Доналд Тръмп обеща да разчисти Вашингтон! Президентът изпраща Националната гвардия в столицата

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати Националната гвардия в столицата Вашингтон, а паралелно с това ще постави градската полиция под федерален контрол, предава Би Би Си.

Новите действия на Тръмп са част от кампания за борба с престъпността и бездомничеството в столицата на САЩ.

На пресконференция в столицата американският президент започна обръщението си с думите: "Ще си върнем столицата".

Той обяви, че планира да постави полицейското управление на Вашингтон под "директен федерален контрол" през Закона за самоуправление на окръг Колумбия, което ще му позволи да управлява директно местните полицейски сили за 48 часа. За временен управител на полицейските сили на Вашингтон е назначен администраторът от DEA Тери Коул.

Заедно с това за установяване на реда ще помагат и войниците от Националната гвардия.

Тръмп заяви пред събралите се репортери, че е принуден да действа, когато "нещо е извън контрол, но ние ще го овладеем много бързо, както направихме на южната граница".

"Не искате да ви оберат, изнасилят, застрелят или убият", заявява той, обръщайки се към журналистите.

Според американския президент нивото на убийствата във Вашингтон е по-високо от това в "някои от най-опасните места на Земята", като добави още, че броят на кражбите и грабежите на автомобили също е нараснал. Той посочи още, че "кервани от младежи" вилнеят по улиците на града и понякога дори влизат в сблъсъци с полицията.

"Тези хора обичат да плюят в лицето на полицията" и да крещят на служителите на сантиметър разстояние от лицата им. Кажете им: "Ако плюете, ние ще удряме". А тези момчета могат да удрят наистина силно", заяви още Тръмп.

Той изтъкна още, че Вашингтон е "завладян от насилствени банди и жадни за кръв престъпници", както и от "надрусани луди и бездомници".

По думите му, престъпността е достигнала своя пик през 2023 г., но според наличните статистики в столицата на САЩ се наблюдава спад оттогава.

Данните на полицията в американската столица показват, че към 8 август 2025 г. е имало 7% намаление на всички престъпления от началото на годината, както ѝ 26% спад в общия брой на насилствените престъпления. Убийствата са намалели с 12% в сравнение със същия период на 2024 г.

Още от неделя насам в града са разположени множество федерални агенти, а Тръмп коментира активно в социалните мрежи желанието си да се пребори с престъпността и да изгони бездомните хора от града.

Според оценки на неправителствени организации, занимаващи се с проблема с бездомните хора във Вашингтон, общият брой на хората, живеещи на улицата в града, е около 6000 души.

До сегашните действия на Доналд Тръмп се стигна, след като в края на миналата седмица 19-годишен бивш служител на DOGE (Департамента за правителствена ефективност, който отговаряше за съкращенията в администрацията) беше нападнат в американската столица от група младежи, опитващи се да откраднат колата му. Този случай е ядосал доста американския президент, който още тогава коментира, че ще постави местната полиция под федерален контрол.