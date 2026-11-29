Масимилиано Алегри е убеден, че Кевин Де Бройне няма да напусне Наполи през януарския трансферен прозорец. Белгиецът е свързван с ПСВ Айндховен, но наставникът на италианския шампион очаква да разчита на него поне до края на сезона. „Ще обсъдим ситуацията с клуба, но той е изключително професионален футболист и смятам, че ще остане при нас до юни“, заяви Алегри пред “Sky Sport Italia”.

Де Бройне има 17 мача във всички турнири през сезона, в които е отбелязал четири гола и е направил две асистенции. Според информациите обаче белгиецът не е доволен от по-дефанзивната роля, която получава на терена – проблем, за който е изразявал недоволство и през миналия сезон при Антонио Конте. Договорът на 35-годишния халф с Наполи е до юни 2027 г. Алегри не спести похвалите си към него, като го постави редом до Лука Модрич.

„За съжаление, възрастта не чака никого, но той е изключителен футболист. Рядко греши, когато топката е в краката му. Играчите като Де Бройне и Лука Модрич са нещо специално за хората, които обичат футбола“, добави треньорът.