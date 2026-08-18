Министър Иван Шишков на ключово посещение в Плевен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети Плевен днес, 18 август. Посещението е част от неговата интензивна двудневна работна обиколка в четири ключови области на страната – Варна, Добрич, Шумен и Плевен, която се провежда в рамките на новостартиралата национална инициатива „Регионите говорят“.

Основната цел на кампанията, обявена от регионалния министър след заседание на Министерския съвет, е решаването на критичните проблеми с водоснабдяването, безводието и републиканската пътна инфраструктура чрез директни проверки на място и координация с местните власти.

Програма на визитата и ключови теми в Плевен

Работната среща в Плевен е насрочена за 14:30 часа в сградата на Областната администрация. На нея министър Иван Шишков ще разговаря с:

Областните управители на Плевен и Ловеч;

Кметове на общини от двете съседни области;

Управителите на местните ВиК дружества;

Директорите на Областните пътни управления.

Фокусът на разговорите ще бъде поставен върху хроничния недостиг на вода в региона и належащите ремонти на републиканските пътища. Преди броени дни министерството обяви, че започва проектирането на изцяло нов довеждащ водопровод за Плевен, който ще замени амортизираното 50-годишно трасе на водопровод „Черни Осъм“, преминаващо през частни имоти. На срещата днес ще бъдат обсъдени конкретните срокове и следващите стъпки по реализацията на мащабния проект.

Брифинг за медиите и инспекции по трасето

Преди да пристигне в Плевен, в сутрешните часове на деня арх. Шишков ще проведе среща в Шумен, след което по пътя си ще инспектира лично състоянието на републиканския път I-4 Търговище – Омуртаг в района на Момина чешма.

По време на инспекцията в Плевен министърът ще бъде придружаван от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За медиите и обществеността е предвиден официален брифинг около 16:00 часа, на който ще бъдат представени взетите решения. Паралелно с това заместник-министър Павлета Пеловска ще замине за Свищов, за да провери на място мерките срещу безводието и изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).