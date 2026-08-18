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Министър Иван Шишков на ключово посещение в Плевен

Министър Иван Шишков на ключово посещение в Плевен

18 Август, 2026 06:46, обновена 18 Август, 2026 06:49 889 16

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Регионалният министър свиква спешна среща с кметове и ВиК дружества в Плевен заради безводието и ремонтите на пътища

Министър Иван Шишков на ключово посещение в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети Плевен днес, 18 август. Посещението е част от неговата интензивна двудневна работна обиколка в четири ключови области на страната – Варна, Добрич, Шумен и Плевен, която се провежда в рамките на новостартиралата национална инициатива „Регионите говорят“.

Основната цел на кампанията, обявена от регионалния министър след заседание на Министерския съвет, е решаването на критичните проблеми с водоснабдяването, безводието и републиканската пътна инфраструктура чрез директни проверки на място и координация с местните власти.

Програма на визитата и ключови теми в Плевен

Работната среща в Плевен е насрочена за 14:30 часа в сградата на Областната администрация. На нея министър Иван Шишков ще разговаря с:

  • Областните управители на Плевен и Ловеч;
  • Кметове на общини от двете съседни области;
  • Управителите на местните ВиК дружества;
  • Директорите на Областните пътни управления.

Фокусът на разговорите ще бъде поставен върху хроничния недостиг на вода в региона и належащите ремонти на републиканските пътища. Преди броени дни министерството обяви, че започва проектирането на изцяло нов довеждащ водопровод за Плевен, който ще замени амортизираното 50-годишно трасе на водопровод „Черни Осъм“, преминаващо през частни имоти. На срещата днес ще бъдат обсъдени конкретните срокове и следващите стъпки по реализацията на мащабния проект.

Брифинг за медиите и инспекции по трасето

Преди да пристигне в Плевен, в сутрешните часове на деня арх. Шишков ще проведе среща в Шумен, след което по пътя си ще инспектира лично състоянието на републиканския път I-4 Търговище – Омуртаг в района на Момина чешма.

По време на инспекцията в Плевен министърът ще бъде придружаван от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За медиите и обществеността е предвиден официален брифинг около 16:00 часа, на който ще бъдат представени взетите решения. Паралелно с това заместник-министър Павлета Пеловска ще замине за Свищов, за да провери на място мерките срещу безводието и изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 3 Отговор
    Плевен е много красив град. Там площадите и улиците са оплевени. Още отдавна. Когато са посетени от източни войски.

    06:54 18.08.2026

  • 2 Няма шанс

    7 1 Отговор
    вОдА нЕмА
    тествайте
    гангабанга и бангрангъ да има на БургЪз

    06:57 18.08.2026

  • 3 Пухкавелка

    2 0 Отговор
    Защо не ме взе любоффф

    06:59 18.08.2026

  • 4 глоги

    1 1 Отговор
    Иван Шишков Е на ключово посещение в град Плевен.

    06:59 18.08.2026

  • 5 патент

    2 0 Отговор
    Още не станал шишко.

    07:00 18.08.2026

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    7 0 Отговор
    Иван по прякор Трезвения

    07:07 18.08.2026

  • 7 1488

    10 2 Отговор
    каква е разликата между

    тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
    и
    чорапа ударящ майките с деца, работещите и пенсионерите сега

    вас питам

    Коментиран от #11

    07:14 18.08.2026

  • 8 Този намери ли си ключовете?

    2 0 Отговор
    По време на ключовата обиколка

    07:29 18.08.2026

  • 9 Тоя

    6 0 Отговор
    е за заключване , ключово посещение щял да прави наглия ?

    07:31 18.08.2026

  • 10 Въпрос

    4 0 Отговор
    Как не се намери един истински журналист да го попита, защо същия не отиде да провери магистрала Хемус?Нима това не е най-важния и чакан проект там?Хайде господа журналисти ,отидете и покажете докъде некадърниците докараха проекта,който се строеше усилено по времето на този дето все го плюете.Вижте обраслите лотове и по 2-3 машини на 7-8 километра участък.Ако толкова редакциите ви не желаят да харчат пари и вчера качиха видеа от част от участъците.Изгледайте ги и дайте гласност на това ,което се случва там .Спрете този слугинаж и прикриване на лъжите им как строяли .Най-малкото вземете интервю от собствениците на фирмите,които трябва да работят там и да чуем и другата страна.

    07:35 18.08.2026

  • 11 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Това ,че си протестиращ не ти дава право да чупиш,нападаш полицаи,палиш.Бой ядат и в Европа и Америка за такива неща ама там никой не го коментира.Стой си мирен и никой няма да те закача.Стига вече ги изкарвахте уж невинни жертви.Скоро ще искате да ги канонизирате.Смях.

    07:38 18.08.2026

  • 12 А ГДЕ РУМЕН ЛУКАВИЯ

    4 0 Отговор
    Всеки ден само за Шишков четем.

    Коментиран от #13

    07:40 18.08.2026

  • 13 Мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "А ГДЕ РУМЕН ЛУКАВИЯ":

    Мисли новата си реч в която да каже нещо без да казва нищо .

    07:47 18.08.2026

  • 14 Джон Наш

    1 0 Отговор
    Бацо заради народната любов имаше сериозна причина да се случи АМ Хемус която щеше да е готова. Сега Шишо Бакшишо заради същата любов си измисли хиляда причини за да не се случи магистралата. Надеждата крепи дебилите.

    07:51 18.08.2026

  • 15 ТОЯ ГО НАРИТАХА ВЪВ БАБА АЛИНО

    2 0 Отговор
    Сега отива да го наритат и в Плевен.

    07:53 18.08.2026

  • 16 Хо хо

    0 0 Отговор
    Шишо Бакшишо много работи и никаква работа не върши. Фърла прах от талавизора в очите на слепите.

    08:04 18.08.2026

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