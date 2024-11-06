Спортът по ТВ в сряда (6 ноември)

08.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Поханг“ - „Шандонг“ Диема спорт 3
12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Бурирам“ - Нова спорт
12.00 Тенис: турнир в Белград МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
14.00 Футбол: „Банкок“ - „Лий Мен“ - Нова спорт
15.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1
16.00 Футбол: „Алтън“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
17.30 Футбол: „Бешикташ“ - „Малмьо“ - Ринг
18.00 Футбол: „Ал Халдия“ - „Ал Кува“ - Диема спорт 2
18.00 Футбол: „Трактор“ - „Равшан“ - Нова спорт
19.00 Волейбол: „Жешов“ - „Марица“ - МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол: „Фенербахче“ - „Лодз“ - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: „Брюж“ - „Астън Вила“ - Би Ти Ви Екшън
19.45 Футбол: „Шахтьор“ - „Йънт Бойс“ - Ринг
22.00 Футбол: „Престън“ - „Съндърланд“ - Диема спорт 2
20.00 Баскетбол: „Апоел“ Йерусалим - „Венеция“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Интер“ - „Арсенал“ - Би Ти Ви Екшън
22.00 Футбол: „Байерн“ - „Бенфика“ - Ринг
22.00 Баскетбол: „Гран Канария“ - „Улс“ - МАХ Спорт 3
02.30 НБА, „Бостън“ - „Голдън Стейт“ - Диема спорт 3
03.30 Хокей: НХЛ, „Едмънтън“ - „Вегас“ - МАХ Спорт 2
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