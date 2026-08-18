Министър Иван Шишков на ключово посещение в Плевен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети Плевен днес, 18 август. Посещението е част от неговата интензивна двудневна работна обиколка в четири ключови области на страната – Варна, Добрич, Шумен и Плевен, която се провежда в рамките на новостартиралата национална инициатива „Регионите говорят“.
Основната цел на кампанията, обявена от регионалния министър след заседание на Министерския съвет, е решаването на критичните проблеми с водоснабдяването, безводието и републиканската пътна инфраструктура чрез директни проверки на място и координация с местните власти.
Програма на визитата и ключови теми в Плевен
Работната среща в Плевен е насрочена за 14:30 часа в сградата на Областната администрация. На нея министър Иван Шишков ще разговаря с:
- Областните управители на Плевен и Ловеч;
- Кметове на общини от двете съседни области;
- Управителите на местните ВиК дружества;
- Директорите на Областните пътни управления.
Фокусът на разговорите ще бъде поставен върху хроничния недостиг на вода в региона и належащите ремонти на републиканските пътища. Преди броени дни министерството обяви, че започва проектирането на изцяло нов довеждащ водопровод за Плевен, който ще замени амортизираното 50-годишно трасе на водопровод „Черни Осъм“, преминаващо през частни имоти. На срещата днес ще бъдат обсъдени конкретните срокове и следващите стъпки по реализацията на мащабния проект.
Брифинг за медиите и инспекции по трасето
Преди да пристигне в Плевен, в сутрешните часове на деня арх. Шишков ще проведе среща в Шумен, след което по пътя си ще инспектира лично състоянието на републиканския път I-4 Търговище – Омуртаг в района на Момина чешма.
По време на инспекцията в Плевен министърът ще бъде придружаван от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
За медиите и обществеността е предвиден официален брифинг около 16:00 часа, на който ще бъдат представени взетите решения. Паралелно с това заместник-министър Павлета Пеловска ще замине за Свищов, за да провери на място мерките срещу безводието и изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
06:54 18.08.2026
2 Няма шанс
тествайте
гангабанга и бангрангъ да има на БургЪз
06:57 18.08.2026
3 Пухкавелка
06:59 18.08.2026
4 глоги
06:59 18.08.2026
5 патент
07:00 18.08.2026
6 kоkорчо 💋🍌
07:07 18.08.2026
7 1488
тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
и
чорапа ударящ майките с деца, работещите и пенсионерите сега
вас питам
Коментиран от #11
07:14 18.08.2026
8 Този намери ли си ключовете?
07:29 18.08.2026
9 Тоя
07:31 18.08.2026
10 Въпрос
07:35 18.08.2026
11 Факт
До коментар #7 от "1488":Това ,че си протестиращ не ти дава право да чупиш,нападаш полицаи,палиш.Бой ядат и в Европа и Америка за такива неща ама там никой не го коментира.Стой си мирен и никой няма да те закача.Стига вече ги изкарвахте уж невинни жертви.Скоро ще искате да ги канонизирате.Смях.
07:38 18.08.2026
12 А ГДЕ РУМЕН ЛУКАВИЯ
Коментиран от #13
07:40 18.08.2026
13 Мисли
До коментар #12 от "А ГДЕ РУМЕН ЛУКАВИЯ":Мисли новата си реч в която да каже нещо без да казва нищо .
07:47 18.08.2026
14 Джон Наш
07:51 18.08.2026
15 ТОЯ ГО НАРИТАХА ВЪВ БАБА АЛИНО
07:53 18.08.2026
16 Хо хо
08:04 18.08.2026