08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
14.45 „Янтра“ - „Пирин“ Диема спорт
15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
16.00 „Ал Уасъл“ - „Ал Сад“ Нова спорт
17.30 „Септември“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
17.30 „Астерас“ - ОФИ Диема спорт 2
18.00 „Ал Ахли“ - „Ал Шорта“ Диема спорт 3
18.00 „Персеполис“ - „Ал Гарафа“ Нова спорт
18.00 Колокрос: Европейско първенство, Понтеведра, мъже Евроспорт 1
19.00 Волейбол, „Монтана“ - „Берое“ МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, „Миньор“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
20.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
21.30 „Леванте“ - „Малага“ МАХ Спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
21.45 „Аячо“ - „Мец“ Диема спорт
22.00 „Селта“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
22.00 „Фулъм“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2
4 Ноември, 2024 06:22 217 0
Спортът по ТВ в понеделник (4 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
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