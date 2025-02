Ал Насър: Това са отвратително забавни фалшиви новини

Ръководството на Ал Насър определи твърденията, че футболистът Джон Дуран живее на около 1000 километра разстояние от клуба и пътува до Саудитска Арабия от Бахрейн за всяка тренировка, като „отвратително забавни фалшиви новини“.

Колумбийският нападател се превърна в поредното попълнение на отбора, в който се състезава Кристиано Роналдо. Той премина с трансфер на стойност от 77 милиона евро от Астън Вила.

Според публикации в медиите Дуран вече се подлага на 80-минутен полет за всяка тренировка на Ал Насър, а след това обратно, за да се върне в новия си дом в съседен Бахрейн.

„Всички сме чували за това, което се нарича „фалшиви новини“, но това е отвратително смешна фалшива новина! Щастливи сме, че нашият клуб има толкова голямо значение. Джон обича Рияд и къщата му е близо до клуба и стадиона. Той е нашият нов член на семейството“, написаха от Ал Насър.

