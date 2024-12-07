Спортът по ТВ в събота (7 декември)

10.00 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1

10.20 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, жени - Евроспорт 2

11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

11.00 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, мъже - Евроспорт 1

12.00 Футбол: „Локомотив“ (Пд) - „Берое“ - Диема спорт

12.15 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1

12.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Абу Даби - Диема спорт 3

14.00 Футбол:„Хановер“ - „Улм“ - Диема спорт 3

14.30 Футбол:„Евертън“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2

14.30 Футбол:„Лийдс“ - „Дарби Каунти“ - Нова спорт

14.30 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, жени - Евроспорт 2

14.45 Снукър: Shoot Out, трети кръг - Евроспорт 1

15.00 Футбол: „Ботев“ (Вр) - „Черно море“ - Диема спорт

15.00 Футбол: „Лас Палмас“ - „Валядолид“ - МАХ Спорт 4

15.20 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 2

16.00 Футбол: „Дженоа“ - „Торино“ МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Абу Даби - Диема спорт 3

16.00 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2

17.00 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2

17.00 Футбол: „Астън Вила“ - „Саутхемптън“ - Нова спорт

17.15 Футбол: „Бетис“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: ЦСКА – ЦСКА 1948 - Диема спорт

18.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа, гигантски слалом, жени - Евроспорт 2

19.00 Футбол: „Ювентус“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3

19.00 Сенши: бойна вечер от Варна - МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол: „Монтана“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2

19.00 Голф: PGA тур, "Уърлд челъндж", трети ден - Евроспорт 2

19.00 Формула "Е": Световен шампионат в Сао Пауло - Евроспорт 1

19.30 Футбол: „Валенсия“ - „Райо Валекано“ - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2

19.30 Футбол: „Борусия“ (М) - „Борусия“ (Д) - Диема спорт 3

19.30 Футбол: „Арис“ - „Атромитос“ - Нова спорт

20.00 Футбол: „Бенфика“ - „Витория“ (Гимараеш) - Ринг

20.00 Баскетбол: НБА, „Шарлът“ - „Кливлънд“ - Диема спорт

20.30 Колоездене на писта: Шампионска лига в Лондон - Евроспорт 1

21.30 Футбол: „Пройсен Мюнстер“ - „Магдебург“ - Нова спорт

21.45 Футбол: „Рома“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол: „Тенерифе“ - „Лерида“ - Диема спорт 3

22.00 Футбол: „Жирона“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: „Анже“ - „Лион“ - Диема спорт 2

22.00 Бокс: Кубрат Пулев - Махмуд Чар - бТВ Екшън

22.30 Футбол: „Фамаликао“ - „Порто“ - Ринг

22.30 Бокс: галавечер от Лондон - МАХ Спорт 1

23.30 Хокей: НХЛ, „Чикаго“ - „Уинипег“ - МАХ Спорт 2

23.30 Снукър: Shoot Out, четвъртфинал - Евроспорт 1

01.00 Брейк: световно първенство, финал - Нова спорт

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