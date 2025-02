Филаделфия Ийгълс спечели втора титла от Супербоул

Отборът на Филаделфия Ийгълс тотално надигра действащия двукратен шампион в Националната футболна лига (НФЛ) Канзас Сити Чийфс, за да спечели втория си трофей „Винс Ломбради“. „Орлите“ триумфираха в Super Bowl LIX в Ню Орлиънс с резултат от 40:22, пише sportal.bg.

Филаделфия напълно контролира развоя на двубоя, в който нападението на Чийфс изобщо не функционираше. „Вождовете“ реализираха първите си точки едва в края на третата четвърт, но дотогава вече изоставаха с 34:0. Фили отбеляза 21 от своите 34 точки след два пресечени паса, единият върнат за тъчдаун и едно отнемане на топката след неуспешен опит за конвертиране на четвърти даун от страна на Патрик Махоум и компания.

В заключителните минути Филаделфия заложи на по-продължителни притежания, включващи предимно разигравания по земя. Идеята на това беше „орлите“ да източат максимално много часовника, за да не дадат шанс на Канзас Сити да се върне в двубоя. За това спомогна и защитата на Филаделфия, която не остави никакъв шанс на „вождовете“ и реализира общо три отнемания на топката, двата интерсепшъна и един стрип сак, който беше овладян от Ийгълс.

За MVP на срещата напълно очаквано беше обявен куотърбекът на Филаделфия Джейлън Хърц 17/22 успешни паса за 221 ярда, 2 тъчдауна и 1 интерсепшън. Той също така добави и 72 ярда по земя след 11 опита, регистрирайки 1 тъчдаун.

