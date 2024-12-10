10.00 Плуване: Световно първенство в 25м басейн - БНТ 3
15.00 Волейбол: „Тренто“ - „Шахдаб“ - МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", първи кръг - Евроспорт 1
17.00 Футбол: „Аталанта“ - „Реал“ (младежи) - МАХ Спорт 3
18.30 Волейбол: „Фулад“ - „Лубе“ - МАХ Спорт 1
18.30 Плуване: Световно първенство в 25.м басейн - БНТ 3
19.45 Футбол: ШЛ „Жирона“ - „Ливърпул“ - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: ШЛ „Динамо“ (Загреб) - „Селтик“ - МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", първи кръг - Евроспорт 1
22.00 Футбол: ШЛ „Лайпциг“ - „Астън Вила“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: ШЛ „Шахтьор“ - „Байерн“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: ШЛ „Аталанта“ - „Реал“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: ШЛ „Байер“ - „Интер“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Лийдс“ - „Мидълзбро“ - Диема спорт 2
01.30 Волейбол: „Сада Крузейро“ - „Сиудад Волей“ - МАХ Спорт 1
02.30 Хокей: НХЛ, „Ню Йорк“ - „Лос Анджелис“ - МАХ Спорт 2
02.30 Баскетбол: НБА, четвъртфинал 1 - Диема спорт 2
Спортът по ТВ във вторник (10 декември)
10 Декември, 2024 07:04 472 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
10.00 Плуване: Световно първенство в 25м басейн - БНТ 3
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