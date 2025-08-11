Калоян Методиев: Световният Галъп се дистанцира от българския. Реално му взе лиценза и го делегитимира

Световният Галъп се дистанцира от българския. Реално му взе лиценза и го делегитимира.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Световната асоциация излезе на официалният си сайт с непривично остро позиция, с която гилотинира всякаква връзка с българския си клон. Това ще е съдбата на цялата мрежова инфраструктура, която се изгради около това управляващо мнозинство.

Добри са само да фалшифицират избори, да вкарат антинационален и антибизнес бюджет, да очернят някой, да притиснат друг, да намерят зависими и продажни сподвижници, да овладеят някоя държавна институция, медия или поредна партия...

Оттам нататък моделът винаги е един: взимат и затриват!