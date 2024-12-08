Спортът по ТВ в неделя (8 декември)

10.00 Лека атлетика: европейско първенство по крос Евроспорт 2
10.45 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, скиатлон, мъже Евроспорт 1
12.00 Футбол: „Локомотив“ (Сф) - „Септември“ Диема спорт
11.00 Голф,: Европейски тур МАХ Спорт 1
12.15 Северна комбинация: Световна купа в Лилехамер голяма шанца мъже Евроспорт 1
13.00 Баскетбол: „Академик“ - „Миньор“ МАХ Спорт 2
13.10 Ски бягане: Световна купа в Лилехамер, скиатлон, жени Евроспорт 1
13.30 Футбол: „Фиорентина“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол: „Билбао“ - „Баскония“ Диема спорт 2
14.00 Футбол: „Рос Каунти“ - „Рейнджърс“ Ринг
14.00 Баскетбол: „Гран Канария“ - „Рио Бреоган“ Нова спорт
14.30 Футбол: „Крумовград“ - „Левски“ Диема спорт
14.30 Колокрос: Световна купа, Кабрас, жени Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Леганес“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1: Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
15.00 Северна комбинация: Световна купа, ски бягане 10км, мъже Евроспорт 1
15.30 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, масов старт, мъже Евроспорт 1
16.00 Футбол: „Верона“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: „Фулъм“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
16.00 Футбол: „Лестър“ - „Брайтън“ Нова спорт
16.00 Футбол: „Алкмаар“ - „Аякс“ Ринг
16.00 Колокрос: Световна купа, Кабрас, мъже Евроспорт 2
16.15 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
16.30 Волейбол: „Перуджа“ - „Пиаченца“ МАХ Спорт 2
17.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
17.15 Футбол: „Атлетик“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
18.00 Ски алпийски дисциплини: СК, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
18.30 Футбол: „Тотнъм“ - „Челси“ Диема спорт 2
18.30 Футбол: „Хофенхайм“ - „Фрайбург“ Нова спорт
18.30 Футзал: „Левски“ - „Цървена звезда“ БНТ 3
18.30 Голф: PGA тур, "Уърлд челъндж", четвърти ден Евроспорт 2
19.00 Футбол: „Венеция“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
19.00 Ски алпийски дисциплини: СК, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Осасуна“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол: „Реал“ - „Уникаха“ Диема спорт
20.00 НХЛ: „Ню Йорк“ - „Сиатъл“ МАХ Спорт 1
20.00 НФЛ: „Минесота“ - „Атланта“ МАХ Спорт 2
20.00 НБА: „Чикаго“ - „Филаделфия“ Диема спорт 3
20.30 „Ламия“ - „Панетоликос“ Нова спорт
21.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Тремблан, втори манш гигантски слалом жени Евроспорт 1
21.45 Футбол: „Наполи“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Сент Етиен“ - „Марсилия“ Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Атлетико“ - „Севиля“ МАХ Спорг 4
22.00 Футбол: „Нортхемптън“ - „Питърбро“ Диема спорт 3
22.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Бийвър Крийк, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
22.30 НБА: „Бруклин“ - „Милуоки“ Диема спорт 3
23.20 НФЛ: „Лос Анджелис“ - „Бъфало“ МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в неделя (8 декември)
8 Декември, 2024 09:49 245 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
10.00 Лека атлетика: европейско първенство по крос Евроспорт 2
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