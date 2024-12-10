Спортът по ТВ във вторник (10 декември)

Денков за имунитета на Петков: Щеше да е смешно, ако не беше жалко. Пеевски отдавна загуби мяра

На международния ден за борба с корупцията, Сарафов поиска имунитета на Кирил Петков за ареста на Борисов. Същият Сарафов, за когото излязоха данни, ...