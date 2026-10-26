Джърмейн Пенант с над 50 шева след брутално нападение от куче

Бившето крило във Висшата лига Джърмейн Пенант преживя драматичен инцидент в Северен Лондон, след като беше нападнат от куче по време на разходка с домашния си любимец. 43-годишният анализатор е получил тежки наранявания, наложили поставянето на над 50 шева, като само намесата на неговото куче е предотвратила фатален изход.

Инцидентът станал, докато Пенант разхождал своето куче от породата американска акита на име Кинг. В този момент към тях се приближила немска овчарка, като и двете животни били без каишки. Бившият футболист на Арсенал и Ливърпул се намесил, за да предпази своя питомец, но впоследствие сам се превърнал в мишена на агресивното животно.

Нападателят го съборил на земята и захапал десния му крак в продължение на поне пет секунди, нанасяйки му четири дълбоки рани. В решителния момент Кинг скочил в защита на своя стопанин, влизайки в схватка с другото куче, след което останал неотлъчно до него до пристигането на помощ.

След нападението приятелката на бившия играч, Мими Монтгомъри, бързо му осигурила транспорт до спешното отделение. Пенант прекарал петъчната вечер под лекарско наблюдение, като медицинските лица обмислят необходимостта от пластична операция на една от по-големите рани. Въпреки сериозността на травмите, той е взел решение да не подава официален сигнал в полицията, коментирайки случката с думите: „Това е от онези неща. Аз съм добре, кучето е добре. Всичко е наред.“

Случаят отново насочва вниманието към тревожната статистика в Обединеното кралство, където полицейските данни сочат значителен ръст на инцидентите с нападения от кучета – от 16 040 регистрирани случая през 2020 година до 29 400 през миналата година, което представлява увеличение от 83 процента. Към настоящия момент Джърмейн Пенант се възстановява в своя дом под грижите на своя верен спасител Кинг.

🐶 Liverpool'un eski yıldızlarından Jermaine Pennant, köpeğini gezdirdiği sırada başka bir köpeğin saldırısına uğradı. 43 yaşındaki eski futbolcunun bacağına 50 dikiş atıldı. https://t.co/I4Ry9tp0L4 — Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026