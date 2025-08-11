Новини
Доналд Тръмп обеща да разчисти Вашингтон! Президентът изпраща Националната гвардия в столицата

11 Август, 2025 17:47, обновена 11 Август, 2025 18:20

Миналата седмица републиканецът нареди на федералните правоприлагащи органи да увеличат присъствието си в столицата за седем дни, с възможност при необходимост този срок да бъде удължен

Доналд Тръмп обеща да разчисти Вашингтон! Президентът изпраща Националната гвардия в столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати Националната гвардия в столицата Вашингтон, а паралелно с това ще постави градската полиция под федерален контрол, предава Би Би Си.

Новите действия на Тръмп са част от кампания за борба с престъпността и бездомничеството в столицата на САЩ.

На пресконференция в столицата американският президент започна обръщението си с думите: "Ще си върнем столицата".

Той обяви, че планира да постави полицейското управление на Вашингтон под "директен федерален контрол" през Закона за самоуправление на окръг Колумбия, което ще му позволи да управлява директно местните полицейски сили за 48 часа. За временен управител на полицейските сили на Вашингтон е назначен администраторът от DEA Тери Коул.

Заедно с това за установяване на реда ще помагат и войниците от Националната гвардия.

Тръмп заяви пред събралите се репортери, че е принуден да действа, когато "нещо е извън контрол, но ние ще го овладеем много бързо, както направихме на южната граница".

"Не искате да ви оберат, изнасилят, застрелят или убият", заявява той, обръщайки се към журналистите.

Според американския президент нивото на убийствата във Вашингтон е по-високо от това в "някои от най-опасните места на Земята", като добави още, че броят на кражбите и грабежите на автомобили също е нараснал. Той посочи още, че "кервани от младежи" вилнеят по улиците на града и понякога дори влизат в сблъсъци с полицията.

"Тези хора обичат да плюят в лицето на полицията" и да крещят на служителите на сантиметър разстояние от лицата им. Кажете им: "Ако плюете, ние ще удряме". А тези момчета могат да удрят наистина силно", заяви още Тръмп.

Той изтъкна още, че Вашингтон е "завладян от насилствени банди и жадни за кръв престъпници", както и от "надрусани луди и бездомници".

По думите му, престъпността е достигнала своя пик през 2023 г., но според наличните статистики в столицата на САЩ се наблюдава спад оттогава.

Данните на полицията в американската столица показват, че към 8 август 2025 г. е имало 7% намаление на всички престъпления от началото на годината, както ѝ 26% спад в общия брой на насилствените престъпления. Убийствата са намалели с 12% в сравнение със същия период на 2024 г.

Още от неделя насам в града са разположени множество федерални агенти, а Тръмп коментира активно в социалните мрежи желанието си да се пребори с престъпността и да изгони бездомните хора от града.

Според оценки на неправителствени организации, занимаващи се с проблема с бездомните хора във Вашингтон, общият брой на хората, живеещи на улицата в града, е около 6000 души.

До сегашните действия на Доналд Тръмп се стигна, след като в края на миналата седмица 19-годишен бивш служител на DOGE (Департамента за правителствена ефективност, който отговаряше за съкращенията в администрацията) беше нападнат в американската столица от група младежи, опитващи се да откраднат колата му. Този случай е ядосал доста американския президент, който още тогава коментира, че ще постави местната полиция под федерален контрол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    После да дойде и в София.

    Коментиран от #24

    17:48 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 5 Отговор
    Гражданската война в Сащ е вече факт Средата на септември ще започне горещата част Тръмп разчита на Путин Ще бъде интересно

    17:51 11.08.2025

  • 4 в клубът на най богатите

    29 4 Отговор
    милиони живеят по тротоарите и умират като кучета

    Коментиран от #7

    17:52 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЛШЕВИК

    24 4 Отговор
    При капиталистическата система това е невъзможно да се оправи. Бездомни,безработни и престъпност са емблемата на капитализма! За съжаление това е и в България вече реалност от 36 години.

    Коментиран от #11, #32

    18:01 11.08.2025

  • 7 е и кво толкова

    6 21 Отговор

    До коментар #4 от "в клубът на най богатите":

    То и в Русия е така, особено в Москва.

    Коментиран от #18, #31, #38

    18:08 11.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    БАЙ ДОНЬО КАКТО ГИ ЧИСТИ ВСИЧКИТЕ
    .....
    ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ЧЕ МЕЛАНИЯ ГО ПРАТИ
    ДА ХВЪРЛИ САМ БОКЛУКА ОТ БЯЛАТА КЪЩА :)
    .....
    ИЛИ НЯКОЙ МЕКСИКАНЕЦ ДА МУ СЛОЖИ ОТРОВА ЗА МИШКИ В ХАМБУРГЕРА :)

    18:13 11.08.2025

  • 9 Ха-ха-ха

    18 0 Отговор
    Интересно е какво ще ги прави бездомните след като ги разчисти? В концлагери ли ще ги събира? Ще ги премести в малките градчета , и какво ще правят там, ще тормозят селяните ли? Този проблем не се решава по този начин. Трябва да им се усигури работа и евтини жилища. Чувал съм че в Калифорния има работещи бездомни които просто немогат да си платят високите наеми.

