Дембеле отказва нов договор с ПСЖ въпреки оферта от 30 млн. евро годишно

Усман Дембеле е на път да откаже предложението на Пари Сен Жермен за подновяване на договора си, въпреки че парижани са му предложили заплата от около 30 милиона евро на сезон, твърдят източници, близки до ситуацията.

Според информацията френският национал не е доволен от финансовите параметри и настоява за значително по-високо възнаграждение, след като през 2025 година спечели „Златната топка“. Очакванията на Дембеле са заплатата му да бъде поне двойно по-голяма от предложената от ПСЖ.

Разминаването между двете страни може да доведе до напрежение в преговорите. Договорът на французина изтича през лятото на 2028 година.