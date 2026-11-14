Свитолина победи Сабаленка и стигна до полуфиналите в Индиън Уелс

Елина Свитолина се класира за полуфиналите на WTA Finals след победа над поставената под номер 2 неутрална състезателка Арина Сабаленка с 6:3, 3:6, 6:1. Решаващият мач от група 2 продължи 1 час и 52 минути в Индиън Уелс.

С успеха шестата поставена украинка завърши груповата фаза с две победи и една загуба. Тя загуби откриващия си двубой от Мирра Андреева с 4:6, 0:6, но след това обърна Каролина Мухова за 3:6, 6:2, 6:2. Андреева спечели групата с две победи, докато Сабаленка остана с една победа и две поражения.

Свитолина прекъсна серията на Сабаленка

Сабаленка взе втория сет и изравни резултата, но Свитолина наложи контрол в решаващата част и спечели с 6:1. Преди срещата беларускинята водеше с 6:1 в преките двубои между двете, като украинката имаше само една победа над нея — в Страсбург през 2020 г.

Преди мача Женската тенис асоциация определи двубоя като среща, в която победителката ще заеме второто място в групата и ще вземе последната квота за полуфиналите.

Полуфинал срещу Носкова

Свитолина ще играе с Линда Носкова в полуфиналите на 14 ноември. Другият мач от тази фаза противопоставя Мирра Андреева и Джесика Пегула.

За Свитолина това е първо участие на полуфиналите на WTA Finals от 2019 г. насам. Украинката спечели турнира през 2018 г., а година по-късно достигна до финала.

Източници: tntsports.co.uk, wtatennis.com