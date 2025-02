Неймар стана играч на мача и “захапа” бившия си клуб Ал- Хилал

Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен Неймар направи повторния си дебют за родния си клуб Сантос снощи. Това се случи при домакинството на Ботафого СП в щатското първенство на Сао Пауло, а мачът завърши 1:1.

Той замени Габриел Бонтемпо след почивката и веднага бе в центъра на вниманието. През второто полувреме Неймар стана най-фаулираният играч, с пет нарушения от съперниците. Той също така отправи шест удара към вратата и даде 22 паса, някои от които напомниха най-добрите му години. Сантос пропиля няколко възможности за гол, включително два чисти шанса след пасове на Неймар, който в крайна сметка стана и играч на мача.

Иначе Сантос откри резултата пред 20 000 фенове на “Вила Белмиро”, когато Тикиньо реализира дузпа в 38-ата минута. Александре Жезус изравни с удар с глава в 67-ата минута.

“Знаех, че ще покажа нещо различно на терена. Теренът е единственото място, където мога да се защитя от тази критика, от тези коментари. Казах на Ал-Хилал, че съм готов да играя. Не за 90 минути, имах супер сериозна контузия, а след това получих още една контузия. Трябва феновете да имат малко търпение“, каза Неймар след мача.

След като прозвуча последният съдийски сигнал, играчите от гостуващия отбор се втурнаха да се снимат със звездата.

“Тръгнах си оттук на 21-годишна възраст, обиколих света, влязох в историята на клубовете, за които играх. Това да се снимам със съперниците е уважението, което получавам у дома, Имам нужда от повече минути, повече мачове. Не съм на 100%, но не очаквах да тичам толкова много, колкото тази вечер“, заяви пред журналисти Неймар, който все още се възстановява от сериозна контузия на коляното. Ще бъда много по-добър след три, четири мача“, добави Неймар.

Неймар изигра 225 мача за Сантос по време на първия си престой в клуба и вкара 138 гола, много от които бяха ключови за спечелването на шест титли в клуба. Саудитският Ал-Хилал прекрати договора на Неймар по взаимно съгласие миналата седмица, след като той изигра само седем мача от септември 2023 г. насам.