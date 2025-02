Футболисти се наредиха на опашка за селфи с Неймар (ВИДЕО)

Завръщането на Неймар в Сантос предизвика огромно вълнение, но не само сред феновете, а и сред съперниците на отбора му. Цяла опашка от футболисти на Ботафого се наредиха, за да си направят снимки със звездата.

Бившият нападател на Барселона разтрогна договора си с Ал Хилал, за да сложи екипа на родния си клуб. Той подписа договор за 6 месеца.

The Botafogo SP players all wanting photos with Neymar after the match 🤣 pic.twitter.com/o10JvdjqET