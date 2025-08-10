Новини
Румен Радев: Стяга се най-големият грабеж от 90-те години насам

10 Август, 2025 09:21

Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродаде близо 4400 държавни имоти

Румен Радев: Стяга се най-големият грабеж от 90-те години насам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница. Стягат най-големият грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, каза президентът Румен Радев на брифинг във Варна, цитиран от bTV.

„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, посочи още Румен Радев.

По думите му има много средства за въоръжение и техника, но трябва да има добра приоритизация и ангажиране в максимална степен на българската отбранителна индустрия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    85 28 Отговор
    В сряда Румен Радев беше при нас на плаж Тополите в къмпинг Градина с приятели и без охрана.Ще ми се да видя така на морето без охрана някой политик от управлението.

    Коментиран от #18, #66

    09:23 10.08.2025

  • 2 радев

    31 78 Отговор
    на руските шпиони във Великобритания им дават по 10 години във затвора на мен в България ми дадоха 10 години в президентството....

    Коментиран от #11

    09:24 10.08.2025

  • 3 Мистър Кеш

    34 59 Отговор
    И той пак е организиран от комунисти или наследници на комунисти.
    Да благодарим на майка Раззия че вече 150 години граби България по успешно от османската империя.

    Коментиран от #7, #15

    09:24 10.08.2025

  • 4 Русенец

    46 8 Отговор
    Какво се очаква от вето, чието приемане се гласува от тези, срещу които е насочено?

    09:25 10.08.2025

  • 5 Ветеран от Протеста

    33 65 Отговор
    Отивай да плащаш договора с БОТАШ бе,цървул !!!
    Бегом марш към БОТАШ !!!

    Коментиран от #8, #13

    09:26 10.08.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    39 16 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА ПОДКРЕПЯ РАДЕВ ЗА ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #20, #51

    09:26 10.08.2025

  • 7 Интересно

    48 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мистър Кеш":

    Преди избори ги наричате демократи, либерали, атлантици....
    Като ги хванат в корупция моментално сменяте плочата и им викате бивши комунисти, русофили и т.н.

    09:26 10.08.2025

  • 8 Програмист

    53 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ветеран от Протеста":

    А боко кога ще плати за хемус

    Коментиран от #58

    09:26 10.08.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    38 11 Отговор
    Имотите не могат да изнесат на Запад в офшорки.Народният съд ще им ги вземе и върне на народа.

    Коментиран от #19, #45

    09:27 10.08.2025

  • 10 в кратце

    47 10 Отговор
    Прав е г-н президентът на република България, 4400-те държавни имота не трябва да се продават.

    09:27 10.08.2025

  • 11 Българин

    35 13 Отговор

    До коментар #2 от "радев":

    Радев заслужава орден Стара планина

    Коментиран от #73

    09:27 10.08.2025

  • 12 1488

    19 39 Отговор
    ти ли ше крадвш бе ушат руски параШУТист

    09:27 10.08.2025

  • 13 Интересно

    38 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ветеран от Протеста":

    За Боташ да благодариш на Киро, че ни диверсифицира от лошият руски газ и ни принуди да търсим от Турция по-демократичен.

    Коментиран от #40

    09:27 10.08.2025

  • 14 Софиянец

    31 20 Отговор
    РАДЕВ Е СПАСИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #79

    09:27 10.08.2025

  • 15 Кмета

    13 28 Отговор

    До коментар #3 от "Мистър Кеш":

    Сега си под железния ботуш на Путлер!Кога си бил свободен?

    Коментиран от #24

    09:28 10.08.2025

  • 16 БиБи

    34 3 Отговор
    Грешна държавата я ограбват от 90-те до сега !

    09:28 10.08.2025

  • 17 Последния Софиянец

    36 5 Отговор
    Франция разпродава държавни фирми и имоти да си плати лихвите по кредитите.Клуба на задлъжнелите

    09:28 10.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Интересно

    26 2 Отговор

    До коментар #9 от "Делю Хайдутин":

    Има вероятност някои правителства да бъдат обявени за антибългарски, а решенията и договорите им да бъдат непризнати и отхвърлени.

    09:29 10.08.2025

  • 20 Костя

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Връщай ми парите!

