08.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.00 „Сидни“ - „Санфрече“ Нова спорт
12.00 „Джонбук“ - „Селангор“ Нова спорт
12.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
14.00 „Дзъндзян“ - „Порт“ Нова спорт
15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
17.30 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт
19.45 „Лудогорец“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Галатасарай“ - “Тотнъм“ МАХ Спорт 3
19.45 „Юнион“ - „Рома“ МАХ Спорт 4
19.45 „Олимпиакос“ - „Рейнджърс“ Ринг
21.00 Волейбол, „Веро Волей“ - „Порто“ МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
21.30 Баскетбол, „Олимпия Милано“ - „Реал“ МАХ Спорт 1
22.00 „Манчестър Юнайтед“ - ПАОК МАХ Спорт 3
22.00 „Алкмаар“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 4
22.00 „Лацио“ - „Порто“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Челси“ - „Ноа“ Ринг
22.00 „Уест Бромич“ - „Бърнли“ Диема спорт 2
02.30 НХЛ, „Тампа Бей“ - „Филаделфия“ МАХ Спорт 2
7 Ноември, 2024 06:20 1 146 0
Спортът по ТВ в четвъртък (7 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
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