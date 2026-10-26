Важните новини във ФАКТИ на 26.10.2026 г.

Юджел Атилла: Бойкотът на ДПС отново е под диктовка

Негласуването на хората от ДПС на президентския вот отново е било под диктовка, заяви пред БНР Юджел Атилла. По думите му страхът се е върнал в регионите с етнически турци и мюсюлмани, а контролът на Делян Пеевски върху местната власт е възстановен.



Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14%

Възможно е цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи от 1 януари с 10, 12 или 14 процента. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.



МС за думите на Румен Радев: Кампанията за балотажа още не е започнала

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала. Това съобщи правителствената пресслужба след брифинга на премиера Румен Радев, който призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова.



Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва

Социологът Юлий Павлов очаква Бойко Борисов да остане пасивен на балотажа между Андрей Гюров и Илияна Йотова. Според него лидерът на ГЕРБ може да не призове избирателите на партията към активна подкрепа за някой от двамата кандидати.



Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация

Журналистката Полина Паунова обвини правителствената информационна служба, че участва в предизборна агитация, след като през пресцентъра на Министерския съвет беше разпространено съобщение с призив на премиера Румен Радев да се гласува за Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември. На втория тур Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров.



Черно море е най-смъртоносният морски път през 2026 г

Черно море се е превърнало в най-смъртоносния морски път за търговското корабоплаване през 2026 г. През годината са нападнати 570 търговски кораба, а потвърдените смъртни случаи сред моряците са 40. Данните на Международната морска организация и британската компания за морска сигурност „Амбри“ са цитирани от „Файненшъл таймс“.



Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12%

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила около 67-68% от гласовете в Ориндж каунти. Илияна Йотова и Костадин Костадинов са останали с резултат около 12% всеки, съобщи Христофор Караджов, председател на секционна избирателна комисия в района.



Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев?

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи въпрос към Румен Радев за съдържанието на бюджета за 2027 г. „Какво криете, господин Радев?“, попита Василев пред медиите.



„Мяра“ очерта профилите на гласувалите на първия тур

„Мяра“ очерта различията между избирателите, подкрепили двете кандидат-президентски двойки, които стигнаха до балотажа. Според агенцията Андрей Гюров и Георги Кандев са получили по-силна подкрепа сред по-младите, високообразованите и икономически активните граждани от големите градове. Вотът за Илияна Йотова и Кирил Вълчев е бил по-равномерно разпределен между възрастовите групи и населените места.



Юзерган: Социолозите демобилизираха наши избиратели

Социологическите прогнози са създали усещане за сигурна победа на Илияна Йотова и това е демобилизирало част от избирателите на „Прогресивна България“. Това заяви депутатът Нихал Юзерган в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки резултатите от първия тур на президентските избори.



Кампанията за балотажа започва след решение на ЦИК

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори ще започне веднага след като Централната избирателна комисия определи датата на балотажа и обяви двете кандидатски двойки, които продължават в надпреварата.



Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа

Ивайло Мирчев очаква подкрепата за кандидата на „Демократична България“ Андрей Гюров да се разшири значително на втория тур. В интервю за bTV депутатът заяви, че формацията е разчитала на повече гласове още на първия тур, включително от избиратели на ГЕРБ.



Иван Василев: България може да стане център за AI

България има потенциал да се утвърди като европейски център за иновации и изкуствен интелект. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.



Румен Радев поздрави Студентската листа за победата

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той потвърди, че България е готова да продължи подкрепата си за европейската интеграция на Сърбия.



При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи на първия тур на президентските избори с 34,76% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 528 929 души.



Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, сезира Централната избирателна комисия за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя Румен Радев.



Сняг в София е възможен в началото на ноември

Сняг в София и околните райони е възможен още в началото на ноември. Европейският метеорологичен модел ECMWF прогнозира първата по-сериозна зимна обстановка за Югозападна България на 1 и 2 ноември, като снеговалежи са възможни в Софийско, Драгоманско и Пернишко.



Затварят аварийния път Смолян–Пампорово за асфалтиране

Движението по аварийния път между Смолян и Пампорово е временно спряно за всички моторни превозни средства заради асфалтиране на част от трасето. Ограничението е въведено със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов.



Костандово бойкотира вота с активност под 9%

Под 9 процента е била избирателната активност в Костандово на президентските избори. Жителите на града определят отказа си да гласуват като напълно осъзната позиция, съобщи Българското национално радио.

