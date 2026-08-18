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Стрелба в училище на Филипините: двама загинали

Стрелба в училище на Филипините: двама загинали

18 Август, 2026 06:14, обновена 18 Август, 2026 06:17 346 1

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Ученик откри огън с мощно огнестрелно оръжие в класна стая в град Замбоанга. Полицията потвърди, че нападателят е сред жертвите

Стрелба в училище на Филипините: двама загинали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кървава драма разтърси Южните Филипини в ранните часове на вторник сутринта. Въоръжен ученик откри безразборна стрелба в гимназия, свързана с университета „Атенео де Замбоанга“ в град Замбоанга.

Кметът на града Кхемер Адан Оласо потвърди пред местната радиостанция DZMM, че при атаката са загинали двама души, като и двамата са били ученици в учебното заведение.

Стрелецът е нахлул в една от класните стаи, носейки със себе си „мощно огнестрелно оръжие“. По данни на полицията и управата на университета, нападателят е починал на място по време на инцидента. Още двама души са ранени и транспортирани в болница. Шефът на университета Ерналд Андал излезе с официално обръщение, с което успокои гражданите, че ситуацията е овладяна и няма активна заплаха за останалите деца.

Това е вторият тежък случай на училищно насилие в страната в рамките на помалко от два месеца, след като през юни при подобно нападение в град Таклобан загинаха трима тийнейджъри. Департаментът по образование на Филипините (DepEd) изрази дълбока загриженост и изпрати екипи за оказване на психологическа помощ на свидетелите на трагедията. Силите на реда продължават разследването на място, за да установят точните мотиви и произхода на оръжието.


Филипини
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  • 1 Чао

    0 0 Отговор
    За съжаление такива неща се случват все по често и по целият свят.

    06:22 18.08.2026