    Коментиран от #22

    09:29 10.08.2025

  • 21 Бойко Българоубиец

    20 8 Отговор
    АЗ УНИЩОЖИХ ИНДУСТРИЯТА И ЗАТОВА НЕ МОГАТ ДА ЗАПЪЛНЯТ КАПАЦИТЕТА НА БОТАШ! ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:29 10.08.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Костя":

    Ти ми върни моите!

    09:30 10.08.2025

  • 23 баи хасан

    6 24 Отговор
    последната глупост изръсена от другаря радев

    09:30 10.08.2025

  • 24 Интересно

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кмета":

    не не н е, сега си достоен партньор от масата на богатите.

    Коментиран от #38

    09:30 10.08.2025

  • 25 Град Симитли

    25 5 Отговор
    Ся, Бою ще яхне джипа
    и от някой кьорсокак, ще оплюе Радев!
    До часове!

    09:30 10.08.2025

  • 26 Само да попитам

    12 28 Отговор
    A koгато предлагаш България на агресора Роша и поддържаш путлеровия режим който ни е обявил за враг КАКВО е

    Коментиран от #43, #53

    09:30 10.08.2025

  • 27 Ку-ку

    7 18 Отговор
    Отново само бля-бля.....основавай партия, отивай на избори, спечели ги и управлявай държавата за да те видим колко си "добър"......всичко друго с което си "промивате устите" (заедно с вицепрезидента) е само вятър срещу микрофоните на журналистите....

    09:30 10.08.2025

  • 28 Когато зимата сняг забръска

    0 4 Отговор
    Ник Механик дедовият ще ми отръска.

    09:31 10.08.2025

  • 29 Да де

    4 11 Отговор
    Хем хазната е празна,хем имало много средства за въображение.Нонсенс господин президент.

    Коментиран от #41

    09:32 10.08.2025

  • 30 Ивелин Михайлов

    17 3 Отговор
    Аз предлагам да продадем парламента и министерския съвет!

    Коментиран от #94

    09:32 10.08.2025

  • 31 радка

    6 18 Отговор
    Тоя Радев само глупости и лъжи ръси. Добре че вече никой не му се връзва на простотиите

    09:32 10.08.2025

  • 32 Грабежа

    17 3 Отговор
    не е спирал от 89г. насам.Иначе как щеше да я има сегашната вядена с пари и имоти демопрослойка?!

    09:32 10.08.2025

  • 33 Бойко Българоубиец

    23 5 Отговор
    ДОГОДИНА ЩЕ ПРОДАМ БДЖ НА ТАКИ ДА НАРЕЖЕ РЕЛСИТЕ ЗА СТАРО ЖЕЛЯЗО! ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:32 10.08.2025

  • 34 Последния Софиянец

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Имаше един джип на паркинга.Сигурно там е била охраната.Иначе в кафенето на плажа бяха само приятели на Радев и обикновени плажуващи.

    Коментиран от #39

    09:33 10.08.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор
    КЕШОВИЦАТА Е ГОЛЕМА РАБОТА
    През 90- те години "продадоха"
    СТО И ПЕТДЕСЕТ декара
    общински терен на фирма за
    РЕКОНСТРУКЦИЯ на стадион 🤔
    Преди ТРИ години чрез продажба на ДЕСЕТ ДЕКАРА от тази земя, фирмата получи ВСИЧКИТЕ ПАРИ.КОИТО Е ДАЛА , на другите построи няколко блока,
    А СТАДИОНЪТ.... ОЩЕ Е НА КОФРАЖ И АРМАТУРА❗

    09:33 10.08.2025

  • 36 Здрасти

    3 1 Отговор
    Ще има на дърветата!

    09:33 10.08.2025

  • 37 Гербер

    18 3 Отговор
    Ограбихме държавата и бетонирахме София и морето с окраденото хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:33 10.08.2025

  • 38 Кмета

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно":

    Не бъркай лачените обувки с цървули!

    09:35 10.08.2025

  • 39 оня с коня

    10 14 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Ами нали ТОЧНО тия които ти изглеждат като "Приятели" на Радев са му Охраната бе?Ей,...всичко мога да простя,но НЕ и Тъпотията!!!

