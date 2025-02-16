10.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
11.50 Ски бягане: Световна купа във Фалун, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 2
12.30 „Локомотив“ (Пд) - „Септември“ Диема спорт
12.45 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, преследване, жени Евроспорт 1
13.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 1
13.30 „Фиорентина“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
14.00 „Хартс“ - „Рейнджърс“ Ринг
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 „Шалке“ - „Карлсруе“ Диема спорт 3
15.00 „Лудогорец“ - „Берое“ Диема спорт
15.00 „Еспаньол“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
15.30 Колоездене: Класика де Алмерия, мъже Евроспорт 2
16.00 „Монца“ - „Лече“ МАХ Спорт 3
16.00 „Ливърпул“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 2
16.00 „Монпелие“ - „Лион“ Нова спорт
16.00 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, преследване, мъже Евроспорт 1
16.30 „Вердер“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3
16.30 Тенис, турнир в Марсилия, финал МАХ Спорт 1
17.00 Снукър: Уелс оупън, финал Евроспорт 1
17.15 „Валядолид“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4
17.30 ЦСКА-София - „Арда“ Диема спорт
17.30 Колоездене: Фигейра Чемпиънс Класик, мъже Евроспорт 2
17.45 „Аякс“ - „Хераклес“ Ринг
18.00 Волейбол, ЦПВК – ЦСКА Ринг
18.30 „Тотнъм“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
18.30 „Айнтрахт“ -“ Холщайн“ Диема спорт 3
19.00 „Парма“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Монтана“ - ЦСКА МАХ Спорт 2
19.30 „Майорка“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
20.00 „Фарензе“ - „Порто“ Ринг
20.00 ПАОК - „Ламия“ Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 „Хайденхайм“ - „Майнц“ Диема спорт 3
20.45 Снукър: Уелс оупън, финал Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, финал за Кралската купа Нова спорт
21.30 Волейбол, „Лубе“ - „Таранто“ МАХ Спорт 1
21.45 „Ювентус“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
21.45 „Рен“ - „Лил“ Диема спорт 2
22.00 „Бетис“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
22.30 „Витория“ (Гимараеш) - „Брага“ Ринг
Спортът по ТВ в неделя (16 февруари)
16 Февруари, 2025 07:57 667 1
Ето какво може да гладаме днес
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
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1 Град Козлодуй
08:07 16.02.2025