Румен Радев: Стяга се най-големият грабеж от 90-те години насам

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница. Стягат най-големият грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, каза президентът Румен Радев на брифинг във Варна, цитиран от bTV.
„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, посочи още Румен Радев.
По думите му има много средства за въоръжение и техника, но трябва да има добра приоритизация и ангажиране в максимална степен на българската отбранителна индустрия.
