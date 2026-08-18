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Пътна обстановка и трафик в страната към 6:30 часа

Пътна обстановка и трафик в страната към 6:30 часа

18 Август, 2026 06:23, обновена 18 Август, 2026 06:28 282 1

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АПИ с ремонти по магистралите, МВР отчете черна статистика с катастрофи, а ПСС предупреждава за гръмотевици

Пътна обстановка и трафик в страната към 6:30 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в България към 06:30 часа на 18 август изисква повишено внимание поради интензивен трафик и планирани ремонти от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Пътуващите по републиканската мрежа трябва да се съобразяват с ограничения на ключови места, докато полицията и пожарната отчитат тежки денонощия в разгара на летния сезон.

Черна статистика на КАТ и Пожарната за 24 часа

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 22 тежки катастрофи, съобщава МВР. При инцидентите на пътя загинаха двама души, а други 44 бяха ранени. От КАТ апелират за разумно шофиране, тъй като основните причини остават високата скорост и неправилното изпреварване.

Звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на десетки сигнали. Общо 141 пожара са потушени на територията на страната за последните 24 часа. Повечето от тях са в сухи треви и стърнища, като огнеборците остават в готовност поради високите летни температури.

Мерки на АПИ и ограничения по магистралите

АПИ въвежда временна организация за движение по няколко направления в Софийска и Кюстендилска област от днес:

  • АМ „Тракия“: От 08:30 до 16:00 часа днес се ограничава аварийната лента от 6-и до 13-и км (посока Бургас – София) заради косене на тревни площи. Между 174-ти и 208-и км (Стара Загора) трафикът в посока София се стеснява в една лента по същата причина.
  • АМ „Струма“: До края на деня в Кюстендилска област (между 10-и и 56-и км) поетапно се затварят аварийната или изпреварващата лента в двете посоки за почистване на шахти и откоси.
  • Път I-3 Луковит – Плевен: Между 10:30 и 11:30 часа движението в района на Телиш ще се извършва поетапно в една лента за подмяна на тол камери.
  • АМ „Струма“ при границата: Движението по лявата пътна връзка на пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ (км 159) е ограничено в посока Кулата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Марикостиново.

Трафик по границите към 6:30 часа

Натоварено е движението по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на страната. Интензивен е трафикът за леки автомобили на изход към Република Сърбия (ГКПП „Калотина“) и на вход/изход към Република Турция (ГКПП „Капитан Андреево“). По границата с Гърция трафикът остава изключително засилен на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“. По северната ни граница с Румъния преминаването през Дунав мост Русе и Видин се осъществява нормално, но се очаква засилване в следобедните часове.

Условия за туризъм в планините: Внимание за гръмотевици

Планинската спасителна служба (ПСС) информира, че сутрешните условия за туризъм в планините са добри с температури между 10 и 16 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обаче предупреждава, че в следобедните часове ще се развива купесто-дъждовна облачност.

Очакват се краткотрайни дъждове, придружени с гръмотевични бури, главно в Рило-Родопската област. Има условия за градушки, а по най-високите върхове ще духа силен северозападен вятър. Максималните температури на 1200 метра ще бъдат около 23°, а на 2000 метра – около 16°. ПСС съветва туристите да планират преходите си рано сутрин и да избягват откритите била след обяд.


България
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  • 1 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    Ще карам колата към 08:30 ч. Тогава ще отивам на работа.

    06:32 18.08.2026

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