Криминалистът Иван Савов заяви, че полицията не е допуснала пропуск по случая с блудството с непълнолетно момиче в София. По думите му полицаите са били изпратени на адреса заради сигнал за нарушаване на обществения ред, а не за да проверяват дали в жилището има човек в безпомощно състояние.

„Няма пропуск от страна на органите на реда, защото законът ги ограничава“, каза Савов. Той обясни, че присъствието на пълнолетен човек в жилището не е давало автоматично основание на служителите да предприемат други действия.

Видеозаписите са довели до разследването

Според Савов, ако видеата не са били разпространени в интернет, случаят вероятно нямало да стане известен. Той посочи, че полицията не може да обикаля паркове и градинки или да влиза в жилища, за да проверява дали се извършва незаконно действие, без да има законово основание.

Софийският градски съд остави окончателно в ареста тримата непълнолетни обвиняеми по случая. Те са на 14, 15 и 16 години. Съдът е постановил мярката по обвиненията за блудствени действия, като обвиняемите се ползват от презумпцията за невиновност до приключване на делото с окончателен съдебен акт.

По информация на Софийската районна прокуратура в рамките на разследването е задържан и пети младеж. Той е разследван за предполагаеми блудствени действия спрямо друго 16-годишно момиче. Четвъртият задържан е на 19 години, а конкретното му участие по случая продължава да се изяснява.

Криминалистът призова за промени

Савов заяви, че случаят показва проблеми в законодателството и ограниченията пред полицията, училищата и родителите. По думите му учителите разполагат с ограничени възможности да въздействат на учениците, а родителите невинаги знаят какво правят децата им.

Той призова за сериозна реформа в сектора и посочи, че България е сред малкото държави в Европа и Европейския съюз, които нямат специален закон за съдебната експертиза. Савов коментира и необходимостта от промени в сектора „Сигурност“ в рамките на обсъждания бюджет за 2027 г.

Източници: novini.bg