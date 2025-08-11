Новини
Спорт »
Световен футбол »
„Ултиматум“ за Александър Исак: трансферът в Ливърпул под въпрос

11 Август, 2025 18:57 432 0

  • нюкасъл -
  • еди хау-
  • александър исак-
  • състава-
  • висшата лига-
  • трансфер -
  • ливърпул

Нюкасъл не отстъпва от оценката си за шведския нападател

„Ултиматум“ за Александър Исак: трансферът в Ливърпул под въпрос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призна, че Александър Исак почти сигурно няма да бъде в състава за откриващия мач от Висшата лига. Причината – продължаващата сага около потенциалния му трансфер в Ливърпул.

По информация на “Chronicle Live”, ръководството на „свраките“ е предупредило Исак, че ако в следващите седмици не пристигне оферта, която клубът приеме за приемлива, той ще трябва да се върне към пълноценни тренировки. Шведът пропусна предсезонната подготовка заради обявена травма в бедрото и в момента се готви отделно от отбора по искане на Хау, за да не влияе негативно на състава.

Нюкасъл вече е отхвърлил предложение от Ливърпул на стойност 110 милиона паунда, оценявайки нападателя на минимум 150 милиона. Договорът на Исак е до 2028 г., което дава на клуба сериозен лост за преговори и минимален натиск за продажба.

Въпреки слуховете, Хау подчерта, че „вратата не е напълно затворена“ и вярва в евентуалното завръщане на Исак в редиците на Нюкасъл. Засега обаче нападателят, който според източници няма желание да играе повече за клуба, пропуска старта срещу Астън Вила в събота. Любопитно е, че вторият мач в календара на „свраките“ е домакинство именно срещу Ливърпул на 25 август.


