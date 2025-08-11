Доналд Тръмп обеща да разчисти Вашингтон! Президентът изпраща Националната гвардия в столицата

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати Националната гвардия в столицата Вашингтон, а паралелно с това ще постави градската полиция под федерален контрол, предава Би Би Си.
Новите действия на Тръмп са част от кампания за борба с престъпността и бездомничеството в столицата на САЩ.
На пресконференция в столицата американският президент започна обръщението си с думите: "Ще си върнем столицата".
Той обяви, че планира да постави полицейското управление на Вашингтон под "директен федерален контрол" през Закона за самоуправление на окръг Колумбия, което ще му позволи да управлява директно местните полицейски сили за 48 часа. За временен управител на полицейските сили на Вашингтон е назначен администраторът от DEA Тери Коул.
Заедно с това за установяване на реда ще помагат и войниците от Националната гвардия.
Тръмп заяви пред събралите се репортери, че е принуден да действа, когато "нещо е извън контрол, но ние ще го овладеем много бързо, както направихме на южната граница".
"Не искате да ви оберат, изнасилят, застрелят или убият", заявява той, обръщайки се към журналистите.
Според американския президент нивото на убийствата във Вашингтон е по-високо от това в "някои от най-опасните места на Земята", като добави още, че броят на кражбите и грабежите на автомобили също е нараснал. Той посочи още, че "кервани от младежи" вилнеят по улиците на града и понякога дори влизат в сблъсъци с полицията.
"Тези хора обичат да плюят в лицето на полицията" и да крещят на служителите на сантиметър разстояние от лицата им. Кажете им: "Ако плюете, ние ще удряме". А тези момчета могат да удрят наистина силно", заяви още Тръмп.
Той изтъкна още, че Вашингтон е "завладян от насилствени банди и жадни за кръв престъпници", както и от "надрусани луди и бездомници".
По думите му, престъпността е достигнала своя пик през 2023 г., но според наличните статистики в столицата на САЩ се наблюдава спад оттогава.
Данните на полицията в американската столица показват, че към 8 август 2025 г. е имало 7% намаление на всички престъпления от началото на годината, както ѝ 26% спад в общия брой на насилствените престъпления. Убийствата са намалели с 12% в сравнение със същия период на 2024 г.
Още от неделя насам в града са разположени множество федерални агенти, а Тръмп коментира активно в социалните мрежи желанието си да се пребори с престъпността и да изгони бездомните хора от града.
Според оценки на неправителствени организации, занимаващи се с проблема с бездомните хора във Вашингтон, общият брой на хората, живеещи на улицата в града, е около 6000 души.
До сегашните действия на Доналд Тръмп се стигна, след като в края на миналата седмица 19-годишен бивш служител на DOGE (Департамента за правителствена ефективност, който отговаряше за съкращенията в администрацията) беше нападнат в американската столица от група младежи, опитващи се да откраднат колата му. Този случай е ядосал доста американския президент, който още тогава коментира, че ще постави местната полиция под федерален контрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
17:48 11.08.2025
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:51 11.08.2025
4 в клубът на най богатите
Коментиран от #7
17:52 11.08.2025
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #32
18:01 11.08.2025
7 е и кво толкова
До коментар #4 от "в клубът на най богатите":То и в Русия е така, особено в Москва.
Коментиран от #18, #31, #38
18:08 11.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ЧЕ МЕЛАНИЯ ГО ПРАТИ
ДА ХВЪРЛИ САМ БОКЛУКА ОТ БЯЛАТА КЪЩА :)
.....
ИЛИ НЯКОЙ МЕКСИКАНЕЦ ДА МУ СЛОЖИ ОТРОВА ЗА МИШКИ В ХАМБУРГЕРА :)
18:13 11.08.2025
9 Ха-ха-ха
Коментиран от #34
18:14 11.08.2025
10 ха ха
18:15 11.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":БАЩАТА ГОЛЯМ КОМУНИСТ ЗАВЪРШИЛ АОУНСУ И ШКОЛАТА НА КГБ В МОСКВА. ПРОФПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАВОД С 1600 РАБОТНИКА...
.... ИДВАТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ И МУ ВОДЯТ ПРОСТИТУТКА " " ДА СЕ ТРУДОУСТРОИ" .. ТЯ БЯГА
. .. ПАК Я ВОДЯТ.. И И КАЗАЛИ " СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ В ЗАТВОРА"
.... И СЛЕД 30 ГОДИНИ ТЯ ГО СРЕЩА СЪС СИНА СИ И МУ БЛАГОДАРИ .. БЯХ С НЕГО НА УЛИЦАТА
...
ИМАШЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ :))
18:16 11.08.2025
12 Печатането, не спирай
Коментиран от #17
18:19 11.08.2025
13 Иван
18:21 11.08.2025
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #19
18:26 11.08.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Искамее, искамееее!
Аз и бате Стоян- Злобното джуджи искаме да ни убят в името на демократичните ценности.
п.п.
Само, дето не ни пускате в САЩ, а ние сме ви така верни.
Ето на, аз вече съм си сменил пола за 4-ти път, а Злобното жужи е на хормонална терапия, понеже го е страх да легне под ножа и да му го кръцнат.
18:27 11.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИЗМИСЛИХ СИСТЕМА ЗА КЪЩИ САМО ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЕНЕРГИЕН КЛАС СУПЕР.
100 КВ.М 50 000 ДОЛАРА С ОБЗАВЕЖДАНЕТО И Т.Н
100 000 ДОЛАРА
.....
И ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО МИ КАЗАХА ?
"МНОГО СА ЕВТИНИ, ИМА НЕЩО НЕРЕДНО
ЩОМ СА ТОЛКОВА ЕВТИНИ !" :))
.....
ЩЕ РАЗОРЯТ ЕДИН ВИД СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ
18:27 11.08.2025
17 БОЛШЕВИК
До коментар #12 от "Печатането, не спирай":При капитализма икономическото могъщество, висок стандарт на живот, разпределението на капитала и богатствата не са за всички!
18:28 11.08.2025
18 РАША
До коментар #7 от "е и кво толкова":Имаш много здраве от Вл.Путин! Кани те в Москва да си отвориш очите заспали! И учи руски,че ще ти трябва!
Коментиран от #20
18:32 11.08.2025
19 Механик
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":"....и ти, питаш ме ти
какъв, какъв сИ бил.....
е как - фалшив герой."
п.п.
Това мога само да ти кажа.
18:32 11.08.2025
20 Механик
До коментар #18 от "РАША":Няма да му трябва да учи руски.
На кариерата край Ловеч, никой не говори руски. Дори бай Газдов.
Бай Газдов даже почти не говори. Той работи с тоягата.
Коментиран от #25
18:35 11.08.2025
21 Майна
Коментиран от #22
18:37 11.08.2025
22 Виждащ
До коментар #21 от "Майна":Сега джендърите ще си изядат роклите от яд!
18:40 11.08.2025
23 Швейк
18:42 11.08.2025
24 Още нюз
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо за Аляска няма ли? Поскъпнаха ли хотелите? Как е времето? Всичко готово ли е?
18:43 11.08.2025
25 Да направим България
До коментар #20 от "Механик":отново Велика!
18:48 11.08.2025
28 Тръмп
18:52 11.08.2025
29 факуса
18:52 11.08.2025
30 идиоти вън
18:55 11.08.2025
31 идиоти вън
До коментар #7 от "е и кво толкова":Еми и те станаха пазарна икономика и демокрация!!!!
18:58 11.08.2025
32 ПраУв си
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Бе умнико! Много добре помня онова време. Пак имаше престъпност в квартала. Ама имаше държава, която въпреки комунизма си затваряше очите за този род престъпност.
19:00 11.08.2025
33 Тръмп
19:00 11.08.2025
34 Радио Елто
До коментар #9 от "Ха-ха-ха":Президент Трамп има решение за Бездомните.
Ще режаТ дЪрва в Аляска или смятате че Там климата няма да им се ХАреса? Да ???
19:10 11.08.2025
37 АТЛАНТИТЕ
19:14 11.08.2025
38 Хохо Бохо
До коментар #7 от "е и кво толкова":Ти кога последно беше там? Или от козяк така ти казват?
19:16 11.08.2025