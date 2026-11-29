Ла Лига и Атлетик Билбао осъдиха расистките обиди, отправени към Нико и Иняки Уилямс по време на двубоя срещу Малага в събота. От испанската лига съобщиха, че е установен един от извършителите, който е бил отстранен от стадиона и ще понесе дисциплинарна санкция. „В спорта няма място за расистки прояви и прояви на омраза. Ла Лига категорично осъжда обидите, отправени към братята Уилямс по време на мача Малага – Атлетик на стадион „Ла Росаледа“, се казва в официалната позиция.

От клуба от Билбао също реагираха остро: „Категорично осъждаме расистките обиди, отправени от трибуните към нашите футболисти. Расизмът няма място нито във футбола, нито в обществото, което искаме да изградим“. На терена Атлетик спечели с 4:3, като Нико Уилямс се отчете с гол и асистенция, а по-големият му брат Иняки също участва пряко в попадението. Баските водеха с 4:1 на почивката, но след два гола на Адриан Ниньо през второто полувреме трябваше да удържат крехкия си аванс.

Нико Уилямс вече е бил обект на расистки обиди – през 2024 г. той сигнализира за подобен инцидент по време на мач срещу Атлетико Мадрид. Расизмът в испанския футбол остава сериозен проблем, като сред най-често засегнатите е и звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор.