Уорън Заир-Емери записа ново историческо постижение с екипа на Пари Сен Жермен. Французинът изигра своя мач №200 за парижани при победата с 2:0 над Лориен и на 20 години и 265 дни стана най-младият футболист в историята на клуба, достигнал тази граница.

Така халфът подобри рекорда на Адриен Рабио, който записа своята 200-а среща за ПСЖ на 23 години и три дни.

Заир-Емери вече държи и рекордите за най-млад дебютант на парижани, както и за най-млад футболист с 50 и 100 мача за клуба. Той проби в първия отбор през сезон 2022/23, а оттогава единствено Витиня има повече участия за ПСЖ.

Французинът притежава и впечатляващо постижение в Шампионската лига. На 20 години и 31 дни той стана най-младият футболист с 40 мача в турнира, подобрявайки рекорда на Джуд Белингам.

В двубоя с Лориен головете за успеха на ПСЖ отбелязаха Сени Маюлу в 32-рата минута и Усман Дембеле в 67-ата.