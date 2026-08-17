Марко Николич: В АЕК имаме опитен и качествен екип

Треньорът на АЕК Атина - Марко Николич призна, че голямата му цел е да докара Шампионската лига в Гърция. Сърбинът коментира и случващото с национала Мартин Георгиев, който е част от неговия тим, както и с Марко Груич. Сръбският национал игра в АЕК Атина през миналия сезон, но преди дни премина в Левски със свободен трансфер.

„Тук сме 3 месеца след последния официален мач срещу Олимпиакос. Предстои ни много важен двубой срещу Левски и съм развълнуван. Идват големите мачове. Със сигурност не е удобно обстоятелството, че срещу нас имаме отбор, който е изиграл десет мача, докато ние сме изиграли само един. Изправяме се срещу отбор с национални състезатели и добър треньор, който играе бързо и е добър както на контраатаки, така и при статичните положения", започна Николич.

"В АЕК имаме опитен и качествен екип. Трябва да оправдаем очакванията и изискванията. Целта е да влезем в основната фаза на Шампионската лига. От това, което видях, имаме 5-6 играчи, които са записали минути в Шампионската лига. Моите играчи заслужават да изживеят това. Ще се борим, а след шест дни ще се борим и в Атина, за да доведем Шампионската лига в Гърция, тъй като ние сме единственият отбор, който може да го направи", каза сърбинът.

"Говорих с момчетата преди няколко дни. Ние сме опитен отбор в Лига Европа и Лигата на конференциите, но не и в Шампионската лига. Пред нас има отбор, който трябва да уважаваме и който сложи край на доминацията на Лудогорец. Имат добри играчи, но ние не търсим оправдания, а решения. Не е лесно да си в най-добрата си форма точно в този момент. Това, което ще обещая, е, че ще дадем всичко от себе си на терена, за да постигнем целта, и вярвам, че ще успеем", добави той.

"Играчите ми са в добро състояние. Едно е физическото състояние, а друго е формата, която идва с официалните мачове. Ние сме добре и нямаме контузени. Напълно готови сме за двубоя. Треньорите винаги искаме нещо повече, но за мен моите играчи са най-добрите в света. Българите имат предимството на игровия ритъм, но ще се опитаме да го неутрализираме. Напълно съм доволен от отбора, който имам. Дали сме фаворити или не, това е въпрос за феновете и привържениците. Аз съм професионален треньор и не гледам на нещата по този начин. Уважавам съперниците. Играчите на Левски работят здраво и миналата година спечелиха първенството. Как може човек да изчисли шансовете?", сподели Николич.

"Бюджетите не решават мачовете. По тази логика ние щяхме да сме четвърти, но спечелихме първенството и отстранихме много по-скъпи от нас отбори в Европа. Няма да направя грешката да ги подценя. Те се намират в най-добрия си период през последното десетилетие. Лигата на конференциите е едно ниво, а Шампионската лига е друго. Трябва да гледаме минута за минута и ситуация за ситуация. Въпросът е как ще започнем мача, за да наложим нашата игра. Не трябва да играем тяхната игра. Ние се концентрираме върху това как да наложим нашата игра пред толкова хиляди привърженици на Левски и 2000 фенове на АЕК", каза наставникът.

"Мартин Георгиев е много талантлив, може да играе на две позиции за нас и е много важен за отбора. Щастливи сме, че е част от нашия състав", каза още Николич.

"От своя страна Марко Груич е прекрасен човек и шампион с нас. Радвам се, че подписа с Левски. Мисля, че миналият сезон му помогна да се върне на високо ниво. След мачовете с нас му пожелаваме всичко да върви добре", коментира той.

"Интересува ме единствено резултатът. Наистина. За мен няма нищо друго. Сезонът току-що започна. Вярвам в отбора, в новите ни трансфери и в нашата игра, която ще се развива. Имам огромно доверие на играчите. Сезонът е много дълъг, но точно сега единственото, което ще ме зарадва, е класирането напред“, завърши той.