Локомотив София и ЦСКА ще премерят сили по-рано: БФС измести датата на дербито

Мачът между Локомотив София и ЦСКА, част от шестия кръг на Първа лига, ще се състои на 23 август - неделя от 21:15 часа, вместо първоначално планирания 24 август. Това решение бе официално обявено от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.

Изместването на датата не е случайно – ръководството на ЦСКА е отправило молба за промяна, тъй като "армейците" ще се борят за място в груповата фаза на Лига Европа. За да могат да се подготвят оптимално за европейските си битки, столичното дерби ще се изиграе ден по-рано.

Не само феновете на Локомотив София и ЦСКА трябва да следят внимателно новия график. Двубоят между Локомотив Пловдив и Арда Кърджали ще се проведе на 24 август, като по този начин програмата на шампионата се пренарежда.