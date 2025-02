Виктория Томова срази гаджето на футболист на Атлетико Мадрид

Първата ракета на България Виктория Томова постигна хубава победа във втория кръг на турнира от категория WTA 250 "Трансилвания Оупън" в Клуж-Напока с награден фонд 275 094 долара. Нашето момиче надви със 7:5, 7:5 поставената под №2 в схемата Олга Данилович. Красивата сръбкиня се представи силно на Australian Open миналия месец, достигайки до осминафиналите, където отстъпи пред испанката Паула Бадоса.

Интересно за отбелязване е, че Олга, дъщеря на баскетболната легенда Предраг Данилович, е гадже на една от звездите на Атлетико Мадрид - словенския вратар Ян Облак, който е и един от най-добрите на своя пост в световния футбол.

29-годишната софиянка пречупи 41-вата в света след почти двучасова битка (1 час и 55 минути), в която Томова загуби още първото си подаване в мача и изостана с 0:2. Това не смути нашето момиче, което пропусна два брейкпойнта малко по-късно в шестия гейм, но успя да се върне в битката за сета. 24-годишната Данилович бе близо до спечелването на първата част при 5:3 в своя полза, но Томова направи серия от 4 поредни гейма и се пребори за сета.

Locking in her quarterfinal spot 👏



Viktoriya Tomova moves past the No.2 seed Danilovic, 7-5, 7-5!#TO2025 pic.twitter.com/a33632tXxo