Дженаро Гатузо не скри удовлетворението си след поредния успех на Лацио, който оглавява класирането. След двубоя наставникът припомни критиките, които е получил в началото на сезона, и отправи послание към недоброжелателите си.

„Не трябва да гледаме класирането. Трябва да живеем ден за ден. Не съм забравил думите от началото на сезона.

Казваха, че не сме достатъчно добри, че трябва да изпаднем и че аз съм некадърник“, заяви Гатузо пред журналистите. Италианецът подчерта, че отборът трябва да запази концентрацията си и да продължи да работи, без да се главозамайва от лидерската позиция.