    Коментиран от #34

    18:14 11.08.2025

  • 10 ха ха

    14 0 Отговор
    "Бездомниците трябва да се изнесат, НЕЗАБАВНО", написа Тръмп в неделя. "Ще ви дадем места за настаняване, но далеч от столицата. Престъпниците не трябва да се изнасят. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото." и разпореди багерите да копаят в пустинята , място има за всички

    18:15 11.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    БАЩАТА ГОЛЯМ КОМУНИСТ ЗАВЪРШИЛ АОУНСУ И ШКОЛАТА НА КГБ В МОСКВА. ПРОФПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАВОД С 1600 РАБОТНИКА...
    .... ИДВАТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ И МУ ВОДЯТ ПРОСТИТУТКА " " ДА СЕ ТРУДОУСТРОИ" .. ТЯ БЯГА
    . .. ПАК Я ВОДЯТ.. И И КАЗАЛИ " СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ В ЗАТВОРА"
    .... И СЛЕД 30 ГОДИНИ ТЯ ГО СРЕЩА СЪС СИНА СИ И МУ БЛАГОДАРИ .. БЯХ С НЕГО НА УЛИЦАТА
    ...
    ИМАШЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ :))

    18:16 11.08.2025

  • 12 Печатането, не спирай

    14 1 Отговор
    Близо 30 милиона бездомни, това е успеха на САЩ и икономическото могъщество. Под мостовете няма място, как ще се справи с приказки? Вярваш ли си, чуваш ли се понякога какво говориш, измислен герой.

    Коментиран от #17

    18:19 11.08.2025

  • 13 Иван

    13 2 Отговор
    Време е дядо Дончо да смени доктора.

    18:21 11.08.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    3 11 Отговор
    Повечето емигранти са руски пияндури. Влизат от Мексико!

    Коментиран от #19

    18:26 11.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    "Не искате да ви оберат, изнасилят, застрелят или убият"
    Искамее, искамееее!
    Аз и бате Стоян- Злобното джуджи искаме да ни убят в името на демократичните ценности.
    п.п.
    Само, дето не ни пускате в САЩ, а ние сме ви така верни.
    Ето на, аз вече съм си сменил пола за 4-ти път, а Злобното жужи е на хормонална терапия, понеже го е страх да легне под ножа и да му го кръцнат.

    18:27 11.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ХОДИХ НА СРЕЩА ЧАК С ЧЛЕН НА КОНГРЕСА НА САЩ.
    .....
    ИЗМИСЛИХ СИСТЕМА ЗА КЪЩИ САМО ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЕНЕРГИЕН КЛАС СУПЕР.
    100 КВ.М 50 000 ДОЛАРА С ОБЗАВЕЖДАНЕТО И Т.Н
    100 000 ДОЛАРА
    .....
    И ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО МИ КАЗАХА ?
    "МНОГО СА ЕВТИНИ, ИМА НЕЩО НЕРЕДНО
    ЩОМ СА ТОЛКОВА ЕВТИНИ !" :))
    .....
    ЩЕ РАЗОРЯТ ЕДИН ВИД СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ

    18:27 11.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Печатането, не спирай":

    При капитализма икономическото могъщество, висок стандарт на живот, разпределението на капитала и богатствата не са за всички!

    18:28 11.08.2025

  • 18 РАША

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Имаш много здраве от Вл.Путин! Кани те в Москва да си отвориш очите заспали! И учи руски,че ще ти трябва!

    Коментиран от #20

    18:32 11.08.2025

  • 19 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    "....и ти, питаш ме ти
    какъв, какъв сИ бил.....
    е как - фалшив герой."
    п.п.
    Това мога само да ти кажа.

    18:32 11.08.2025

  • 20 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "РАША":

    Няма да му трябва да учи руски.
    На кариерата край Ловеч, никой не говори руски. Дори бай Газдов.
    Бай Газдов даже почти не говори. Той работи с тоягата.

    Коментиран от #25

    18:35 11.08.2025

  • 21 Майна

    8 1 Отговор
    ,,Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „ще посети Русия“ в петък, 15 август, за да се срещне с руския си колега Владимир Путин."

    Коментиран от #22

    18:37 11.08.2025

  • 22 Виждащ

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Сега джендърите ще си изядат роклите от яд!

    18:40 11.08.2025

  • 23 Швейк

    6 2 Отговор
    После да дойде и тука , за да разчисти София от селяни и цигани.

    18:42 11.08.2025

  • 24 Още нюз

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо за Аляска няма ли? Поскъпнаха ли хотелите? Как е времето? Всичко готово ли е?

    18:43 11.08.2025

  • 25 Да направим България

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    отново Велика!

    18:48 11.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп

    3 0 Отговор
    На пресконференция преди 2 часа,заяви че на 15.8. Пътува за Москва на среща с Путин

    18:52 11.08.2025

  • 29 факуса

    1 0 Отговор
    особено онез дет почват ти знаеш ли кой съм

    18:52 11.08.2025

  • 30 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Демокрация братя!!!!

    18:55 11.08.2025

  • 31 идиоти вън

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Еми и те станаха пазарна икономика и демокрация!!!!

    18:58 11.08.2025

  • 32 ПраУв си

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Бе умнико! Много добре помня онова време. Пак имаше престъпност в квартала. Ама имаше държава, която въпреки комунизма си затваряше очите за този род престъпност.

    19:00 11.08.2025

  • 33 Тръмп

    3 0 Отговор
    като Уайът Ърп!😁 Мухаха! Навремето, ако някой шериф в Дивия запад пропищи от разбойници и убийци, се обажда на братя Ърп- Уайът и Морган. Братята идват и позастрелват един двама, набиват двама трима , други пращат в ареста и шерифът доволен! Само дето това в 19 век, пък сега сме в 21 .

    19:00 11.08.2025

  • 34 Радио Елто

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха-ха":

    Президент Трамп има решение за Бездомните.
    Ще режаТ дЪрва в Аляска или смятате че Там климата няма да им се ХАреса? Да ???

    19:10 11.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АТЛАНТИТЕ

    0 0 Отговор
    Кво става с демокрацията бе??

    19:14 11.08.2025

  • 38 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Ти кога последно беше там? Или от козяк така ти казват?

    19:16 11.08.2025