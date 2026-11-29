Интер отново се радва на силния тандем между Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес. Двамата се завърнаха заедно на терена и имаха ключова роля за победата с 4:0 над Дженоа, като отбелязаха три от попаденията на „нерадзурите“.

След мача Тюрам беше попитан защо винаги държи топката при дузпите на Интер, преди да я подаде на определения изпълнител непосредствено преди удара.

„Защо я държа аз ли? Трябва да реша кой ще бие. Гледам ги в очите и тогава избирам“, пошегува се французинът.

В разговора се включи и Иван Проведел, който припомни, че вратарят е направил две решаващи спасявания срещу Осмайич при резултат 0:0. „Ти обаче не ме погледна в очите…“, отвърна с усмивка стражът.