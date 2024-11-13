Спортът по ТВ в сряда (13 ноември)

Най-богатият човек на планетата Илон Мъск: Съдиите по делото с мигрантите в Албания трябва да си ходят

Най-богатият човек на Земята Илон Мъск днес разкритикува решението на съда в Рим да не се позволява задържането на втора група мигранти в новите, упра ...