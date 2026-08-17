Септември София покоси Спартак във Варна

Септември София надделя над Спартак Варна с 1:0 като гост в среща от петия кръг на Първа лига. Мачът предложи на феновете множество емоции и напрегнати моменти, но в крайна сметка гостите от столицата си тръгнаха с трите точки.

В началото домакините от Варна демонстрираха амбиция, като Борис Иванов бе близо до откриване на резултата след опасен удар, който обаче профуча покрай вратата. Малко по-късно Бубакар Хане създаде напрежение по десния фланг, но нито Ахмед Ахмедов, нито Жота Лопеш успяха да материализират центрирането му.

Септември не остана длъжен и в 42-ата минута Андре Либерал изпробва рефлексите на Пламен Илиев, който с вещина опази мрежата си суха. Въпреки това, именно Либерал се превърна в герой за гостите, след като в 62-ата минута реализира единственото попадение в срещата, възползвайки се от прецизен пас на Йоан Бауренски.

В заключителните минути Спартак Варна хвърли всички сили в атака, търсейки изравнителен гол. В 84-ата минута Самуел Майор се озова на отлична позиция, но не успя да преодолее стража на Септември.

С този успех Септември София се изкачи на деветото място във временното класиране с актив от 4 точки, докато Спартак Варна остава на седма позиция със 7 точки.