    Коментиран от #47

    09:36 10.08.2025

  • 40 Последния Шоп

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "Интересно":

    Кирчо и Кокорчо кой ги доведе и назначи да управляват ?? М?? Нали същия зелен чорап,дето назначи един случайник за министър на Енергетиката ....Радев трябва да е в затвора за Държавна Измяна заради договора с БОТАШ !!!

    09:37 10.08.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Трудно е за малките деца да разберете как тати и мама нямат пари, а ходят на Малдивите на почивка❗
    Със заеми, които децата им ще изплащаТЕ ‼️

    09:37 10.08.2025

  • 42 Революция!

    16 3 Отговор
    най-големият грабеж от 90-те години насам се подготвя! Революция и Народен Съд

    Коментиран от #54

    09:38 10.08.2025

  • 43 Поръсен с джоджен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Само да попитам":

    Кога това?

    09:39 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А,ха

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Делю Хайдутин":

    Народният съд ще върне имотите,колкото върна всичко заграбено по времето на Костов .

    09:40 10.08.2025

  • 46 Хмм

    3 4 Отговор
    и всичко това се дължи на проявения сантимент на президента, ако всички бяха като Петков ... и хората му повярваха, гласуваха за Петков, защото той беше лицето на ПП, и сега е, а той се оказа завистлив и тръгна да се бори точно срещу президента, чийто рейтинг го вкара във властта през парадния вход, не се погнуси да използва в борбата си срещу президента тези, срещу които бяха протестите, върна всички техни кадри и имаме това, което е в момента - президентът като е поел поста,избран персонално от народа, не е трябвало да се подава на лични симпатии, а да следва принципите на управлението

    09:40 10.08.2025

  • 47 Седемте козякливи джуджета:

    11 3 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Ааа, тия около Боко в Евксиноград са му приятели от детската градина още, той затуй ги вози с държавния "Спартан"
    Вожда не се нуждае от охрана и пищова на шкафчето му е всъщност запалка... Нали?!

    09:41 10.08.2025

  • 48 Точно така !

    11 3 Отговор
    еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. И 8% от българските евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство го подаряват на ЕЦБ предателите.

    Коментиран от #60

    09:41 10.08.2025

  • 49 Промяна

    5 12 Отговор
    РАДЕВ А ЗАЩО ДА НЕ СЕ ПРОДАДАТ ТЕЗИ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ИМОТИ РАДЕВ А ЗАЩО СИ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗВИВА

    Коментиран от #69

    09:41 10.08.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор
    Най големия грабеж е договорът с Боташ.

    Коментиран от #63, #67, #100

    09:42 10.08.2025

  • 51 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    ХАХАХАХАХАХА КРИМ Е РУСКИ ХАХАХАХАХАХА КОГО ЛЪЖЕШ ПРОСТАЦИТЕ ЛИ ОСТАНАХА ЛИ

    09:42 10.08.2025

  • 52 И от къде точно

    4 3 Отговор
    има много средства за въоръжение и техника ? А? Има... от небето падат "много средства" ....пуяк...

    09:43 10.08.2025

  • 53 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Само да попитам":

    а не сме ли враг?

    09:43 10.08.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #42 от "Революция!":

    Той ГРАБЕЖЪТ вече беше -
    БГА на цената на гарсониера,
    БТК на цената обзаведена панелка....
    500 декара край Балчик по ..6 лв м²,
    сега изтупват чувала и взимат дългове,
    които те ще харчат, а ние ще връщаме ‼️

    09:43 10.08.2025

  • 55 гошо

    8 2 Отговор
    Направи партия и вкарай цялата пасмина в следствието да чакат връщане на смъртното наказание.

    09:43 10.08.2025

  • 56 По делата

    8 0 Отговор
    ще ги познаете...

    09:44 10.08.2025

  • 57 гост резидент

    4 7 Отговор
    Нищо не може да се сравни с боташ ...

    09:44 10.08.2025

  • 58 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Програмист":

    ХЕМУС ЛИ ПИТАЙ АСЕН ВАСИЛЕВ И СЛУЖЕБНИТЕ НА РАДЕВ ЗАЩО СТОПИРАХА ХЕМУС 5 ГОДИНИ И КЪДЕ СА ПАРИТЕ ЗА ХЕМУС ПАК Г.ЛУПАВИ ЛЪЖИ ОТ ПЛАТЕНИ НЕДОСЕГАЕМИ ДРАСКАЧИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    09:44 10.08.2025

  • 59 Следите ли му логиката ?

