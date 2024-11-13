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Спортът по ТВ в сряда (13 ноември)

13 Ноември, 2024 06:49 588 1

Спортът по ТВ в сряда (13 ноември)

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Предимно волейбол и баскетбол в ефира днес

Спортът по ТВ в сряда (13 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

15.00 Тенис: турнир в Торино - МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол: „Партизан“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 1

19.30 Волейбол: „Милано“ - „Кнак“ - МАХ Спорт 3

19.30 Волейбол: „Вашаш“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 4

21.30 Волейбол: „Ястжембски“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2

21.30 Тенис: турнир в Торино - МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол: „Ховентуд“ - „Будучност“ - МАХ Спорт 3

21.30 Волейбол: „Гийзен“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 4


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