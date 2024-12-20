09.00 Волейбол: „Конелиано“ - „Ред Рокетс“ МАХ Спорт 1
10.30 Голф: Европейски тур МАХ Спорт 4
10.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Бакуриани, ски бабуни, мъже и жени Евроспорт 1
13.00 Тенис: турнир в Джеда МАХ Спорт 1
13.05 Фрийстайл ски: Световна купа в Инихен, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.30 Волейбол: „Веро Волей“ - „Замалек“ МАХ Спорт 2
14.45 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 2
15.05 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, жени Евроспорт 1
16.00 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени Евроспорт 2
16.45 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис: турнир в Джеда МАХ Спорт 1
18.25 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Фортуна“ - „Магдебург“ Диема спорт 2
19.30 Футбол: „Елверсберг“ - „Шалке“ Нова спорт
19.30 Баскетбол: „Анадолу Ефес“ - „Партизан“ МАХ Спорт 3
19.50 Сноуборд: Световна купа в Копър маунтин, халфпайп, мъже и жени Евроспорт 1
21.15 Баскетбол: „Олимпиакос“ - „Алба“ МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: „Байерн“ - „Лайпциг“ Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Верона“ - „Милан“ МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Мъдъруел“ - „Килмарнък“ Ринг
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Лутън“ - „Дарби Каунти“ Диема спорт 2
Спортът по ТВ в петък (20 декември)
20 Декември, 2024 07:12 538 1
Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден
09.00 Волейбол: „Конелиано“ - „Ред Рокетс“ МАХ Спорт 1
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07:18 20.12.2024