    5 3 Отговор
    ...изпразнена хазната, кабинетът търси пари и разпродава държавата....има обаче много средства за въоръжение и техника....урааа....

    09:45 10.08.2025

  • 60 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Точно така !":

    ХАХАХАХАХАХА ОСТАНАХА ЛИ ПРОСТАЦИ ДА ЛЪЖЕ БОТАША ХАХАХАХАХА

    09:47 10.08.2025

  • 61 Радев

    4 7 Отговор
    И аз имам юмрук, стегнат и добре свит. На виж! И от него се изправя гордо един среден пръст. За теб Радев, за теб. И за тези около теб!

    Коментиран от #62

    09:48 10.08.2025

  • 62 И нали знаеш

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Радев":

    Къде да си го сложиш този пръст?

    09:50 10.08.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    Ами нали щяхте от там да вкарвате мЕлЕони тонове братски САЩински енерегоносители, щото отказахте рашистки❗
    Сега -що плащаме, за няма нищо-
    като за Ф-16 Б(асиграбежа)-
    платихме ги, а ги НЯ-МЯ ‼️

    09:51 10.08.2025

  • 64 Абе някой няма ли най после

    3 2 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    09:51 10.08.2025

  • 65 Мутри

    5 1 Отговор
    Лъжеш Радев! България се граби 36 години неспирно. От Тошковците, които гонят децата на България да работят за 500 евро в чужбина! Докато директорите яко крадат! Вие ограбихте живота на хората. По-тежък и по-голям грабеж от това няма!

    09:51 10.08.2025

  • 66 Зъл пес

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аман от теб,няма ли накрая да замлъкнеш?А резидента удобно забравя с колко ограбва България всеки божи ден.Кога ще бъде привлечен като обвиняем?А той на морето за втори път.На наши разноски яде и пие.

    09:51 10.08.2025

  • 67 Изтърка се

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    Пусни нова песен

    09:52 10.08.2025

  • 68 Да бе

    4 1 Отговор
    колкото и заеми да изтеглят, колкото и имоти да продадат, няма да им стигне, погледнете ги само как изглеждат

    09:53 10.08.2025

  • 69 тъй, тъй

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    И защо са безстопанствени тези имоти, ще обясниш ли на незнаещите? Тези имоти си имат стопанин и това е държавата. Защо държавата не се грижи за имуществото си, а вместо това го продава на безценица? Ка мислиш, че ще се развива държавата, като с продажбата става все по-бедна? А депутатите могат да осмислят основателността на ветото, само ако хиляди българи са около парламента при гласуването. Ако държавата се грижи добре за имотите си, от тях в хазната могат да влизат милиони левове всяка година. Продадат ли се - вземат се едни пари, открадват се и край, играта приключва.

    Коментиран от #89

    09:53 10.08.2025

  • 70 Приватизацията,

    2 5 Отговор
    Била “ грабеж”, а колективизацията и национализацията, какво са, бе Радев ! Измисли нова политикономия, по руски модел! За Нобелова “ награда” си!

    Коментиран от #82, #83

    09:54 10.08.2025

  • 71 Макарон

    1 2 Отговор
    Парите ще отидат,за плащания по водената на Изток война.Хвърлени директно на бунището.

    09:54 10.08.2025

  • 72 Как

    3 3 Отговор
    Радев е агент на КГБ не е патриот защитава чужди интереси.

    09:55 10.08.2025

  • 73 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Аха,а според мен един контролен

    09:55 10.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ердоган

    1 2 Отговор
    Аркадаш, 1млн лева на ден за въздух от Боташ е най-добрата инвестиция

    09:56 10.08.2025

  • 76 Следите ли му логиката ?

    4 0 Отговор
    .....изпразнена хазната, кабинетът търси пари и разпродава държавата....има обаче много средства за въоръжение и техника....урааа....5% за НАТЮ ....урааа..

    09:56 10.08.2025

  • 77 Единадесет

    1 0 Отговор
    Би трябвало описа да бъде обнародван!

