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Всички резултати и голмайстори от Шампионска лига

7 Ноември, 2024 06:13 2 112 0

Всички резултати и голмайстори от Шампионска лига

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Барселона разгроми Цървена звезда с 5:2

Всички резултати и голмайстори от Шампионска лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

В Шампионска лига се изиграха няколко вълнуващи мача. Байерн Мюнхен победи Бенфика с 1:0, докато Атлетико Мадрид направи обрат срещу ПСЖ, побеждавайки ги с 2:1. Барселона разгроми Цървена звезда с 5:2, а Интер спечели минимално срещу Арсенал с 1:0. В Gong.bg проследихме на живо всички срещи за вас:

Пълна програма за мачовете от Шампионска лига в сряда:

Фейенорд – РБ Залцбург 1:3
0:1 Конате 45+2'
0:2 Конате 58'
1:2 Муса 83'
1:3 Гуиндо 86'

Пари Сен Жермен – Атлетико Мадрид 1:2
1:0 Заир Емери 14'
1:1 Молина 18'
1:2 Кореа 93'

Байерн Мюнхен – Бенфика 1:0
1:0 Мусиала 67'

Спарта Прага – Брест 1:2
0:1 Е. Фернандеш 37'
0:2 Кайринен 80' (а)
1:2 Олатунджи 92'

Цървена звезда – Барселона 2:5
0:1 Мартинес 13'
1:1 Силас 27'
1:2 Левандовски 43'
1:3 Левандовски 53'
1:4 Рафиня 55'
1:5 Лопес 76'
2:5 Милсон 84'

Интер – Арсенал 1:0
1:0 Чалханоглу 45+2-дузпа'

Щутгарт – Аталанта 0:2
0:1 Луукман 52'
0:2 Дзаниоло 88'

Шахтьор Донецк – Йънг Бойс 2:1
0:1 Имери 28', 1:1 Зубков 31', 2:1 Судаков 41'

Брюж – Астън Вила 1:0
1:0 Ванакен 52'-дузпа


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