нападател се колебае, въпреки че бъдещето му в Манчестър изглежда несигурно

Юнайтед отписва Хойлунд, италиански гранд чака отговор до седем дни - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рамус Хойлунд е изправен пред решаваща седмица за кариерата си. Според “La Gazzetta dello Sport” спортният директор на Милан Игли Таре е във Великобритания, за да следи отблизо ситуацията около датския национал, който е основна цел на „росонерите“ за подсилване на атаката.

В събота вечер нападателят е разговарял с ръководството на Манчестър Юнайтед. Там му е било обяснено, че след привличането на Бенджамин Шешко и Матеус Куня, мястото му в състава на Рубен Аморим е силно ограничено. Въпреки това, бившият играч на Аталанта настоява, че може да се пребори за място в отбора и не бърза да напуска „Олд Трафорд“.

Милан от дни вижда в Хойлунд златна пазарна възможност, особено след като Юнайтед се съгласи да обсъди трансфер под формата на наем с опция за откупуване. Дистанцията в оценката на сделката вече е минимална, но преговорите се блокираха изненадващо – поради нежеланието на играча да напусне заради лична гордост. Нападателят симпатизира на Милан, но би предпочел постоянен трансфер пред временен наем, ако „червените дяволи“ решат окончателно да се разделят с него.

Ръководството на „Сан Сиро“ обаче няма да чака безкрайно. Таре си е дал точно една седмица да постигне споразумение. Ако до тогава сделката не бъде финализирана, Милан ще насочи вниманието си към други опции за атаката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
