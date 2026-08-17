Родри с рекордна заплата в Барселона

Барселона направи истински трансферен удар, като се договори с Родри – капитанът на испанския национален отбор и ключова фигура в Манчестър Сити. Каталунският клуб финализира сделката, която ще донесе на Родри впечатляващите 15 милиона евро годишно възнаграждение, превръщайки го в един от най-скъпоплатените футболисти в Ла Лига.

Според информация на авторитетното издание „Марка“, Барселона ще плати 60 милиона евро фиксирана сума на Манчестър Сити за правата на Родри. Освен това, в договора са заложени допълнителни бонуси – 11 милиона евро, които са лесно постижими, както и още 5,5 милиона евро, обвързани с по-сложни условия. Така общата стойност на трансфера може да надхвърли 76 милиона евро, ако всички клаузи бъдат изпълнени.

Родри се очаква да пристигне в каталунската столица още днес, като утре сутринта ще премине задължителните медицински тестове. Официалното му представяне пред привържениците на „Камп Ноу“ е насрочено за сряда, когато се очаква стадионът да се изпълни с ентусиазирани фенове, нетърпеливи да приветстват новата звезда на отбора.

Световният шампион с Испания ще облече фланелката с номер 16 – цифра, която досега бе притежание на Фермин Лопес. Младият талант ще премине към номер 7, освободен след напускането на Феран Торес.