    09:56 10.08.2025

  • 78 нннн

    2 2 Отговор
    Държавни значи и мои, на всички ни. Как тъй някой ще продава нещо мое, без да ме е питал? Съвсем се самозабравят нашите властимащи.

    Коментиран от #85, #86

    09:57 10.08.2025

  • 79 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Софиянец":

    ТИ АКО СИ БЕЗПАМЕТЕН СИ Е ТВОЯ РАБОТА И МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ А КОТО ТОЛКОВА ТИ ДОПАДА РАДЕВ НЕКА СПАСЯВА ТЕБ ЛИЧНО ГЛУПОСТИТЕ ТИ ПЛАТЕНИ СИ ГИ ПРИКАЗВАЙ ДРУГАДЕ

    09:58 10.08.2025

  • 80 Добре че е Радев

    1 2 Отговор
    Добре че има поне един политик, който да милее за България. Всичко останало е Наведени крадци

    09:58 10.08.2025

  • 81 Няма нищо лошо в това

    1 2 Отговор
    По-доцре явна разпродажба, отколкото под тезгьха

    Коментиран от #87

    09:59 10.08.2025

  • 82 Ходи в Румъния

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Приватизацията,":

    Да видиш що е то колективизация и отчуждаване на земи на хората за военни бази без пари и тогава умувай за социализма пак

    09:59 10.08.2025

  • 83 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Приватизацията,":

    "А вие що биете не-гри-те?"
    Че НЯМАШ НИК- се вижда от написаното ‼️
    Че нямаш мозАк- се разбира от написаното‼️

    09:59 10.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "нннн":

    РАДЕВ КАК СКЛЮЧИ БОТАШ ПИТА ЛИ ТЕ КОСТОВ КАК РАЗПРОДАДЕ ВСИЧКО ТУК 90 ГОДИНИ ПИТА ЛИ ТЕ ХАХАХАХА НА РАДЕВ БОТАШЪТ ПОРЕДНАТА ИЗМИСЛИЦА

    10:00 10.08.2025

  • 86 Тоя па... твое е това за което плащаш да

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "нннн":

    Тинтири минтири ватнишки прокизки. Държавата издържа много пияници като теб ш ред.други дейности.

    10:00 10.08.2025

  • 87 Хич няма да е

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Няма нищо лошо в това":

    явна разпродажба. А през сайтче с админ...

    10:00 10.08.2025

  • 88 МунчоЛЕТ

    1 0 Отговор
    А колко имота можеше да се купят с парите дето тоя ушат чорап подари на Боташ, по милион всеки ден?

    10:02 10.08.2025

  • 89 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "тъй, тъй":

    До69 ти като знаеш толкова много защо заедно с Радев не се погрижте за тези имоти ЩО за небивалици и анти теории срещу България И защо да не се продадат защото Радев е казал ли

    10:04 10.08.2025

  • 90 Боко

    0 1 Отговор
    Господин Пеевски не е лошо момче и мисли за народа! Той ще вложи тези парички в магазин за хората , за да му е ефтино на народа и отечесфото...

    10:04 10.08.2025

  • 91 Независим

    2 0 Отговор
    И Радев трябва да отговаря за Боташ и Борисов и Пеевски за всички кражби и тогава хората няма да имат нужда от магазини за хората, а ще живеят по добре.

    10:05 10.08.2025

  • 92 Абе някой няма ли най после

    1 1 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова Година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го каже, напише, заяви, посочи и т.н

    10:05 10.08.2025

  • 93 Махлянов

    2 0 Отговор
    Абе нали цяла кавалкада от НСО го пазят
    нашето президентско безцение на плажа,
    пък са го изтървали,та слънчасъл.

    10:06 10.08.2025

  • 94 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ивелин Михайлов":

    Аз предлагам да продадем измислените назначени измамници от Радев

    10:06 10.08.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 заради наивните заблуден гласоподаватели

    1 0 Отговор
    Стяга се най-големият грабеж от 90-те

    10:08 10.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Бракуваната белгийска фрегата,

    1 0 Отговор
    Минен ловец номер 601 иди ..... Да живее НАТЮ

    10:08 10.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Еййй

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    това в Михайловград всички сте червени, цигани и мноооо п@оззззти

    10:10 10.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

