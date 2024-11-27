12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Поханг“ - Диема спорт 3
12.00 Футбол: „Гуанджоу“ - „Шанхай Шенхуа“ - Нова спорт
14.00 Футбол: „Тампайнс“ - „Банкок“ - Нова спорт
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1
16.00 Футбол: „Насаф“ - „Кувейт“ - Диема спорт 2
16.00 Футбол: „Алтън-Асър“ - „Ал Кува“ - Нова спорт
17.15 „Истанбул ББ“ - „Петроклуб“ - Ринг
18.00 „Трактор“ - „Ал Уакла“ - Нова спорт
19.00 Волейбол, „Волунтари“ - „Щутгарт“ - МАХ Спорт 1
19.45 Футбол: ШЛ „Цървена звезда“ - „Щутгарт“ - бТВ Екшън
19.45 Футбол: ШЛ „Щурм“ - „Жирона“ - Ринг
19.45 „Леванте“ - „Малага“ - МАХ Спорт 4
20.00 „Ал Таавон“ - „Ал Халидия“ - Нова спорт
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство - Евроспорт 1
21.00 Волейбол, „Младост“ - „Марица“ - МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, „Нант“ - „Фенербахче“ - МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол, „Жешов“ - „Конелиано“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: ШЛ „Ливърпул“ - „Реал“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: ШЛ „Астън Вила“ - „Ювентус“ - Ринг
22.00 Футбол: „Дарби Каунти“ - „Суонси“ - Диема спорт 2
02.30 Хощей: НХЛ „Кълъмбъс“ - „Монреал“ - МАХ Спорт 2
03.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в сряда (27 ноември)
27 Ноември, 2024 07:35 665 1
Ето какво може да гледате по телевизията днес
12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Поханг“ - Диема спорт 3
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1 Град Козлодуй
07:37 27.11.2024