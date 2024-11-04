Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в понеделник (4 ноември)

4 Ноември, 2024 06:22 217 0

Спортът по ТВ в понеделник (4 ноември)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (4 ноември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
14.45 „Янтра“ - „Пирин“ Диема спорт
15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
16.00 „Ал Уасъл“ - „Ал Сад“ Нова спорт
17.30 „Септември“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
17.30 „Астерас“ - ОФИ Диема спорт 2
18.00 „Ал Ахли“ - „Ал Шорта“ Диема спорт 3
18.00 „Персеполис“ - „Ал Гарафа“ Нова спорт
18.00 Колокрос: Европейско първенство, Понтеведра, мъже Евроспорт 1
19.00 Волейбол, „Монтана“ - „Берое“ МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, „Миньор“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
20.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
21.30 „Леванте“ - „Малага“ МАХ Спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
21.45 „Аячо“ - „Мец“ Диема спорт
22.00 „Селта“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
22.00 „Фулъм“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове