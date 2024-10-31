Резултати от Купата на България

Асен Василев: Премиер Борисов е смешка! Кой е казал, че ще правим правителство с ГЕРБ

Премиер Борисов е смешка – да си осигури мнозинство, като е победител. Няма никакъв проблем. Това каза в интервю за БНТ съпредседателят на " ...