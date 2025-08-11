Новини
Калоян Методиев: Световният Галъп се дистанцира от българския. Реално му взе лиценза и го делегитимира

11 Август, 2025 15:42 881 26

Това ще е съдбата на цялата мрежова инфраструктура, която се изгради около това управляващо мнозинство

Световният Галъп се дистанцира от българския. Реално му взе лиценза и го делегитимира.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Световната асоциация излезе на официалният си сайт с непривично остро позиция, с която гилотинира всякаква връзка с българския си клон. Това ще е съдбата на цялата мрежова инфраструктура, която се изгради около това управляващо мнозинство.

Добри са само да фалшифицират избори, да вкарат антинационален и антибизнес бюджет, да очернят някой, да притиснат друг, да намерят зависими и продажни сподвижници, да овладеят някоя държавна институция, медия или поредна партия...

Оттам нататък моделът винаги е един: взимат и затриват!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бокошишоландия

    19 1 Отговор
    След нас и потоп

    15:48 11.08.2025

  • 2 Град Симитли

    23 0 Отговор
    Българският "" галъп"". е "доцента" по мискинлък Борислав Цеков, на който му се свидят 2 лева за сапун, за да си измие простата картуна!

    15:48 11.08.2025

  • 3 Българският Гълъб

    20 0 Отговор
    е купен.

    15:49 11.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дядо Методи Белия

    9 3 Отговор
    Още малко ще е мъката нема да се плашите. След 2035 тези който са живи ще разказват за живота до 2019г. , защото това вече е легенда. А на останалите носете си новите дрехи яжте пиите и не трупайте богатства, защото няма да ги занесете никъде .

    Коментиран от #19

    15:49 11.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нашият Галъб

    5 11 Отговор
    е като руската " Комсомольская правда"!

    15:50 11.08.2025

  • 8 Дух

    7 2 Отговор
    Всяка една нормална държава уважаваща себе си ще се дистанцира от българите , защото същите тия българи са гонени нежелани и мразени силно навсякъде България е една Кочина мизерия тъпотия и скука

    Коментиран от #12, #13

    15:50 11.08.2025

  • 9 Метресата от Барселона

    1 11 Отговор
    Корнелия събира ренегати отвсякъде в новата си партийка. Непокорна или покорна, няма да я бъде!

    15:51 11.08.2025

  • 10 Наивник на средна възраст

    15 0 Отговор
    Голяма трагедия,Харизанката ще плаче...Сега е интересно какъв отклик ще има това в българските "безпристрастни" медии,ще има ли коментар.....

    15:51 11.08.2025

  • 11 А дано!

    13 0 Отговор
    И сега тиквата и дебелия как ще печелят избори?

    15:51 11.08.2025

  • 12 12340

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    Тюпак трол!

    15:52 11.08.2025

  • 13 Мразени

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    са циганите, особено мокрите, като тебе. Затова ги преследват по цели свят

    15:53 11.08.2025

  • 14 И кво ?!

    5 0 Отговор
    Само Галъп ли ? Цялата гилдия на такива агенции в щатско-турската ни колония са " Добри само да фалшифицират избори, да вкарат антинационален и антибизнес бюджет, да очернят някой, да притиснат друг, да намерят зависими и продажни сподвижници, да овладеят някоя държавна институция, медия или поредна партия..."

    15:55 11.08.2025

  • 15 С други думи

    1 0 Отговор
    Хубава работа правят, ама ...

    15:55 11.08.2025

  • 16 надарена кака

    2 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #18, #21

    15:56 11.08.2025

  • 17 Новак

    2 0 Отговор
    Демек, реално му взе лиценза и го ... намагнетизира.

    15:56 11.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тинтири-минтири

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо Методи Белия":

    И кво ще стане през 2035-та?

    15:57 11.08.2025

  • 20 Българин

    0 7 Отговор
    Всички на сороска хранилка плюят срещу Галъп. ама народа иска Бойко и Пеевски и мрази натрапените ни от козяк шмекери!

    Коментиран от #24

    15:58 11.08.2025

  • 21 ИЗЧЕЗНИ МА!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "надарена кака":

    П-А-Т-К-А!

    15:58 11.08.2025

  • 22 Слуги на дебелите

    2 0 Отговор
    Цеков и Кичашки са поставени лица на Шиши и не не са никакви собственици, а платени слуги. Прави чест на Първан Симеонов, че напусна.

    15:59 11.08.2025

  • 23 Надарената

    0 0 Отговор
    Как, онова ще я нафляка🤭

    15:59 11.08.2025

  • 24 Още по-зле

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Тези двамата се самонатрапват!

    16:00 11.08.2025

  • 25 ББ от Банкя

    1 0 Отговор
    Еее жалко, тоя ми беше вярно куче и лаеше по команда сега треба търсим ново куче без глобална версия

    Коментиран от #26

    16:01 11.08.2025

  • 26 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ББ от Банкя":

    Предлагам ви ново име за новата агенция - Г.Е.Й.Л.А.Б.
    Звучи почти като старото...

    16:04 11.08.2025

