Спортът по ТВ в петък (20 декември)

Не може да продължаваме да живеем в държавата на двойните стандарти на шепа нагли сополанковци

Не може всеки ден от сутрин до вечер да се говори и пише за Сарафов и то главно от Антикорупционния фонд, от БОЕЦ и от Инициатива “Правосъдие да ...