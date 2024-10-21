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Спортът по ТВ в понеделник (21 октомври)

21 Октомври, 2024 06:23 154 0

Спортът по ТВ в понеделник (21 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (21 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", първи кръг Евроспорт 1
18.00 ЦСКА 1948 - „Арда“ Диема спорт
19.00 „Ал Шорта“ - „Пахтакор“ Нова спорт
19.00 „Ал Аин“ - „Ал Хилал“ Диема спорт 2
20.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
21.00 „Ал Раян“ - „Ал Ахли“ Диема спорт 3
21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Албасете“ - „Бургос“ МАХ Спорт 2
21.45 „Верона“ - „Монца“ МАХ Спорт 3
21.45 „Троа“ - „Париж“ Диема спорт
22.00 „Валенсия“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
22.00 „Нотингам“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2
02.30 НХЛ, „Торонто“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2


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