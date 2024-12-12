Спортът по ТВ в четвъртък (12 декември)

Арсенал не даде шанс на Монако и вече е на трето място в Шампионската лига

Тимът на Арсенал разби с класическото 3:0 гостуващия Монако в двубой от 6-и кръг на основната фаза в Шампионска лига. Резултатът откри Букайо Сака ...