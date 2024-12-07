Спортът по ТВ в събота (7 декември)

10.00 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
10.20 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, жени - Евроспорт 2
11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
11.00 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, мъже - Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Локомотив“ (Пд) - „Берое“ - Диема спорт
12.15 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
12.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Абу Даби - Диема спорт 3
14.00 Футбол:„Хановер“ - „Улм“ - Диема спорт 3
14.30 Футбол:„Евертън“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
14.30 Футбол:„Лийдс“ - „Дарби Каунти“ - Нова спорт
14.30 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, жени - Евроспорт 2
14.45 Снукър: Shoot Out, трети кръг - Евроспорт 1
15.00 Футбол: „Ботев“ (Вр) - „Черно море“ - Диема спорт
15.00 Футбол: „Лас Палмас“ - „Валядолид“ - МАХ Спорт 4
15.20 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Дженоа“ - „Торино“ МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Абу Даби - Диема спорт 3
16.00 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Астън Вила“ - „Саутхемптън“ - Нова спорт
17.15 Футбол: „Бетис“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: ЦСКА – ЦСКА 1948 - Диема спорт
18.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа, гигантски слалом, жени - Евроспорт 2
19.00 Футбол: „Ювентус“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3
19.00 Сенши: бойна вечер от Варна - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: „Монтана“ - „Левски“ - МАХ Спорт 2
19.00 Голф: PGA тур, "Уърлд челъндж", трети ден - Евроспорт 2
19.00 Формула "Е": Световен шампионат в Сао Пауло - Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Валенсия“ - „Райо Валекано“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Борусия“ (М) - „Борусия“ (Д) - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Арис“ - „Атромитос“ - Нова спорт
20.00 Футбол: „Бенфика“ - „Витория“ (Гимараеш) - Ринг
20.00 Баскетбол: НБА, „Шарлът“ - „Кливлънд“ - Диема спорт
20.30 Колоездене на писта: Шампионска лига в Лондон - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Пройсен Мюнстер“ - „Магдебург“ - Нова спорт
21.45 Футбол: „Рома“ - „Лече“ - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Тенерифе“ - „Лерида“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Реал“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Анже“ - „Лион“ - Диема спорт 2
22.00 Бокс: Кубрат Пулев - Махмуд Чар - бТВ Екшън
22.30 Футбол: „Фамаликао“ - „Порто“ - Ринг
22.30 Бокс: галавечер от Лондон - МАХ Спорт 1
23.30 Хокей: НХЛ, „Чикаго“ - „Уинипег“ - МАХ Спорт 2
23.30 Снукър: Shoot Out, четвъртфинал - Евроспорт 1
01.00 Брейк: световно първенство, финал - Нова спорт
Спортът по ТВ в събота (7 декември)
7 Декември, 2024 08:32 557 0
Много спортни събития в телевизионния ефир днес
10.00 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1
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