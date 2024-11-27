Спортът по ТВ в сряда (27 ноември)

Страх в Ню Йорк за Бендтнер: Нападнат е с нож на улицата, негов приятел е ранен

Ужасяващи моменти за Никлас Бендтнер, бивш нападател на Арсенал и Ювентус, по улиците на Ню Йорк. Бившият датски футболист и няколко негови приятели с ...