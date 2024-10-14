ЦСКА има 4 победи повече от Левски за първенство във вечното дерби

ЦСКА има 4 победи повече от Левски във Вечното дерби за първенство в историята, сочи статистиката. "Армейците" са с 60, а "сините" са с 56. Равенствата са 47, припомня Топспорт.
Тази събота ще се изиграе Вечно дерби №164 от шампионата.
ЕТО ПОБЕДИТЕ НА ЦСКА СРЕЩУ ЛЕВСКИ ЗА ПЪРВЕНСТВО:
27.04.2024 ЦСКА - Левски 3:1 (1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 35, 3:0 Марселино Кареасо 45, 3:1 Асими Фадига 61)
07.04.2024 Левски - ЦСКА 0:2 (Тобиас Хайнц 61, Фернандо Каранга 77)
07.06.2023 Левски - ЦСКА 0:2 (Тобиас Хайнц 35, Дюкенс Назон 61)
26.09.2021 ЦСКА - Левски 2:1 (0:1 Георги Миланов 28, 1:1 Греъм Кери 44, 2:1 Жорди Кайседо 65)
25.04.2021 Левски - ЦСКА 0:2 (0:1 Жул Кейта 14, 0:2 Жорди Кайседо 37)
18.12.2020 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Али Соу 20)
21.05.2019 Левски - ЦСКА 0:2 (0:1 Тиаго Родригес 70, 0:2 Евандро 86)
15.05.2018 Левски - ЦСКА 2:3 (0:1 Енрике Рафаел 20, 1:1 Паулиньо 31, 1:2 Кристиян Малинов 57, 2:2 Станислав Костов 79, 2:3 Рубен Пинто 90)
18.03.2018 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Фернандо Каранга 85)
28.05.2017 ЦСКА - Левски 3:0 (1:0 Давид Симао 1, 2:0 Густаво Кулма 67, 3:0 Давид Симао 82)
29.04.2017 Левски - ЦСКА 0:3 (0:1 Арсенио 2, 0:2 Кирил Десподов 6, 0:3 Фернандо Каранга 53)
25.10.2014 Левски - ЦСКА 0:3 (0:1 Тони Силва 22, 0:2 Серджио Буш 45, 0:3 Борис Галчев 85)
27.07.2014 ЦСКА - Левски 2:0 (1:0 Антон Карачанаков 47, 2:0 Серджиу Буш 55)
21.04.2014 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Омар Косоко 58, 1:1 Радослав Цонев 81, 1:2 Иван Стоянов 86, 1:3 Иван Маркович 90+6)
15.03.2014 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Пламен Крачунов 90+3)
08.03.2014 Левски - ЦСКА 0:1 (0:1 Емил Гъргоров 69-дузпа)
19.10.2013 ЦСКА - Левски 3:0 (1:0 Неманя Милисавлевич 31, 2:0 Апостол Попов 35, 3:0 Емил Гъргоров 37)
20.10.2012 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Серж Нюаджи 46)
28.10.2011 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Янис Зику 25)
26.02.2011 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Мишел Платини 33, 0:2 Мишел Платини 48, 0:3 Апостол Попов 65, 1:3 Костадин Стоянов 74-автогол)
20.09.2009 ЦСКА - Левски 2:0 (1:0 Иван Стоянов 15, 2:0 Костадин Стоянов 65)
02.12.2007 Левски - ЦСКА 0:1 (0:1 Филипе Машадо 14)
23.04.2005 Левски - ЦСКА 0:1 (0:1 Христо Янев 76-дузпа)
26.10.2002 ЦСКА - Левски 3:0 (1:0 Макдоналд Мукаси 12, 2:0 Светослав Петров 45, 3:0 Макдоналд Мукаси 55)
26.05.2002 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Владимир Манчев 15)
30.10.1999 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Димитър Иванов 1)
04.05.1997 Левски - ЦСКА 0:2 (0:1 Ивайло Андонов 68-дузпа, 0:2 Ивайло Андонов 85)
27.04.1996 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Петър Михтарски 69)
17.10.1992 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Кирил Метков 10, 1:1 Пламен Гетов 60, 1:2 Кирил Метков 69, 1:3 Стефан Драганов 82-дузпа)
20.10.1990 Левски - ЦСКА 0:1 (0:1 Георги Георгиев 10)
01.10.1989 ЦСКА - Левски 5:0 (1:0 Трифон Иванов 34, 2:0 Христо Стоичков 49, 3:0 Христо Стоичков 55, 4:0 Христо Стоичков 61-дузпа, 5:0 Христо Стоичков 76)
