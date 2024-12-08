Спортът по ТВ в неделя (8 декември)

Трима българи в игра за Шльонск при загуба от Лехия

Тимът на Шльонск Вроцлав претърпя поражение с 0:1 при гостуването си на Лехия в Гданск. Това се случи в мач от 18-ия кръг на полската Екстракласа. Так ...