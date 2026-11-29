„Зенит“ разгроми ЦСКА с 4:1 като гост в Москва и излезе начело в руската Висша лига. Двубоят от 16-ия кръг се игра на „ВЕБ Арена“, а петербургският отбор събра 34 точки. Московското „Динамо“ е второ с 32 точки и мач по-малко, докато ЦСКА остана на петата позиция с 26 точки.

Гостите поведоха в 20-ата минута след автогол на защитника на ЦСКА Мохамед Аззи. Пет минути преди почивката Максим Глушенков се възползва от подаване на Артьом Карпукас и прехвърли вратаря Максим Бориско за 2:0.

„Зенит“ започна силно и второто полувреме. Луис Енрике увеличи преднината в 51-ата минута след бърза атака, в която Александър Соболев намери бразилския нападател в наказателното поле. ЦСКА върна едно попадение в 73-ата минута чрез Данил Круговой, но осем минути по-късно Глушенков оформи крайното 4:1.

Реванш за поражението в Санкт Петербург

Победата има значение и заради първия мач между двата отбора през сезона. През септември ЦСКА спечели с 2:1 като гост на „Зенит“. С успеха в Москва петербургският тим прекъсна серията си от два мача без победа в първенството, след като преди това загуби от „Рубин“ и завърши наравно с „Ростов“.

„Добър мач в наше изпълнение. Взехме реванш за поражението в първия кръг. В защита не дадохме пространство на съперника. Победата е заслужена“, заяви треньорът на „Зенит“ Сергей Семак, цитиран от „Чемпионат“. Той допълни, че ЦСКА не е играл пасивно, въпреки че домакините са изоставали с 1:4.

Глушенков вече има 12 гола в първенството и оглавява голмайсторската листа на РПЛ, съобщи „Комерсант“. Следващият мач на „Зенит“ е домакинство срещу „Балтика“ на 5 декември, а ЦСКА ще гостува на „Родина“ в същия кръг.

Източници: championat.ru, kommersant.ru, sport-express.net