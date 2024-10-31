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Резултати от Купата на България

31 Октомври, 2024 19:20 294 0

Резултати от Купата на България

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  • лудогорец-
  • ботев

Остава да се изиграе само един мач - на 14 ноември

Резултати от Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Чермоморец Бургас - Локомотив Пд 1:1 / 2:4 след дузпи
Спортист (Своге) - Ботев (Враца) 0:2
Янтра - Локомотив (София) 0:1
Саяна - Спартак (Варна) 0:4
Локомотив Мездра - Септември Сф 1:1 / 2:1 след продължения
Розова долина - Арда Кърджали 1:2
Добруджа Добрич - ЦСКА 0:4
Монтана - Славия 1:3
Кюстендил - Черно море 0:4
Оборище Панагюрище - Крумовград 0:1
Дунав Русе - Хебър Пазарджик 0:0 / 11:10 след дузпи
Пирин Благоевград - Левски 0:0 / 0:2 след продължения
Беласица - ЦСКА 1948 0:5
Миньор (Перник) - Ботев (Пловдив) 0:1
Лудогорец - Черноломен (Попово) 6:0

14 ноември, четвъртък, 13:30 часа:
Фратрия - Берое


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