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Спортът по ТВ в четвъртък (12 декември)

Спортът по ТВ в четвъртък (12 декември)

12 Декември, 2024 07:24 283 0

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  • плуване-
  • голф

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (12 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Волейбол: „Сада Крузейро“ - „Суидад Волей“ - МАХ Спорт 1
10.00 Плуване: световно първенство в 25 м басейн - БНТ 3
12.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
13.20 Сноуборд: Световна купа, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг - Евроспорт 1
15.00 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 2
17.30 Футбол: „Астана“ - „Челси“ - МАХ Спорт 3
18.30 Плуване: световно първенство в 25 м басейн - БНТ 3
19.45 Футбол: „Лудогорец“ - „Алкмаар“ - бТВ Екшън
19.45 Футбол: „Виктория“ - „Манчестър Юнайтед“ - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: ПАОК - „Ференцварош“ - МАХ Спорт 4
19.45 Баскетбол: „Фенербахче“ - „Монако“ - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: „Рома“ - „Брага“ - Ринг
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг - Евроспорт 1
21.45 Баскетбол: „Реал“ - „Жалгирис“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Аякс“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Лион“ - „Айнтрахт“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Рейнджърс“ - „Тотнъм“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: „Реал Сосиедад“ - „Динамо“ (Киев) - Ринг
01.30 Волейбол: „Тренто“ - „Сада Крузейро“ - МАХ Спорт 1


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