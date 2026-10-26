Рафаел Надал се завръща на корта в Лас Вегас през 2027 г

Рафаел Надал ще се завърне на корта в САЩ за първи път след края на професионалната си кариера. 22-кратният шампион от турнирите от Големия шлем ще участва в демонстративното събитие The MGM Slam на 28 февруари 2027 г. в „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас, съобщиха организаторите от MGM Resorts International.

Първоначално в разпространената информация беше посочена датата 27 февруари, но официалното съобщение на организаторите определя събитието за неделя, 28 февруари 2027 г. Надал ще бъде водещото име в програмата, а останалите участници, форматът и телевизионният партньор ще бъдат обявени през следващите седмици.

„Спомням си колко впечатляващо беше да усетя енергията на пълната зала в град като Лас Вегас. Сега се завръщам в различен етап от живота си, без натиск, но със същата страст към този спорт. Винаги съм обичал да се състезавам и дори професионалната ми кариера да приключи, това чувство никога не изчезва“, заяви Надал.

Испанецът се появи за последно в Лас Вегас през март 2024 г., когато игра срещу сънародника си Карлос Алкарас в първото издание на Netflix Slam. Мачът се проведе пред 9489 зрители и завърши с победа на Алкарас с 3:6, 6:4 и 14:12 в решаващия тайбрек.

Надал прекрати професионалната си кариера през ноември 2024 г. Той спечели 22 титли от Големия шлем, включително рекордните 14 трофея от „Ролан Гарос“.

The MGM Slam е насрочено непосредствено преди турнира от сериите АТП 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. В предишното издание са участвали осем тенисисти, а срещите са били решавани във формат с тайбрек до 10 точки. Организаторите все още не са потвърдили дали същата схема ще бъде използвана и през 2027 г.

Продажбата на билети за широката публика трябва да започне на 30 октомври 2026 г., след предварителния достъп за членове на MGM Rewards и потребители на платформата AXS.