01.04.1989 ЦСКА - Левски 2:1 (1:0 Лъчезар Танев 47, 2:0 Лъчезар Танев 49, 2:1 Емил Велев 67-дузпа)
30.05.1987 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Христо Стоичков 80)
23.11.1986 Левски - ЦСКА 0:1 (0:1 Красимир Безински 52)
22.12.1985 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Любослав Пенев 6, 0:2 Стойчо Младенов 11, 1:2 Руси Гочев 32, 1:3 Стойчо Младенов 41-дузпа)
13.03.1982 ЦСКА - Левски 2:1 (1:0 Цветан Йончев 12, 2:0 Цветано Йончев 36, 2:1 Петър Курдов 47)
22.03.1980 Левски - ЦСКА 2:3 (1:0 Владимир Николчев 22, 1:1 Спас Джевизов 29, 1:2 Марио Вълков 34, 1:3 Спас Джевизов 55, 2:3 Емил Спасов 88-дузпа)
03.12.1978 ЦСКА - Левски 2:1 (1:0 Спас Джевизов 3, 2:0 Цветан Йончев 36, 2:1 Руси Гочев 87-дузпа)
07.05.1976 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Милен Горанов 5, 0:2 Димитър Димитров 65, 0:3 Георги Денев 76, 1:3 Павел Панов 79)
18.04.1975 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Георги Денев 70)
28.09.1974 Левски - ЦСКА 1:2 (0:1 Димитър Марашлиев 7, 0:2 Стефан Михайлов 66, 1:2 Павел Панов 79)
24.03.1973 Левски - ЦСКА 1:2 (0:1 Димитър Марашлиев 59, 1:1 Павел Панов 88, 1:2 Петър Жеков 90)
05.07.1972 Левски - ЦСКА 0:2 (0:1 Георги Денев 60, 0:2 Димитър Миланов 90)
01.11.1969 ЦСКА - Левски 4:2 (1:0 Димитър Марашлиев 18, 2:0 Петър Жеков 26, 2:1 Никола Котков 35-дузпа, 3:1 Петър Жеков 64-дузпа, 4:1 Димитър Якимов 75, 4:2 Георги Аспарухов 86-дузпа)
31.05.1969 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Димитър Пенев 1, 0:2 Петър Жеков 30, 0:3 Петър Жеков 46, 1:3 Павел Панов 81)
03.09.1966 ЦСКА - Левски 3:1 (1:0 Димитър Якимов 50, 2:0 Димитър Якимов 61, 3:0 Димитър Пенев 75, 3:1 Христо Илиев 84)
28.04.1966 Левски - ЦСКА 0:3 (0:1 Иван Зафиров 14, 0:2 Никола Цанев 29, 0:3 Иван Колев 56)
10.04.1966 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Никола Цанев 44)
12.03.1961 ЦСКА - Левски 2:0 (1:0 Иван Колев 25-дузпа, 2:0 Иван Ранков 72)
29.05.1960 ЦСКА - Левски 3:2 (1:0 Димитър Миланов 40, 1:1 Димитър Йорданов 48, 1:2 Димитър Йорданов 50, 2:2 Иван Колев 55, 3:2 Иван Колев 71)
23.08.1958 Левски - ЦСКА 0:2 (0:1 Иван Георгиев 3-автогол, 0:2 Иван Колев 24)
14.04.1957 Левски - ЦСКА 0:4 (0:1 Крум Янев 21, 0:2 Стефан Божков 30-дузпа, 0:3 Кирил Ракаров 45, 0:4 Иван Колев 87)
01.08.1956 Левски - ЦСКА 1:3 (1:0 Димо Печеников 12, 1:1 Стефан Божков 29-дузпа, 1:2 Димитър Миланов 53, 1:3 Георги Димитров-Червения 58)
30.09.1955 Левски - ЦСКА 0:3 (0:1 Стефан Божков 38-дузпа, 0:2 Крум Янев 59, 0:3 Иван Колев 73)
31.03.1955 ЦСКА - Левски 3:1 (0:1 Стефан Абаджиев 22, 1:1 Петър Михайлов 25, 2:1 Стефан Стефанов 42, 3:1 Георги Димитров-Червения 56)
15.11.1954 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Иван Колев 18, 0:2 Панайот Панайотов 19, 0:3 Димитър Миланов 38, 1:3 Пею Пеев 86)
23.09.1953 Левски - ЦСКА 0:5 (0:1 Кирил Ракаров 27, 0:2 Иван Колев 57, 0:3 Крум Янев 72, 0:4 Димитър Илиев 82-автогол, 0:5 Крум Янев 87)
23.09.1952 ЦСКА - Левски 1:0 (1:0 Петър Михайлов 52)
05.04.1952 Левски - ЦСКА 1:3 (0:1 Димитър Миланов 12, 0:2 Панайот Панайотов 34, 1:2 Арсен Димитров 66, 1:3 Панайот Панайотов 76)
06.05.1951 ЦСКА - Левски 2:1 (1:0 Михаил Янков 71, 1:1 Арсен Димитров 74, 2:1 Димитър Миланов 80).
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1 Протестиращ
11:51 14.10.2024
2 Трътлю
12:13 14.10.2024
3 Е да де....
12:13 14.10.2024
4 Град Козлодуй
12:19 14.10.2024